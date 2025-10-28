Najvrijedniji NBA timovi u 2025.

Milijarder iz svijeta investicija Mark Walter postigao je u junu dogovor o kupovini Los Angeles Lakersa po procijenjenoj vrijednosti od 10 milijardi dolara. Trenutno se čeka odobrenje NBA lige i očekuje se da će postaviti rekordnu cijenu za prodaju kontrolnog udjela u bilo kojem sportskom timu. Ipak, iako je ovaj dogovor privukao mnogo pažnje, Lakersi nisu čak ni najvrjedniji tim u ligi.



Četvrtu godinu zaredom ta čast pripada Golden State Warriorima, za koje Forbes procjenjuje da bi mogli vrijediti 11 milijardi dolara ako bi vlasnici Joe Lacob i Peter Guber bili spremni prodati ih.



Nijedan drugi NBA tim nije se približio njihovim procijenjenim prihodima od 880 miliona dolara prošle sezone. Warriorsi su daleko ispred konkurencije po prihodima od sponzorstava i premium mjesta. I rangiraju se među prva tri u gotovo svakoj kategoriji koju Forbes prati. U stvari, Golden State je više nego udvostručio prosječni prihod lige od 417 miliona dolara. U poređenju s drugim sjevernoameričkim ligama, Warriorsi su nadmašili sve franšize osim Dallas Cowboysa iz NFL-a, koji su ostvarili prihod veći od 1,2 milijarde dolara u 2024. godini.

Dileme o stvarnoj vrijednosti

Fotografija: Jaime Valdez-Imagn Images/Reuters

Uprkos toj finansijskoj snazi, ne slažu se svi NBA insajderi da bi Warriorsi trebali biti iznad Lakersa na listi najvrijednijih timova. Ili iznad New York Knicksa, koji su zauzeli treće mjesto na Forbesovoj listi za 2025. godinu s vrijednošću od 9,75 milijardi dolara. S druge strane, nisu svi uvjereni da Lakersi zaista vrijede 10 milijardi dolara koje je Walter (većinski vlasnik bejzbol tima Los Angeles Dodgers) bio spreman platiti. Neki bankari smatraju da bi stvarna vrijednost kluba mogla biti između osam i devet milijardi dolara, ako se uzme u obzir Walterova početna kupovina manjinskog udjela 2021. godine.

Zbunjenost na vrhu hijerarhije dijelom proizlazi iz činjenice da procjene vrijednosti Lakersa i Knicksa nisu u potpunosti zasnovane na njihovoj sposobnosti generiranja prihoda. One više zavise od atraktivnosti svojih tržišta, bogate historije i globalne prepoznatljivosti brenda, kao i od svoje rijetkosti. Takvi prestižni sportski timovi se rijetko prodaju.



Stoga Forbesova procjena vrijednosti Warriorsa od 11 milijardi dolara predstavlja 12,5 puta više od njihovih procijenjenih prihoda za sezonu 2024-25. Ekvivalentni omjer za Lakerse je 18,1. To je, kako je jedan insajder rekao, “više kao multiplikator za softverske kompanije stare škole” nego tipična vrijednost za sportski tim u ligi koja postoji već skoro 80 godina. S druge strane, Knicksi imaju multiplikator od 18,3 puta veći od njihovih procijenjenih prihoda.

Fotografija: Lucas Peltier-Imagn Images/Reuters

Utjecaj nacionalnih televizijskih ugovora

Ti multiplikatori su toliko izvanredni da vjerovatno ne odražavaju širu ekonomiju profesionalne košarke. Ali i za ostatak NBA lige – posao trenutno ide izuzetno dobro.

Prema procjenama Forbesa, ukupni prihodi lige prošle sezone porasli su za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Iznose oko 12,5 milijardi dolara, uključujući prihode od događaja koji nisu NBA liga na timskim arenama, umanjene za troškove duga u arenama. Još jedan značajan skok očekuje se u sezoni 2025-26. To će biti prva godina 11-godišnjeg ugovora o nacionalnim medijima vrijednog 76 milijardi dolara koji je NBA potpisala sa Disneyjem, NBC Universalom i Amazon Prime Videom. U prosjeku, ovi ugovori će ligi donijeti oko 4 milijarde dolara više godišnje nego prethodni.



