Ova zaljevska država pokreće Trumpovu mašinu za pravljenje novca

Dana 11. januara 2017., devet dana prije nego što je prvi put postao predsjednik, Donald Trump objavio je kako planira upravljati svojim poslovnim carstvom dok je u Bijeloj kući. Nije htio prodati imovinu, niti je prenijeti na nasljednike, niti osnovati slijepi trust. Ali je obećao jedno: nikakvi novi strani poslovi.

„Vikendom su mi ponudili dvije milijarde dolara za posao u Dubaiju – i odbio sam,“ rekao je tada u Trump Toweru.

Osam godina kasnije, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) — dom Dubaija i Abu Dhabija — postali su glavno središte Trumpove međunarodne ekspanzije. S njegovim sinovima Donaldom Jr. i Ericom kao glavnim izaslanicima, porodica Trump je ušla u najmanje devet poslovnih aranžmana povezanih s Emiratima — neki čak i s državnim kompanijama.

Ti poduhvati, koji uključuju pet licencnih ugovora i tri kripto-projekta, procjenjuje se da će donijeti oko 500 miliona dolara u 2025. godini te 50 miliona dolara godišnje u narednim godinama.

Novi poslovi i kripto ambicije

Trumpovi trenutno rade na novom projektu u Abu Dhabiju, koji bi mogao biti smješten u luksuznoj četvrti Al Raha Beach. Još zanimljivije — porodica istražuje načine kako da kroz kriptovalute dodatno unovči svoje nekretnine.

Eric Trump, koji vodi svakodnevne operacije Trump Organizationa, otvoreno veliča UAE.

„UAE je san svakog developera jer oni nikada ne kažu ‘ne’. Oni te uvijek potiču da ideš dalje, da guraš granice. Nigdje nije bilo zabavnije i brže graditi nego u Emiratima.“

Yoan Valat/Pool via REUTERS

A ako se prezivaš Trump — vrata su širom otvorena. „Zaljevski lideri znaju tačno kako da se nose s ovim američkim predsjednikom,“ kaže jedan bivši diplomata s iskustvom u regiji. „Prvi put su naučili lekciju, ali tada je bio donekle ograničen. Sada više nije.“

Trumpova porodica prvi put je kročila na tržište Bliskog istoka prije 20 godina, i to — naravno — u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Još 2004. godine Trump je prisustvovao ručku s investitorima firme Nakheel, koja je stajala iza megaprojekta „Palm Island“ u Dubaiju.

Do 2008. potpisao je s Nakheelom licencni ugovor za Trump International Hotel and Tower, planiran da bude najviša zgrada na ostrvu u obliku palme. No, globalna finansijska kriza srušila je tržište nekretnina u Dubaiju, pa je projekat propao 2011.

Iste te godine, developer Hussain Sajwani, vlasnik kompanije DAMAC, počeo je raditi na novom projektu Damac Hills. Kroz saradnju s Trumpovim timom, 2014. godine potpisan je ugovor o izgradnji golf kluba Trump International Golf Club Dubai.

Trumpov povratak i novi talas poslova

Kada je Trump 2017. postao predsjednik, Sajwani je slavio u Trump International Hotelu u Washingtonu.

Trumpovi sinovi su mjesec kasnije otputovali u Dubai na otvaranje golf kluba.

Tokom predsjedničkog mandata novi strani poslovi su mirovali, ali nakon izlaska iz Bijele kuće 2021. — sve se promijenilo.

Od 2022. do 2025. Trump Organization potpisao je nove ugovore u Omanu, Saudijskoj Arabiji, Kataru i ponovo Dubaiju, čime su godišnji prihodi od licenci porasli sa 7 miliona (2023.) na 45 miliona dolara (2024.). Vrijednost Trumpovog brenda porasla je na 500 miliona dolara.

Dana 7. januara 2025, dvije sedmice prije inauguracije, Trump je u Mar-a-Lagu primio Sajwanija, koji plaća oko 6 miliona dolara godišnje u naknadama za licence i menadžment. Sajwani je najavio ulaganje od 20 milijardi dolara u američke data centre.

Trump mu je tada rekao: „Ako uložiš više od milijardu dolara u SAD, dobit ćeš ubrzane dozvole. Imamo moći koje još nismo koristili kad je riječ o regulativi.“

Samo mjesec kasnije, Eric i Don Jr. osnovali su American Data Centers, a ubrzo preimenovali firmu u American Bitcoin — kompaniju za rudarenje kriptovaluta.

Vrijednost joj je privremeno skočila iznad 13 milijardi dolara, a Eric Trump danas posjeduje udio vrijedan oko 410 miliona dolara.

Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS

Emiratski novac i Trumpova kripto imperija

Izvršni direktor American Bitcoina Mike Ho nedavno je učestvovao na investicionom samitu u Dubaiju, gdje je otkrio da je razgovarao s državnim kompanijama Taqa i ADQ o širenju rudarenja bitcoina u UAE.

U međuvremenu, nova Trumpova firma World Liberty Financial, osnovana sa Steveom Witkoffom (Trumpovim ambasadorom i nekadašnjim partnerom u nekretninama), privukla je stotine miliona dolara iz Emirata.

Kompanija DWF Labs, koja se upravo preselila u UAE, uložila je 25 miliona dolara, a misteriozna Aqua1 Foundation — još 100 miliona. Prema Forbsu, oko 94 miliona dolara završilo je kod Trumpove porodice.

Trump je nedavno pomilovao Changpenga Zhaa, osnivača Binancea, koji je 2023. priznao krivicu za kršenje zakona o pranju novca. Kada su ga pitali o motivima, Trump je odgovorio:

„Mnogi kažu da on nije kriv ni za šta.“

U intervjuu za „60 Minutes“, Steve Witkoff i Jared Kushner (Trumpov zet) odbacili su optužbe o sukobu interesa.

„Ono što neki zovu ‘sukob interesa’, mi zovemo ‘iskustvo i povjerenje’“, rekao je Kushner.

Eric Trump sada planira tokenizaciju Trumpovih nekretnina – prodaju malih digitalnih udjela u zgradama putem blockchain tehnologije.

„Zašto bih išao kod Deutsche Banke? Zašto ne bih prikupio novac od miliona ljudi koji vole Trumpa?“ rekao je Eric.

Stručnjaci vjeruju da bi nova kula u Dubaiju mogla biti prva tokenizirana Trumpova zgrada.

A možda i novi projekat u Abu Dhabiju, koji povezuje misteriozni fond Aqua1.

„Ko želi biti dio našeg uspjeha?“

Eric Trump entuzijastično je poručio na kripto konferenciji u Dubaiju: „Ko želi učestvovati? Ko želi kupiti milioniti dio te zgrade i uložiti hiljadu dolara? Ljudi žele da imaju svoj komadić Trumpovog uspjeha — i mi im to možemo omogućiti.“

A mjesto gdje sve to počinje i gdje se američka moć i bliskoistočni kapital najintenzivnije prepliću, su Ujedinjeni Arapski Emirati.

Autor, Dan Alexander, Forbes

