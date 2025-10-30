Muskovo bogatstvo je ponovo premašilo 500 milijardi, hoće li tamo i ostati?

Neto vrijednost imovine Elona Muska ponovo je u utorak premašila 500 milijardi dolara. Dionice Tesle su porasle posljednjih dana, a čini se da je proizvođač automobila imao koristi od pozitivnih trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine, koja čini više od petine Tesline prodaje.



Dionice Tesle porasle su za 2,2% na oko 462,50 dolara u utorak poslijepodne, nakon što su u ponedjeljak porasle za 4,3%.

Napredak s Kinom

Predsjednik Donald Trump, koji je ranije ovog mjeseca zaprijetio Kini tarifama od 100% nakon što su kineski zvaničnici najavili trgovinska ograničenja na rijetke metale, izjavio je u ponedjeljak da će SAD i Kina vjerovatno “postići” trgovinski sporazum prije njegovog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.



Ministar finansija Scott Bessent rekao je u nedjelju da je Trumpova prijetnja tarifama “efektivno skinuta sa stola” nakon “vrlo dobrog” sastanka s trgovinskim zvaničnicima. To je izazvalo širi rast na tržištu u ranom trgovanju u ponedjeljak. Trgovanje je završeno rekordnim zatvaranjima za Dow Jones Industrial Average i S&P 500.



Godišnja prodaja Tesle u Kini, drugom najvećem tržištu kompanije nakon SAD-a, porasla je za 8,8%. Dostigla je rekord od više od 657.000 automobila u 2024. godini.

Možda uskoro milijarder

Musk, koji posjeduje oko 12% dionica Tesle, najbogatiji je čovjek na svijetu s procijenjenim bogatstvom od 501,7 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo poraslo je za 6,6 milijardi dolara (1,3%) u utorak, dok su dionice Tesle nastavile rasti. Ranije ovog mjeseca postao je prva osoba u historiji čije je bogatstvo premašilo 500 milijardi dolara. Moguće je da bi mogao postati prvi milijarder na svijetu ako dioničari Tesle odobre njegov paket kompenzacije od trilion dolara.



Neke grupe, uključujući Glass Lewis i Institutional Shareholder Services, usprotivile su se Muskovom paketu isplata. Savjetovale su dioničarima Tesle da glasaju protiv plana isplate. U pismu dioničarima u ponedjeljak, predsjedavajuća Teslinog odbora direktora, Robyn Denholm, upozorila je investitore da bi Musk mogao napustiti Teslu ako plan bude odbijen. Izjavila je: “Bez Elona, ​​Tesla bi mogla izgubiti značajnu vrijednost. Naša kompanija možda više neće biti cijenjena na osnovu onoga što težimo postati.”

Oporavak prodaje

Foto: Reuters/Francis Mascarenhas/

Tesla je u posljednjem kvartalu zabilježila rekordne isporuke vozila, iako je prodaja u Evropi pala. Njeni najnoviji finansijski rezultati bili su ispod očekivanja Wall Streeta. Prihodi su u trećem kvartalu skočili iznad 28 milijardi dolara, zahvaljujući rekordnoj prodaji. Proizvođač automobila je i dalje prijavio zaradu po dionici od 0,50 dolara, što je manje od procjena od 0,56 dolara.



Neki analitičari pripisuju povećanje prodaje isteku saveznog poreskog kredita za kupovinu električnih vozila. Musk je ranije ove godine sugerirao da bi to moglo ugroziti Tesline rezultate u narednim kvartalima.

Ty Roush, Forbes

