Elon Musk je u ponedjeljak lansirao Grokipediju – svoju verziju Wikipedije – čime najbogatiji čovjek na svijetu nastavlja graditi alternativni informacijski i medijski ekosistem oblikovan prema vlastitim uvjerenjima.

Članke na sajtu piše Muskova Grok vještačka inteligencija (AI), a stranica vizuelno oponaša minimalistički stil, strukturu stranica i način navođenja izvora karakterističan za Wikipediju. Ipak, Grokipedija je zasad znatno manja – s nešto više od 800.000 članaka, dok Wikipedia ima više od 7 miliona.

Za razliku od Wikipedije, gdje svako može pisati i uređivati članke, još nije poznato koliki je udio ljudskog doprinosa u tekstovima na Grokipediji. Korisnici, međutim, mogu poslati povratne informacije ako smatraju da su uočili grešku.

“Cilj Groka i Grokipedije.com je istina – cijela istina i ništa osim istine. Nikada nećemo biti savršeni, ali ćemo težiti tom cilju”, napisao je Musk na svojoj društvenoj mreži X, dodajući kasnije da planira poslati kopije Grokipedije “urezane u stabilni oksid u orbitu, na Mjesec i Mars, kako bi bile sačuvane za budućnost”.

Konzervativci već dugo optužuju Wikipediju za izraženu liberalnu pristrasnost, dok je Musk ranije izjavio da je Wikipedia “pod kontrolom ekstremno lijevih aktivista”.

Korisnici su već uočili značajne razlike između članaka na Wikipediji i Grokipediji – počevši od onih o samom Musku.

Wikipedia ga opisuje kao “polarizirajuću ličnost”, koja je “kritikovana zbog davanja neznanstvenih i obmanjujućih izjava, uključujući dezinformacije o COVID-19, širenje teorija zavjere i potvrđivanje antisemitskih, rasističkih i transfobnih komentara”. Također navodi porast “govora mržnje i širenje dezinformacija” nakon što je 2022. kupio Twitter (sada X).

REUTERS/Kent Nishimura/File Photo/File Photo

Nasuprot tome, Grokipedija tvrdi da je Musk “uticao na šire rasprave o tehnološkom napretku, demografskom padu i institucionalnim pristrasnostima”. U članku se navodi da je nakon kupovine Twittera “dao prioritet reformama moderiranja sadržaja, uprkos kritikama tradicionalnih medija koji pokazuju sistemsku lijevu pristrasnost u izvještavanju”. Kao izvor navodi Forbesovu listu milijardera, ali ne i konkretan dokument, članak ili objavu koji bi potvrdili te tvrdnje.

Članak o Georgeu Floydu, čija je smrt tokom hapšenja 2020. izazvala masovne proteste protiv policijske brutalnosti i rasizma, na Grokipediji počinje opisom Floyda kao “Amerikanca s dugim kriminalnim dosijeom, uključujući osude za oružanu pljačku, posjedovanje droge i krađu”, godinama prije njegove smrti.

Wikipedia, međutim, započinje opisom Floyda kao muškarca “kojeg je ubio bijeli policajac”. Grokipedijin članak fokusira se na prisustvo droga u njegovom organizmu u trenutku smrti, iako je obdukcijom utvrđeno da se radilo o ubistvu.

U još jednom primjeru upitnog navođenja izvora, Grokipedijin članak o Floydovoj smrti opisuje proteste koji su uslijedili kao “opsežne građanske nemire… uključujući nerede koji su uzrokovali milijarde dolara štete na imovini”. Kao izvor je naveden nekrolog na stranici Teksaške državne istorijske asocijacije, koji zapravo ne sadrži takve tvrdnje.

Na upit novinara o ovim neslaganjima, medijska adresa kompanije xAI sada automatski odgovara porukom:

“Legacy Media Lies” (“Tradicionalni mediji lažu”).

Musk je izjavio da će se Grokipedija neprestano ažurirati.

“Kako se Grok bude poboljšavao, tako će i Grokipedija,” napisao je na X-u u utorak. “Ugrađujemo principe kritičkog razmišljanja i jasnoće u Grok.”