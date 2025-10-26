Najmoćnije žene u američkom sportu

Tokom teniskog turnira US Open u septembru, televizijska mreža ESPN prekinula je meč između dvostruke prvakinje Naomi Osake i pobjednice iz 2023. Coco Gauff kako bi na svom kanalu emitirala reklame za druge sportske sadržaje. Glavne zvijezde u tom promotivnom videu bile su Caitlin Clark i nekoliko njenih kolegica iz WNBA lige.

Taj trenutak je poslužio kao snažan podsjetnik da je utjecaj žena u američkom sportu postao prevelik da bi se ignorirao.

Tokom proteklih nekoliko godina, sve više novca se slijeva u ovaj sektor. U 2024. godini, prihodi od ženskog sporta prvi put su premašili milijardu dolara, a predviđa se da će do 2030. godine dostići 2,5 milijarde dolara. Prema nedavnom izvještaju konsultantske firme McKinsey, prihodi od ženskog sporta rastu više od četiri puta brže od muškog sporta.

U međuvremenu, WNBA počinje ostvarivati ​​ogromne dobitke: njihov novi 11-godišnji ugovor o medijskim pravima vrijedan je 2,2 milijarde dolara i stupa na snagu sljedeće godine, učetverostručujući vrijednost prethodnih ugovora i gotovo garantujući da će rekordi gledanosti nastaviti padati.

Žene sada prednjače – u ženskim i muškim ligama, kao vlasnice klubova, u menadžmentu, u medijima i, naravno, na sportskim terenima.

Dvadeset pet žena na Forbesovoj listi “Najmoćnijih žena u američkom sportu” za 2025. godinu imaju neviđen utjecaj na najpopularniji sport u zemlji – profesionalni fudbal (među njima i prvoplasirana Gayle Benson, vlasnica tima New Orleans Saints). Na listi se nalaze i neke od najplaćenijih sportistkinja (poput Koko Goff, 13. mjesto) i trenerica, poput Dawn Staley, trenerice tima Gamecocks iz Južne Karoline (South Carolina Gamecocks), na 20. mjestu.

Foto: Reuters/Tingshu Wang

Oni također upravljaju milijardama dolara u sportskom klađenju (npr. Amy Howe, izvršna direktorica FanDuela (rangirana 2.) i odgovorni su za neke od najprofitabilnijih i najpoznatijih sponzorskih ugovora (npr. Amy Montange, predsjednica brenda Nike (rangirana 3.)).

Ono što žene na ovoj listi izdvaja od njihovih ženskih kolegica nije samo njihova trenutna moć, već i način na koji koriste taj utjecaj da oblikuju budućnost sporta.

„Nadam se da imam još nekoliko godina pred sobom“, rekla je za Forbes teniska ikona Billie Jean King, koja je na 23. mjestu liste i postala je poznata po borbi za jednake plaće između tenisera i teniserki. „Šta još mislite da bih trebala pokušati uraditi?“, upitala je.

Evo 25 najmoćnijih žena u sportu u SAD-u:

#1. Gayle Benson

Vlasnica New Orleans Saintsa i New Orleans Pelicansa

Kategorija: Vlasnici i investitori

Gail Benson je ušla u historiju 2018. godine kada je postala jedina žena koja je posjedovala i NFL i NBA franšizu, preuzevši kontrolu nad New Orleans Saintsima i New Orleans Pelicansima nakon smrti svog supruga Toma Bensona.

Danas, ova dva tima zajedno imaju procijenjenu vrijednost od 8,35 milijardi dolara, dok se lično bogatstvo Gail Benson procjenjuje na oko 7,9 milijardi dolara.

Benson je odigrao ključnu ulogu u međunarodnim ambicijama NFL-a, jer su Saintsi postali prva franšiza s marketinškim pravima u Francuskoj i uspostavili partnerstvo s Pariškim mušketarima iz Evropske lige nogometa (ELF).

Također je odigrala ključnu ulogu u donošenju Super Bowla LIX (59) u New Orleans, prema riječima komesara NFL-a Rogera Goodella, koji je u februaru rekao:

“U biznisu, filantropiji i fudbalu, Gayle je liderka – uvijek predstavlja interese Saintsa i svog rodnog grada.”

