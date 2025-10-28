Kako su Loopovi čepići za uši stišali buku za generaciju Z i pojačali prihode do neslućenih visina

Maarten Bodewes i Dimitri O oštetili su sluh nakon godina glasnih koncerata i željeli su pomoći drugima da izbjegnu istu sudbinu. Danas je njihova kultna kompanija za čepiće za uši posao vrijedan 220 miliona dolara, partneri su Coachelle i McLarena, a upravo se pojavila na policama velikih trgovaca.

Na putu nazad s ručka u financijskoj četvrti New York Cityja, suosnivač i izvršni direktor Loopa, Dimitri O – da, to je njegovo puno ime i prezime – primjećuje nekoliko prolaznika koji nose elegantne čepiće za uši njegovog brenda. S druge strane grada, njegov suosnivač, Maarten Bodewes, slično posmatra posjetioce Muzeja moderne umjetnosti koji nose Loop proizvode.

Da su te večeri napustili Manhattan, dvojac bi vjerovatno vidio još više korisnika Loopa na plesnim podijima brooklynskih klubova, kako nose čepiće za uši u raznim bojama i stilovima. Ništa od ovoga ih ne iznenađuje – njihov belgijski startup je prošle godine ostvario prihod od oko 220 miliona dolara, od čega gotovo polovinu od prodaje u Sjedinjenim Državama.

Od svog osnivanja u Antwerpenu 2016. godine, Loop je postao najprodavaniji i najkopiraniji brend čepića za uši, sarađujući s festivalima i brendovima poput Coachella, McLaren i Swarovski. Kada su Bodewes i O, prijatelji iz djetinjstva koji su dijelili ljubav prema muzičkim festivalima i motociklima, počeli patiti od tinitusa u kasnim dvadesetim, vidjeli su prazninu na tržištu – nije postojala pristupačna, a opet moderna zaštita za sluh. Par Loop čepića za uši, koji izgledaju kao elegantne bežične slušalice, košta između 24 i 64 dolara i dolazi u tri verzije: za glasne događaje, za koncentraciju i za miran san – slično kao što Appleovi AirPods nude tri načina rada (transparentni, adaptivni i sa poništavanjem buke). Loop je u početku postao popularan među posjetiocima koncerata, ali današnji uspjeh zasniva se na pametnom marketingu prema svijetu engleskog govornog područja i odluci donesenoj tokom pandemije prije pet godina da se brend rebrendira iz slogana “zaštitite svoj sluh sa stilom” u “vaš život, vaša jačina zvuka”, objašnjava O.

Širenje na police trgovina

Do nedavno, Loop je prodavao gotovo isključivo direktno potrošačima, sve dok se ovog mjeseca nije pojavio na policama 600 Target trgovina u SAD-u. Širenje u fizičke trgovine rezultat je višegodišnjeg razvoja snažne online strategije. Kompanija planira potrošiti više od 80 miliona dolara na oglašavanje do 2025. godine – oko 35 posto ukupnih prihoda prošle godine. Uprkos tako velikim marketinškim ulaganjima, Loop je profitabilan jer su troškovi proizvodnje i dostave njegovih proizvoda niski.

Online oglasi ciljaju različite grupe potrošača – od putnika osjetljivih na buku do osoba kojima nedostaje sna. Iako su O i Bodewes, oboje u četrdesetim godinama, odrasli govoreći francuski i holandski, Loop namjerno reklamira isključivo na engleskom jeziku. Ta odluka se isplatila. Ove godine, organizatori Coachelle pozvali su Loop da kreira personalizirane čepiće za uši za godišnji kalifornijski muzički festival, dok je britanski vozač Formule 1 Lando Norris, glavni vozač tima McLaren, postao centralna figura u Loopovim marketinškim kampanjama. Belgija čini manje od dva posto ukupnih prihoda, a izvan SAD-a, najveća tržišta su Velika Britanija, Kanada i Australija, tim redoslijedom.

„Do sada smo prodali 19 miliona pari Loop čepića za uši“, kaže Bodewes. „U početku smo se šalili i pitali: ‘Koliki je to postotak Belgije?’ – imamo 11 miliona ljudi, tako da sada moramo pronaći novu referentnu vrijednost.“

Dimitri O i Maarten Bodewes, osnivači Loopa, najprodavanijeg i najkopiranijeg brenda čepića za uši, fotografija: Loop/Ferrari/Profimedia

Bodewes i O su se upoznali kao trinaestogodišnjaci u predgrađu Brisela. Kasnije su studirali biznis i građevinarstvo, a O je osnovao energetski startup dok je Bodewes radio u Microsoftu.

Ali godine izloženosti ekstremnoj buci – koncertima, festivalima, vožnjama motociklima – počele su uzimati svoj danak.

“Lično, u podsvijesti stalno čujem zujanje”, kaže O. “Za mene tišina više ne postoji.”

„Počeli smo osjećati gubitak sluha, ali smo i dalje željeli izlaziti, voziti motore i uživati ​​u muzici“, nastavlja on. „Zaštita za sluh bila je logično rješenje.“ Nakon što su isprobali razne čepiće za uši – od jeftinih pjenastih do skupih, rađenih po mjeri – odlučili su da na tržištu ne postoji udobna, pristupačna i estetski ugodna opcija. Stoga su 2015. godine odlučili razviti vlastiti proizvod za noćnu upotrebu, ulažući 40.000 dolara u svaki, koristeći 3D printere za testiranje prototipova i eksperimentirajući s filterima za kontrolu zvučnih valova.

