SAD i Kina postigli okvirni dogovor o rijetkim elementima i pauziranju carina

Visoki kineski i američki ekonomski zvaničnici danas su se dogovorili o okviru trgovinskog sporazuma koji bi predsjednici Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i Kine Xi Jinping trebali finalizirati, a koji predviđa odgađanje strožih američkih tarifa i kineskih kontrola na izvoz rijetkih elemenata, kao i nastavak prodaje američke soje Kini, objavili su američki zvaničnici.

Američki ministar finansija Scott Bessent izjavio je da su razgovori održani na marginama samita ASEAN-a u Kuala Lumpuru uklonili Trumpovu prijetnju 100% tarifama na kineski uvoz, koje su trebale stupiti na snagu 1. novembra. Bessent je rekao da očekuje da će Kina odgoditi primjenu svog režima licenciranja za minerale rijetkih elemenata i magnete za godinu dana dok se ta politika ne preispita, izvještava Reuters.

Kineski zvaničnici su bili rezervisaniji u svojim komentarima i nisu ponudili detalje o ishodu sastanaka.

Trump i Xi bi se trebali sastati u četvrtak, na marginama Samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Gyeongjuu, Južna Koreja, kako bi potpisali sporazum. Dok je Bijela kuća već najavila dugo očekivane razgovore Trumpa i Xija, Kina još nije potvrdila sastanak dvojice lidera.

“Mislim da imamo vrlo uspješan okvir za razgovore lidera u četvrtak”, rekao je Bessent novinarima nakon što su on i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer održali petu rundu razgovora uživo s kineskim potpredsjednikom premijera He Lifengom i glavnim trgovinskim pregovaračem Li Chenggangom od maja ove godine.

Bessent je dodao da očekuje da će trgovinsko primirje s Kinom biti produženo i nakon roka 10. novembra, te da će Kina obnoviti značajne kupovine američke soje, budući da u septembru nije kupila nijednu pošiljku, već se odlučila za soju iz Brazila i Argentine.

Američki proizvođači soje “osjećat će se vrlo dobro zbog onoga što se događa, kako za ovu sezonu, tako i za godine koje dolaze”, rekao je Bessent u emisiji “This Week” na ABC-ju.

Greer je u emisiji “Fox News Sunday” izjavio da su se obje strane složile da pauziraju određene kaznene mjere i pronašle “put naprijed koji nam omogućava veći pristup rijetkim zemnim elementima iz Kine, a istovremeno pokušavaju uravnotežiti trgovinski deficit američkim izvozom”.

Kineski oprez

Li Chenggang je rekao da su dvije strane postigle “preliminarni konsenzus” i da će sada svaka provesti vlastiti interni proces odobravanja.

“Američki stav je bio čvrst”, rekao je Lee. “Imali smo vrlo intenzivne konsultacije i konstruktivne diskusije o pronalaženju rješenja i aranžmana za rješavanje ovih problema.”

Trump je u nedjelju stigao u Maleziju na samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), prvu stanicu njegove petodnevne azijske turneje, koja bi trebala kulminirati sastankom licem u lice sa Xijem u Južnoj Koreji u četvrtak.

Američki predsjednik Donald Trump govori dok šefica osoblja Bijele kuće SAD-a Susie Wiles, ministar finansija SAD-a Scott Bessent i ambasador Sjedinjenih Država u Maleziji Edgard D. Kagan posmatraju u pozadini, na 47. samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru, Malezija, 26. oktobra 2025, Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Nakon razgovora, Trump je dao optimističnu izjavu: “Mislim da ćemo imati sporazum s Kinom.” Prethodno je prijetio novim tarifama od 100% na kinesku robu i drugim trgovinskim ograničenjima, počevši od 1. novembra, kao odgovor na kinesko proširenje kontrola izvoza magneta i rijetkih zemnih minerala.

SAD i Kina su već ukinule većinu međusobnih trocifrenih tarifa kao dio trgovinskog primirja koje ističe 10. novembra.

Američki i kineski zvaničnici su rekli da su, pored rijetkih zemalja, razgovarali i o proširenju trgovine, krizi fentanila u SAD-u, američkim lučkim taksama i prelasku aplikacije TikTok u vlasništvo SAD-a.

Bessent je u emisiji “Meet the Press” na NBC-u rekao da dvije strane još uvijek trebaju razraditi detalje sporazuma o TikToku, što bi omogućilo Trumpu i Xiju da “finaliziraju transakciju” u Južnoj Koreji.

Teme razgovora

Na marginama samita ASEAN-a, Trump je nagovijestio mogućnost budućih sastanaka sa Xijem u Kini i Sjedinjenim Državama.

“Dogovorili smo se da se sastanemo. Sastat ćemo se kasnije u Kini, a zatim u SAD-u – ili u Washingtonu, ili u Mar-a-Lagu”, rekao je Trump.

Među temama koje Trump namjerava pokrenuti u razgovoru sa Xijem su kineske kupovine američke soje, pitanja vezana za Tajvan – koji Kina smatra svojom teritorijom – i oslobađanje zatvorenog medijskog magnata iz Hong Konga Jimmyja Laija.

Pritvaranje osnivača sada ugašenih prodemokratskih novina Apple Daily postalo je najpoznatiji primjer kineskog gušenja prava u Hong Kongu. Trump je također rekao da će tražiti kinesku pomoć u odnosima SAD-a s Moskvom, dok se ruski rat u Ukrajini nastavlja.

Krhko primirje

Tenzije između dvije najveće svjetske ekonomije ponovo su se rasplamsale posljednjih sedmica, jer krhko trgovinsko primirje – postignuto nakon prve runde pregovora u Ženevi u maju i produženo u augustu – nije spriječilo SAD i Kinu da jedna drugoj nametnu nove sankcije, ograničenja izvoza i prijetnje jačim kontramjerama.

Kinesko proširenje kontrole izvoza rijetkih zemalja izazvalo je globalnu nestašicu, što je navelo Sjedinjene Države da razmotre zabranu izvoza proizvoda kontroliranih softverom u Kinu – od laptopa do mlaznih motora – prema Reutersu.

Please enable JavaScript