#2. Amy Howe

, generalna direktorica FanDuela

Kategorija: Izvršni direktori

Legalne kladionice u Sjedinjenim Državama zabilježile su gotovo 150 milijardi dolara ukupnih opklada tokom 2024. godine, a Amy Howe je menadžerica na samom vrhu tog tržišta.

Od kada je postao izvršni direktor FanDuela 2021. godine, firma je osvojila 41% ukupnih prihoda američkog tržišta sportskog klađenja i prošle godine ostvarila gotovo 6 milijardi dolara prihoda.

Howe je proširio prisustvo FanDuela kroz partnerstva s NFL-om, NBA-om, WNBA-om i MLB-om, a također je predstavio Pulse, novu funkciju sportskih vijesti uživo koju kladioničari koriste za praćenje rezultata i utakmica svojih omiljenih timova u stvarnom vremenu.

Na svojoj prethodnoj poziciji glavne operativne direktorice (COO) kompanije Ticketmaster, udvostručila je rast platforme za prodaju karata i pet puta povećala broj preuzimanja mobilnih aplikacija.

#3. Amy Montagne,

predsjednica brenda Nike

Kategorija: Izvršni direktori

Kao predsjednica brenda Nike, Amy Montaigne nadgleda poslovanje vrijedno 44,7 milijardi dolara koje definira globalni identitet i strategiju rasta kompanije.

Nakon 20 godina rada u Nikeu, Montanj je sada zadužen za proizvodnju, marketing i potrošačke inicijative u svim kategorijama proizvoda.

Prije unapređenja u maju 2025. godine, bila je potpredsjednica Nike Women i vodila je neke od najuspješnijih poslova sa sportistkinjama – uključujući i rasprodane A'One patike Aje Wilson.

Montanj je prethodno također upravljala Nikeovim operacijama u azijsko-pacifičkoj regiji i Latinskoj Americi, gdje je 2022. godine ostvarila jedan od najprofitabilnijih kvartala u historiji kompanije.

#4. Caitlin Clark

Beck, Indiana Fever

Kategorija: Ženski sportisti

Fotografija: Trevor Ruszkowski-Imagn Images/Reuters

Caitlin Clark je svoju rekordnu karijeru u univerzitetskoj košarci pretvorila u ranu dominaciju u WNBA ligi.

Njena procijenjena zarada od 8,1 miliona dolara u debitantskoj sezoni s Indiana Five povećana je velikim ugovorima s Nikeom, Wilsonom i Gatoradeom, što označava veliku promjenu u načinu na koji se sportašice cijene u svijetu profesionalnog sporta.

Prošlog mjeseca, Fiversi su objavili da će Kaitlyn Clarke propustiti ostatak WNBA sezone zbog povrede kako bi se fokusirala na svoj oporavak.

Međutim, ova povreda ne mijenja činjenicu da je u posljednje dvije godine Clark bila iskra koja je zapalila plamen – pokret koji je ženski sport pretvorio u pravu senzaciju.

#5. Michele Kang

Osnivačica i izvršna direktorica kompanije Kynisca; većinski vlasnik kompanija Washington Spirit, OL Lions i London City Lionesses

Kategorija: Vlasnici i investitori

Milijarderka Michelle Kang, koja je stekla bogatstvo u zdravstvenoj informacionoj tehnologiji, sada svoju pažnju i bogatstvo usmjerava na ženski sport.

Kang je vlasnica tri ženska fudbalska kluba na dva kontinenta:

Washington Spirit iz NWSL-a (Američke Nacionalne ženske fudbalske lige), OL Lyonesse iz francuske Premijer lige i London City Lionesses, koji su ušli u Žensku Superligu u maju.

Ona, međutim, planira dodatno proširiti svoje sportsko carstvo – dodavanjem klubova iz Azije, Južne Amerike i Afrike u svoj portfolio, pod okriljem holding kompanije Kajniska, koju je osnovala 2024. godine.

Kang vjeruje da ženski sport predstavlja dobru poslovnu priliku, ali dio svog bogatstva izdvaja za filantropiju – obećala je 55 miliona dolara Američkom fudbalskom savezu za razvoj i istraživanje fudbala za žene i djevojke.

