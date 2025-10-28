Ukrajina i Rusija u utrci za razvoj naprednih dronova presretača

Tokom rata između Rusije i Ukrajine, tehnologija dronova je izuzetno brzo napredovala. Današnji dronovi Shahed i Liutji su daleko sofisticiraniji i svestraniji od modela Orlan 10 i Bajraktar TB2 koji su korišteni na početku sukoba. Istovremeno, postignut je značajan napredak u suzbijanju tehnologije dronova. Oba tabora su razvila impresivan niz nekinetičkih, odnosno elektronskih, sistema za ometanje koji ometaju operacije dronova. Međutim, sada se takmiče u razvoju i raspoređivanju dronova presretača. Letjelica dizajnirana za uništavanje neprijateljskih dronova fizičkim (kinetičkim) sredstvima.

Zašto raste potreba za presretačima dronovima

Rastući broj i sve veća sofisticiranost dronova na bojnom polju stvorili su potrebu za novim oblikom odbrane. Pojava dronova s ​​optičkim vlaknima značajno je smanjila efikasnost tradicionalnih ometača, jer su takvi sistemi otporni na elektronsko ratovanje. Mnogi dronovi sada imaju i napredne AI procesore. To im omogućava da nastave letjeti i raditi čak i kada im je komandni signal blokiran.



Istovremeno, ogroman broj dronova u upotrebi počeo je preopteretiti konvencionalne sisteme protivvazdušne odbrane, koji su skupi i ograničenog broja. Stoga je postalo neophodno pronaći kinetičku metodu suprotstavljanja dronima koja je i pristupačna i koja se može proizvoditi u velikim količinama.

Novi dronovi presretači su jeftiniji i lakši

Jedna od glavnih prednosti dronova presretača je što koriste postojeće kapacitete za masovnu proizvodnju dronova u Rusiji i Ukrajini. Zahvaljujući tome, njihova cijena je znatno niža od cijene projektila zemlja-vazduh. Koštaju stotine hiljada dolara po komadu. Takva dostupnost omogućava i Ukrajini i Rusiji da ih rasporede u velikim količinama duž linije fronta.



Ovi sistemi su također lagani i prenosivi. Mnogi modeli su dovoljno mali da se mogu nositi u ruksaku ili lansirati ručno, bez potrebe za specijaliziranim vozilima. To omogućava široku primjenu, posebno u područjima gdje vojnici djeluju pješice.



Uprkos malim dimenzijama i niskoj cijeni, performanse ovih dronova su impresivne. Mnogi modeli mogu sustići i oboriti neprijateljske dronove u letu. Sve su više opremljeni kompaktnim AI čipovima koji omogućavaju napredno prepoznavanje ciljeva. Zahvaljujući tome, mogu funkcionirati po principu “ispali i zaboravi”. Samostalno identificiraju, prate i napadaju neprijateljske dronove nakon lansiranja.

Ukrajinske dronove presretače

Jedan od ukrajinskih dronova presretača; Foto: Ed JONES / AFP / Profimedia

Ukrajina već više od dvije godine koristi FPV dronove (dronove iz perspektive osobe koja leti) za obaranje ruskih aviona. Sada brzo raspoređuje specijalizirane presretače kako bi se suprotstavila talasima ruskih dronova Shahed. Ovi dronovi često lete neselektivno i bez zaštite klasične protivvazdušne odbrane. Shahedi postaju sve napredniji i otporniji na ukrajinsko miješanje.



Dronovi presretači pružaju Ukrajini isplativo rješenje za neutralizaciju prijetnje, uz očuvanje skupih sistema protivvazdušne odbrane za odbranu od krstarećih i hipersoničnih raketa. U skladu s tim prioritetom, predsjednik Volodimir Zelenski je u augustu najavio da će većina od 30.000 SkyNode S modula (koji omogućavaju dronovima korištenje umjetne inteligencije) biti usmjerena na razvoj presretača.

Jedan od najpoznatijih ukrajinskih dronova presretača je Sting, koji proizvodi kompanija Wild Hornets. Košta djelić cijene rakete protivvazdušne odbrane. Može dostići brzinu veću od 300 km/h i već je zaslužan za nekoliko uspješnih obaranja Shaheda. Još jedan važan sistem je Titan, razvijen u saradnji s njemačkim inženjerima. Koristi vještačku inteligenciju za autonomno praćenje i optimizovan je za obaranje brzih ruskih dronova.



Ukrajina također proizvodi jeftine domaće platforme s fiksnim krilima, kao što je Techno Taras. Košta manje od 1.600 dolara, leti do visine od 6.000 metara i ima domet od 35 kilometara. General Cherry je razvio presretač vrijedan 1.000 dolara. Navodno je oborio više od 300 ruskih dronova. Osim toga, volonterski projekat Skyborn Rusoriz navodno je oborio više od 400 ruskih izviđačkih dronova.

Ruski dronovi presretači postaju sve bolji

Rusija je također ubrzala razvoj kompaktnih kinetičkih presretača kao odgovor na sve češće napade dronova na dubokom moru od strane Ukrajine. Jedan od najpoznatijih modela je Jolka. Nosili su ih ruski službenici sigurnosti tokom proslave Dana pobjede u Moskvi 9. maja. Ovi sistemi koriste vještačku inteligenciju i mogu presresti male dronove s udaljenosti do jednog kilometra. Iako su do sada pretežno korišteni za zaštitu događaja visokog profila, u razvoju su i novi modeli i očekuje se da će uskoro biti raspoređeni.



Na izložbi Archipelago 2025, Centar za bespilotne sisteme i tehnologije (CBST) predstavio je nekoliko novih modela, uključujući Skvorets PVO, Kinzal, BOLT, Ovod PVO i Krestnik M. Svi ovi sistemi postižu velike brzine – Skvorets PVO do 270 km/h, a Kinzal do 300 km/h. Prema izvještajima, i oni koriste vještačku inteligenciju za automatsko prepoznavanje ciljeva. Dizajnirani su za autonomno presretanje na malim visinama, što označava novu fazu u ruskoj tehnologiji protivvazdušne odbrane.



Rusija razvija i druge presretače s nekonvencionalnim metodama obaranja. Na primjer, model Osoed koristi mrežu za hvatanje neprijateljskih dronova pri brzinama do 140 km/h. Također je sposoban za direktan sudar, nudeći fleksibilan kinetički pristup.

Budućnost dronova presretača

REUTERS/Anatolii Stepanov

Kao i kod drugih tehnologija za borbu protiv dronova, inovacijska utrka će se intenzivirati. Oba tabora proširuju svoje proizvodne kapacitete, tako da konkurencija nije samo u tehnologiji već i u količinama. Strana koja može proizvesti i rasporediti efikasnije presretače imat će prednost u zaštiti svojih snaga i infrastrukture. Istovremeno, ko god može koristiti rojeve dronova u većem broju od presretača zadržat će ofanzivnu prednost.



Napredak u tehnologijama obmane i praćenja ciljeva dodatno će oblikovati ovu utrku. Obje strane nastoje smanjiti efikasnost protivničkih sistema.



Da bi presretači dronovi ostvarili svoj puni potencijal, morat će biti u potpunosti integrirani s drugim slojevima odbrane od dronova – elektronskim ratovanjem, oružjem usmjerenog zračenja i konvencionalnim sistemima protivvazdušne odbrane. Ta integracija će omogućiti presretačima da budu jeftin, fleksibilan i efikasan dio šire odbrambene arhitekture, pružajući otpornost na sve sofisticiranije dronove.

Vikram Mittal, saradnik Forbesa