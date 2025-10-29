Ove bh. firme više nisu pod američkim sankcijama – direktno su ili indirektno bile povezane sa porodicom Dodik

Osim što je sa liste sankcionisanih skinula Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), kao i članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) uklonila je sa liste sankcija i članove Dodikove porodice, njihove firme i bliske saradnike. Većina firmi koje su uklonjene sa OFAC-ove SDN liste direktno su ili indirektno povezane sa članovima porodice Milorada Dodika, prije svega njegovim sinom Igorom Dodikom i kćerkom Goricom Dodik. Većina je u vlasništvu, suvlasništvu ili pod kontrolom porodice Dodik, a neke su povezane sa njihovim poslovnim i političkim partnerima. OFAC ih je ranije uvrstio na SDN listu jer su, prema američkim procjenama, služile za finansiranje i jačanje mreže poslovnih interesa Milorada Dodika, te za izbjegavanje sankcija. Brisanjem sa SDN liste ovim firmama su ponovo omogućene međunarodne finansijske i poslovne aktivnosti u skladu s američkim zakonodavstvom. U nastavku pogledajte kompletan spisak kompanija kojima su skinute sankcije.

Kompletan spisak firmi koje više nisu pod sankcijama

1. Alternativna televizija d.o.o. Banja Luka (ATV)

Povezano sa: Milorad Dodik

2. Fruit Eco d.o.o. Gradiška

Povezano sa: Igor Dodik

3. Agape Gorica Dodik i Ivana Dodik SP Banja Luka

Povezano sa: Gorica Dodik

4. Agro Voće d.o.o. Laktaši

Povezano sa: Gorica Dodik

5. Global Liberty d.o.o. Laktaši

Povezano sa: Igor i Gorica Dodik

6. Infinity International Group d.o.o. Banja Luka

Povezano sa: Đorđe Đurić

7. Infinity Media d.o.o. Banja Luka

Povezano sa: Infinity International Group

8. Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka

Povezano sa: Igor Dodik

9. Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka

Povezano sa: Igor Dodik

10. Vorto d.o.o. Banja Luka

Povezano sa: Vlatko Vukotić

11. Best Service d.o.o. Banja Luka (Agape Best)

Povezano sa: Aleksandar (Aco) Dobrić

12. Zelena Jabuka d.o.o. (Green Apple d.o.o.)

Povezano sa: Mirko Dobrić

13. Kaldera Company El PGP d.o.o. Laktaši

Povezano sa: Igor Dodik

14. Elpring d.o.o. Laktaši

Povezano sa: Igor Dodik

15. Nimbus Innovations d.o.o. Banja Luka

Povezano sa: Igor Dodik

16. K-2 Audio Services Banja Luka

Povezano sa: Infinity Media d.o.o.

17. Una World Network d.o.o.

Povezano sa: Infinity Media d.o.o

18. See Media Research LTD

Povezano sa: Marko Gujaničić

Firme koje su povezane sa sinom Milorada dodika, Igorom čine mrežu kompanija za IT, energetiku, poljoprivredu i medije za koju je OFAC ranije tvrdio da je služila za finansijsko širenje i prikrivanje poslovnih aktivnosti porodice Dodik.

Firme povezane sa Goricom Dodik uglavnom se bave ugostiteljsko-prehrambenim poslovima, dok su neke sankcionisane firme bile formalno registrovane na bliske saradnike porodice Dodik, ali su prema procjenama OFAC-a bile dio istog poslovnog lanca.

Podsjećamo,osim sankcionisanih političara u RS-u, Milorada Dodika i njegove djece, kao vlasnika firmi, sankcije su ranije izrečene i visokopozicioniranim ličnostima političkog života u drugom BH entitetu, a na spisku su se osim premijera Federacije BiH Fadila Novalića, našli između ostalih i bivša glavna tužiteljka Tužilaštva BiH Gordana Tadić, kao i bivši direktor Obavještajno sigurnosne agencije OSA, Osman Mehmedagić. Razlozi za sankcionisanje različiti su, i odnose se ili na podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ili korupciju, ili oboje.

Ko je najviše poslova dobio

Sankcije OFAC-a osim što zamrzavaju imovinu u Americi, ukoliko je imaju u toj zemlji, također se zabranjuje svim američkim firmama i američkim pojedincima da posluju sa firmama i osobama pod sankcijama. Takođe, zabranom su obuhvaćene i strane banke, koje po zakonu ne mogu blokirati sredstva sankcionisanim firmama, a koje se nalaze na računima njihovih banaka, ali ne smiju dalje poslovati sa sankcionisanima.

Jedna od najvrjednijih sankcionisanih firmi bila je Prointer ITSS. Ova kompanija, o čemu je ranije pisao Forbe BiH, poznata je kao “miljenik javnih nabavki”. U 2023. godini prijavila je prihod od 79.967.153 KM (40.888.012 eura), a Company wall bilježi dobit kompanije od vrtoglavih 25.528.240 KM (13.053.282 eura).

Na tenderima su samo tri firme u posljednjih deset godina dobile čak 1.801 posao sa vrijednošću ugovora od 240,4 miliona eura. Od toga najviše poslova je dobio Prointer ITSS Banja Luka (1147), Kaldera Company (263), a Sirius 2010 (213).