#6. Renie Anderson (Renie Anderson)

Izvršna potpredsjednica i direktorica prihoda, NFL

Kategorija: Administracija i menadžment (Recepcija)

Kao glavna direktorica za prihode i izvršna potpredsjednica za partnerstva Nacionalne fudbalske lige (NFL), Renee Anderson je najuticajnija žena u upravi najpopularnijeg sporta u Sjedinjenim Državama.

Na toj poziciji je od 2019. godine i danas igra ključnu ulogu u generiranju 21 milijarde dolara godišnjeg prihoda NFL-a.

Ona nadgleda sponzorske ugovore, potrošačke proizvode i prodaju medijskih prava.

Anderson upravlja velikim partnerstvima s Pepsijem, Microsoftom, Verizonom, Nikeom i drugima, a također vodi prodajne operacije za NFL Network, NFL Digital Media i brzorastući sektor sportskog klađenja u ligi.

Zahvaljujući njenom radu i strategiji, vrijednost 32 NFL tima danas ukupno prelazi 227 milijardi dolara, čime je liga postavila nove standarde u poslovanju sportskih organizacija.

#7. Jessica Berman

, komesarka, Nacionalna ženska fudbalska liga (NWSL)

Kategorija: Administracija i menadžment (Recepcija)

Fotografija: Shutterstock

Jessica Berman preuzela je dužnost komesarke Nacionalne ženske fudbalske lige 2022. godine i od tada je nadgledala impresivan porast vrijednosti klubova – svih 14 timova sada vrijedi najmanje 70 miliona dolara, dok je prosječna vrijednost 134 miliona dolara.

Liga je 2024. godine postavila rekord posjećenosti, sa više od dva miliona gledalaca, što je povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu.

Pod Bermanovim vodstvom, NWSL je uspješno proširila broj timova, svjedočila izgradnji prvog profesionalnog fudbalskog stadiona na svijetu samo za žene – Kansas City Current – i potpisala nacionalne medijske ugovore vrijedne 240 miliona dolara tokom četiri godine.

Ovog mjeseca, četveročlani izvršni odbor NWSL-a dodijelio je Berman trogodišnje produženje ugovora, potvrđujući njenu ulogu kao jedne od najvažnijih figura u modernom ženskom sportu.

#8. Hillary Mandel

, izvršna potpredsjednica i šefica odjela za komercijalna prava, IMG

Kategorija: Izvršni direktori

Hilary Mendel je jedna od najuticajnijih brokerki u svijetu sportskih medija, zahvaljujući svojoj ulozi izvršne potpredsjednice i šefice odjela za komercijalna prava u globalnoj sportskoj i medijskoj agenciji IMG.

Samo u proteklih 18 mjeseci, Mandel je odigrao ključnu ulogu u osiguravanju nekoliko najvrednijih medijskih ugovora u sportu:

ugovor od 2 milijarde dolara između ESPN-a i Američkog teniskog saveza (koji uključuje prava na prenos US Opena);

WWE-ov ugovor s Netflixom od 5 milijardi dolara;

kao i paket aranžman između NCAA i ESPN-a, koji je značajno povećao prostor za emitovanje ženskih sportova.

Mandel je također bila pokretačka snaga iza nacionalnih ugovora o emitiranju NWSL-a, potpisanih sa CBS-om, ESPN-om, Amazon Prime Videom i Scripps-om, koji će povećati gledanost ženskog nogometa na 18,7 miliona gledalaca u 2024. godini.

„Mislim da brendovi konačno shvataju i prepoznaju ogroman, neiskorišteni potencijal koji ženski sport nosi sa sobom“, rekla je Mendel u nedavnom intervjuu za Forbes.

#9. Napheesa Collier i Breanna Stewart

, suosnivačice, Unrivaled, Wing, Minnesota Lynx New York Liberty

Kategorija: Inovacije i promocija sporta

Na terenu, Nafisa Collier i Briana Stewart su među najboljim igračicama u današnjoj košarci: Collier je bila drugoplasirana u glasanju za nagradu WNBA MVP za 2025. godinu, dok je Stewart osvojila tu čast 2018. i 2023. godine.

Kroz svoj projekat “Unrivaled”, njih dvije mijenjaju pravila igre.

Ovu 3-na-3 ligu osnovale su 2023. godine bivše saigračice sa Univerziteta Connecticut i nudi igračicama WNBA lige priliku da se takmiče i zarađuju tokom pauze između sezona bez potrebe za putovanjem u inostranstvo.