Dvije ključne odluke

U 2016. godini primljeni su u briselski startup akcelerator, napustili su prethodne poslove i proveli sljedeće dvije godine usavršavajući Loop prije nego što su potražili investitore. Do sredine 2018. godine prikupili su oko 60.000 dolara od prijatelja i porodice i prodali 4.500 pari čepića za uši do kraja te godine. „Svi su nam govorili: ‘Ulaganje u čepiće za uši? Jeste li ludi? To nije seksi industrija, to je dosadna kategorija'“, prisjeća se O.

U 2019. godini, Loop je povećao proizvodnju i dostigao prodaju od oko milion dolara, nakon što je prešao sa 3D printanja (brzo i jeftino za prototipove, ali nepraktično za masovnu proizvodnju) na brizganje plastike u belgijskoj laboratoriji. Ali već početkom 2020. godine, s izbijanjem pandemije, prodaja je gotovo potpuno prestala. „Za samo nekoliko sedmica, naši prihodi su pali za 80 posto“, kaže O. U to vrijeme, Loop je prodavao proizvode online i u maloprodaji (kao što je CVS), a otprilike 50 posto prihoda dolazilo je iz fizičkih prodavnica.

Par Loop čepova za uši, koji izgledaju kao elegantne bežične slušalice, koštaju između 24 i 64 dolara, a dolaze u tri varijante: za glasne događaje, za koncentraciju i za miran san (foto: Loop)

„U tom trenutku, donijeli smo dvije ključne odluke“, objašnjava O.

Prva je bila pronaći nova tržišta – shvatili su da mnogi korisnici ne koriste čepiće za uši radi zaštite, već radi udobnosti ili osjećaja kontrole nad bukom.

Druga odluka je bila da se potpuno pređe na direktnu prodaju potrošačima. Iako im je prodaja u fizičkim trgovinama donijela veliki rast u 2019. godini, pandemija ih je učinila nebitnima. Osim toga, direktna prodaja im je omogućila da prikupe mnogo više povratnih informacija od korisnika putem online kupovine i društvenih mreža.

Širenje prihoda

U julu 2020. godine, Loop je primio investiciju od milion dolara od belgijske firme Akiles kako bi ubrzao prelazak na online prodaju, a nekoliko mjeseci kasnije lansirao je drugi proizvod – set supozitorija za dublju koncentraciju, putovanja i san. Te godine, Loop je ostvario prihod od 1,2 miliona dolara.

“Od tada su se stvari počele kretati jako, jako brzo”, kaže O. Kompanija je postala profitabilna 2021. godine sa prihodom od 13 miliona dolara, zahvaljujući rastu kroz influencer marketing i uštedama na troškovima dostave tako što su paketi bili dovoljno mali da stanu u poštanski sandučić. Sljedeće godine, Loop je sklopio svoj prvi veliki partnerski ugovor – sa festivalom Tomorrowland, gdje su O i Bodewes redovni gosti već godinama.

„Imati Tomorrowland kao partnera, ne samo prodavati naš proizvod već i govoriti ljudima da je zabava bolja kada koriste Loop, bila je nevjerovatno snažna poruka“, kaže O.

Loop je 2022. godine lansirao treći proizvod, dizajniran da olakša razgovor u bučnim okruženjima, i godinu je završio sa prihodom od 47 miliona dolara. Sljedeće godine, taj broj su skoro utrostručili lansiranjem Loop Switch-a, modela koji korisnicima omogućava prebacivanje između različitih nivoa filtriranja.

Imidž i pažljivo odabrani partneri

O vjeruje da je pozicioniranje brenda ključ njihovog uspjeha. Dok jeftine kopije preplavljuju Amazon (koji čini polovinu Loopove prodaje), rijetko postižu prepoznatljivost. Loop, s druge strane, uživa u rastu i globalnom imidžu. Nakon saradnje s Coachellom, brend je birao među timovima Formule 1 za novo partnerstvo, a odluka je pala na McLaren.

“Vrlo smo promišljeno birali taj izbor”, kaže O. “Ako pogledate Landu Norrisa , on je zabavan i društven momak, tako da kada nosi Loop, izgleda autentično.”

Čepići za uši McLaren Formula 1 Team x Loop Switch 2 kreirani su u saradnji belgijskog brenda i britanskog trkačkog tima, fotografija: Loop

Sada, s vjetrom u leđa, O i Bodewes su spremni da se vrate u maloprodaju.

„Brend je dostigao tačku u kojoj omnichannel strategija ponovo ima smisla“, kaže O.

Njihova najnovija saradnja, sa Swarovskim u čast 130. godišnjice, uključuje model od nehrđajućeg čelika ukrašen Swarovski kristalima za 120 dolara. Bodewes kaže da im je krajnji cilj da nošenje Loop čepića za uši učine „prirodnim kao što je stavljanje sunčanih naočala kada buka postane preglasna“.

U međuvremenu, Bodewes i O i dalje svake godine posjećuju Tomorrowland, ali sada tamo rade — provode nekoliko smjena prodajući Loop na vlastitom štandu. Tomorrowland x Loop, ograničeno izdanje, dolazi u prelijevajućoj crnoj boji koja podsjeća na naftnu mrlju, ali kada pogledaju okolo, dvojac vidi stotine drugih pari — plavih, zelenih, srebrnih, pa čak i zlatnih — donesenih od kuće.

Simone Melvin, novinarka Forbesa