S takvim prilivom novca, Forbes procjenjuje da 30 NBA timova u prosjeku vrijedi 5,4 milijarde dolara – odnosno ukupno više od 160 milijardi. To predstavlja povećanje od 21% u odnosu na prošlu godinu i više nego dvostruko u odnosu na prosjek od 2,5 milijarde prije samo četiri sezone. Minimalna vrijednost u ligi također je porasla za 17%. Memphis Grizzliesi sada vrijede 3,5 milijardi dolara, u odnosu na 3 milijarde dolara u 2024. godini.

Investitori žele NBA timove

Dvije nedavne prodaje potvrđuju ove visoke brojke. U augustu, grupa investitora predvođena milijarderom Billom Chisholmom preuzela je kontrolu nad Boston Celticsima. Ugovorom je vrijednost tima procijenjena na oko 6,7 milijardi dolara – ili 14,6 puta više od prihoda iz prošle sezone. U istom mjesecu, vlasnik NHL tima Carolina Hurricanes, Tom Dundon, pristao je kupiti Portland Trail Blazerse – tim koji većina lige rangira u donjoj trećini NBA – po procjeni od oko 4,25 milijardi dolara. To je 11,8 puta više od njihovih prošlogodišnjih prihoda.



Forbes sada procjenjuje da je prosječni multiplikator prihoda NBA lige 12,9x, u odnosu na 11,7x prošle sezone i 7,3x u 2019-20, posljednjoj Forbesovoj listi prije pandemije. Poređenja radi, trenutni multiplikatori u drugim ligama su: NFL – 10,7x, MLS – 9,3x, NHL – 8,5x i MLB – 6,4x. Ova razlika ukazuje na snažnu želju investitora da uđu u svijet košarke.



Stalan rast vrijednosti NBA tima djelimično je potaknut iščekivanjem novog medijskog ugovora. A sada, bez ikakvog drugog većeg događaja na vidiku, investitori bi mogli početi plaćati manju premiju kako pristižu novi prihodi. Međutim, gotovo svi izvori iz lige tvrde da je lista čekanja za vlasništvo nad NBA timom toliko duga da će multiplikatori vjerovatno ostati visoki barem u doglednoj budućnosti.

Očekivanja u vezi s daljnjim prihodima

Manje je slaganja o tome hoće li se rast prihoda održati – i kako – ali postoji razlog za optimizam. Na primjer, NBA bilježi snažan rast sponzorskih partnerstava. Čak 91% u proteklih pet sezona na nivou tima, prema istraživačkoj firmi SponsorUnited. Iako će se taj rast vjerovatno usporiti sada kada su sponzorski amblemi na dresovima postali uobičajeni, liga obnavlja neke ugovore po znatno višim cijenama. I privlači brendove iz novih sektora i tržišta.



Još privlačniji potencijalnim investitorima je talas novih arena i renoviranja. Tako će Oklahoma City Thunder dobiti 850 miliona dolara javnog novca za izgradnju nove arene. U Teksasu, glasači okruga Bexar odlučivat će o finansiranju do 311 miliona dolara za novu arenu koja će zamijeniti Frost Bank Center u San Antoniju, pored dodatnih 489 miliona dolara koje je grad već obezbijedio. Philadelphia 76ers i Dallas Mavericksi također planiraju nova sjedišta.

Važnost dvorana

Za vlasnike timova, koristi nove arene teško je precijeniti, što pokazuje primjer Los Angeles Clippersa. Otvorili su novu Intuit Dome 2024. godine nakon 25 godina kao zakupci u trenutnoj Crypto.com Areni. Zahvaljujući boljoj ponudi sponzorstava i premium sjedišta, prihod tima porastao je za 61% u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednost Clippersa skočila je za 36% na 7,5 milijardi dolara. I to uprkos skandalu oko sada bankrotiranog sponzora, Aspirationa.

