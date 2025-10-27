Velika Britanija i Turska finaliziraju višemilijarderski ugovor o borbenim avionima Eurofighter Typhoon

Turska i Velika Britanija očekuju da će tokom prve zvanične posjete britanskog premijera Keira Starmera Ankari, u ponedjeljak, biti finaliziran višemilijarderski ugovor o kupovini borbenih aviona Eurofighter Typhoon, potvrdilo je više izvora za Middle East Eye (MEE).

Ankara vodi pregovore s Londonom, vodećom državom u Eurofighter konzorciju, još od 2023. godine o nabavci ovih borbenih aviona. Turska je u 2024. uspjela prevazići ključnu prepreku – njemački veto koji je blokirao prodaju.

Dvije zemlje su u julu potpisale preliminarni sporazum o kupovini 40 aviona, nakon čega su nastavile pregovore o tehničkim specifikacijama i cijeni, koju je Ankara, prema izvorima, smatrala relativno visokom.

Prema informacijama jednog izvora upoznatog s pregovorima, 20 aviona će privremeno koristiti britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo (RAF) kako bi se ubrzala isporuka, dok će preostalih 20 biti kasnije isporučeno i prilagođeno turskim zahtjevima.

Drugi turski izvor naveo je da je Starmer već poslao dva aviona Eurofighter u Ankaru prije same posjete, što se smatra simboličnim potezom koji pokazuje značaj sporazuma za London. Nije još poznato hoće li avioni ostati u Turskoj ili su dopremljeni isključivo u ceremonijalne svrhe.

Prema navodima više izvora, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je čak odgodio sjednicu kabineta kako bi se sastao sa Starmerom. MEE je kontaktirao britanski Downing Street za komentar, ali odgovor još nije stigao.

Turski piloti do sada nisu letjeli evropskim borbenim avionima, jer Turska tradicionalno koristi američke modele poput F-16.

Predloženi sporazum odnosi se na najniju verziju Eurofightera, Tranche 4, koja uključuje unaprijeđene avionske i radarske sisteme.

Tursko ratno zrakoplovstvo se ubrzano suočava sa zastarjelom flotom i hitno traži privremeno rješenje do 2028. godine, kada bi u operativnu službu trebao ući domaći borbeni avion pete generacije Kaan.

REUTERS/Ilustracija

Kako bi ubrzala proces, Turska je ranije ovog mjeseca potpisala sporazum o kupovini polovnih Eurofightera iz Katara, potvrdio je turski zvaničnik za MEE.

U međuvremenu, turski medij NTV izvijestio je da će Velika Britanija dati prioritet turskoj narudžbi tako što će isporučiti avione koji su prvobitno bili namijenjeni RAF-u.

Izvor iz Ankare dodao je da će dvije zemlje morati zaključiti i poseban sporazum o održavanju i modernizaciji polovnih Eurofightera koje Turska planira kupiti od Katara i Omana.

Please enable JavaScript

