Pripreme za sukob s Rusijom: Njemački startupi sklapaju ugovor o “kamikaze” dronovima s Rheinmetallom

Ugovori vrijedni do 900 miliona eura jačaju odbrambene kapacitete NATO-a na istočnom krilu protiv Rusije.

Njemačka planira dodijeliti ugovor o proizvodnji “kamikaze” dronova odbrambenim start-up kompanijama Helsing i Stark, u partnerstvu s najvećim njemačkim vojnim izvođačem Rheinmetallom, u okviru nastojanja da ojača odbranu od Rusije i potakne konkurenciju u sektoru odbrane.

Prema izvorima upoznatim s planovima, vrijednost ugovora iznosi gotovo 300 miliona eura po kompaniji, a ukupno bi mogla doseći 900 miliona eura. Iako formalni sporazumi još nisu potpisani, očekuje se da će, ukoliko ih odobri budžetski odbor njemačkog Bundestaga, to biti najveći poslovi koje su ove mlade kompanije do sada ostvarile.

U okviru ugovora, tri kompanije bi trebale isporučiti do 12.000 dronova, iako će samo dio te količine biti isporučen u početnoj fazi. Dronovi su namijenjeni novoj njemačkoj brigadi stacioniranoj u Litvaniji, s ciljem jačanja istočnog krila NATO-a i odvraćanja ruske agresije.

Zvaničnici se nadaju da će podjela tendera između više kompanija potaknuti inovacije i konkurenciju.

“To rade kako bi održali konkurentnost i osigurali da dobiju najbolji sistem,” izjavio je jedan od izvora.

Ovaj ugovor dolazi u trenutku kada evropske države intenzivno ulažu u dron tehnologiju, i u defanzivne sisteme za zaštitu od neprijateljskih napada dronovima, i u ofanzivne sposobnosti za precizne udare.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, ulaganja u evropske odbrambene start-up kompanije naglo su porasla, a rizični kapital sve više teče u vojnu industriju, piše Financial Times.

Helsing, koji podržava osnivač Spotifyja Daniel Ek, trenutno je najvredniji evropski odbrambeni start-up s procijenjenom vrijednošću od 12 milijardi eura. Tokom protekle godine kompanija je najavila planove za isporuku 6.000 borbenih dronova Ukrajini, kupila njemačkog proizvođača aviona Grob, te otkrila planove za razvoj podvodnih nadzornih sistema u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Stark, osnovan prije samo 15 mjeseci, podržavaju investitori poput američkog milijardera Petera Thiela i fonda Sequoia Capital iz Silicijumske doline. Kompanija već ima tim u Ukrajini koji radi na testiranju i razvoju, a u julu je najavila otvaranje fabrike u britanskom gradu Swindon.

Dodjela dijela ugovora Rheinmetallu, gigantu poznatom po tenkovima i artiljeriji, iznenadila je mnoge u industriji. Kompanija je već osvojila desetine milijardi eura u državnim ugovorima, ali do nedavno nije imala vlastiti borbeni dron.

Rheinmetall je u septembru predstavio svoj naoružani dron FV-014 “Raider”, koji može nositi teret od 5 kg i ima domet do 100 km. Uz njega, Stark će ponuditi svoj model Virtus, a Helsing dron HX-2.

“Rheinmetall je uspio pronaći način da uđe u igru,” rekao je jedan njemački industrijski stručnjak.

Sve tri kompanije — Helsing, Stark i Rheinmetall — kao i njemačka agencija za nabavku, odbile su komentarisati ovu informaciju.