NBA Evropa

Još jedna velika poslovna prilika je u inostranstvu, gdje NBA ima značajnu prednost u odnosu na druge sjevernoameričke lige kada je u pitanju razvoj međunarodne baze navijača. Još nije jasno koliko brzo i efikasno liga može monetizirati tu publiku. Ali insajderi vjeruju da bi planirano pokretanje Evropske lige već 2027. godine moglo donijeti značajne prihode, prvenstveno kroz naknade za nove franšize.



Naravno, liga se i dalje suočava s preprekama – kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Poput problema s regionalnim sportskim mrežama koje smanjuju lokalne prihode određenih timova. Ipak, teško je zamisliti da će to odvratiti investitore željne ulaska u ekskluzivni svijet vlasnika NBA timova.



“U ligama poput NBA, gdje imaju potpunu kontrolu nad sadržajem i intelektualnim vlasništvom, postoje brojni načini monetizacije koje još ne možemo ni zamisliti”, kaže jedan insajder lige. “Prije nekoliko godina nisu dobijali nikakve naknade za podatke – a sada? Dakle, bit će mnogo više novih stvari koje vi i ja možda sada nećemo ni vidjeti. To će uticati na to kako će se timovi vrednovati u budućnosti.”

Vrijednost NBA timova u 2025. godini

Pozicija Tim Vrijednost Prihod Poslovni profit 1 Golden State Warriorsi 11 milijardi 880 miliona 409 miliona 2 Los Angeles Lakersi 10 milijardi 551 milion 170 miliona 3 New York Knicksi 9,75 milijardi 532 miliona 98 miliona 4 Los Angeles Clippersi 7,5 milijardi 569 miliona 154 miliona 5 Boston Celticsi 6,7 milijardi 458 miliona 116 miliona 6 Chicago Bullsi 6 milijardi 434 miliona 160 miliona 7 Houston Rocketsi 5,9 milijardi 467 miliona 191 milion 8 Miami Heat 5,7 milijardi 417 miliona 110 miliona 9 Brooklyn Nets 5,6 milijardi 402 miliona 50 miliona 10 Philadelphia Seventy-Sixers (Philadelphia 76ers) 5,45 milijardi 472 miliona 204 miliona 11 Phoenix Suns 5,42 milijarde 455 miliona 33 miliona 12 Toronto Raptorsi 5,4 milijarde 380 miliona 136 miliona 13 Dallas Mavericksi 5,1 milijardi 407 miliona 87 miliona 14 Atlanta Hawks 5 milijardi 477 miliona 203 miliona 15 Cleveland Cavaliers 4,8 milijardi 440 miliona 127 miliona 16 Washington Wizardsi 4,7 milijardi 389 miliona 135 miliona 17 Denver Nuggetsi 4,6 milijardi 364 miliona 67 miliona 18 godina Sacramento Kingsi 4,45 milijardi 354 miliona 76 miliona 19 San Antonio Spursi 4,4 milijarde 401 milion 151 milion 20 Oklahoma City Thunder 4,35 milijardi 357 miliona 114 miliona 21 Milwaukee Bucks 4,3 milijarde 355 miliona 26 miliona 22 Portland Trail Blazersi 4,25 milijardi 361 milion 111 miliona 23 Indiana Pacersi 4,2 milijarde 342 miliona 89 miliona 24 Utah Jazz 4,1 milijardi 340 miliona 103 miliona 25 Orlando Magic 3,9 milijardi 318 miliona 94 miliona 26 Charlotte Hornetsi 3,8 milijardi 328 miliona 82 miliona 27 Detroit Pistonsi 3,65 milijardi 321 milion 106 miliona 28 Minnesota Timberwolves 3,6 milijardi 320 miliona 41 milion 29 New Orleans Pelicans (New Orleans Pelicans) 3,55 milijardi 302 miliona 78 miliona 30 Memphis Grizzlies 3,5 milijardi 306 miliona 28 miliona

Justin Teitelbaum, Brett Knight, Forbes