Prva sezona lige održana je od januara do marta 2025. godine i privukla je ukupno 11,9 miliona gledalaca, a prodaja ulaznica je dostigla sedmocifreni iznos.

U jesen iste godine, Unrivaled je proveo drugu rundu investicionog finansiranja (Serija B), nakon čega je vrijednost lige procijenjena na 340 miliona dolara.

(Napomena: Izvršna potpredsjednica Forbesa, Moira Forbes, bila je investitor u ranoj fazi Unrivaled-a.)

#10. Clara Wu Tsai

Suvlasnica, Brooklyn Nets; vlasnica, New York Liberty

Kategorija: Vlasnici i investitori

Kao glavna vlasnica najvrjednije franšize u WNBA – New York Libertyja, Clara Wu Tsai postala je jedna od ključnih figura u ženskom sportu u Sjedinjenim Državama.

Zajedno sa svojim suprugom, Joeom Tsaijem, čije se ukupno bogatstvo sada procjenjuje na 13 milijardi dolara, kupila je tim 2019. godine, preselila domaće utakmice u Barclays Center i značajno investirala u infrastrukturu, trening centre i profesionalno osoblje.

Pod njenim vodstvom, Liberty je osvojio svoju prvu titulu prvaka 2024. godine i prodao manjinski udio kasnije te godine za procijenjenih 450 miliona dolara.

Wu Tsai je također članica upravnog odbora WNBA lige i više puta je izjavila da joj je krajnji cilj izgraditi prvi tim vrijedan milijardu dolara u historiji ženske košarke.

11. Serena Williams

Osnivačica, Serena Ventures

Kategorija: Inovacije i utjecaj u sportu

Fotografija: Shutterstock

Serena Williams, osvajačica 23 Grand Slam titule, možda je odložila svoj reket 2022. godine nakon što je zaradila 95 miliona dolara od nagrada u karijeri, ali “GOAT” (Najveća svih vremena) i dalje vlada van teniskih terena.

Williams nastavlja direktno ulagati u ženski sport, posjedujući udjele u Angel City FC-u u NWSL-u i Los Angeles Sparksima u WNBA-u.

Prema istraživanju firme za sportsku analitiku Two Circles, njen digitalni doseg premašuje doseg bilo kojeg drugog sportiste – aktivnog ili penzionisanog – sa preko pola milijarde pregleda na društvenim mrežama i YouTube kanalima tokom protekle godine.

Izvan svijeta sporta, Williams je osnivačica investicijske kompanije Serena Ventures, koja ulaže u startupove u ranoj fazi, posebno u tehnološkom sektoru.

Od svog osnivanja 2014. godine, Serena Ventures je izgradila portfolio od 85 startupova, od kojih je većina u vlasništvu žena, i prikupila 111 miliona dolara investicijskog finansiranja.

#12. Amy Adams Strank

Vlasnica, Tennessee Titans

Kategorija: Vlasnici i investitori

Otkako je postala glavna vlasnica i većinski dioničar Tennessee Titansa 2015. godine, Amy Adams Strank donijela je niz odluka koje su pomogle da se vrijednost franšize više nego učetverostruči na 6,3 milijarde dolara.

Sa procijenjenim ličnim bogatstvom od 2 milijarde dolara, Adams Strank je pokazala spremnost da investira u oblasti u koje njen otac, Bud Adams (Bud Adams), osnivač tima, nije bio voljan da investira.

Pod njenim vodstvom, Nissan stadion je renoviran, a angažovan je i generalni menadžer Jon Robinson, koji je okupio tim koji je ostvario šest uzastopnih pobjedničkih sezona između 2016. i 2021. godine.

Posljednjih godina situacija je bila nestabilnija – Robinson je otpušten 2022. godine, njegov nasljednik je već zamijenjen, a tim je sezonu 2025. započeo sa skorom 1-6.

Međutim, Amy Adams Strunk i dalje služi kao kopredsjedavajuća Upravnog odbora Tennessee Titansa, kao i kao članica odbora Kuće slavnih NFL-a, što potvrđuje njenu ulogu jedne od najutjecajnijih žena u američkom fudbalu.

#13. Coco Gauff,

teniserka

Kategorija: Ženski sportisti

Coco Goff postala je jedna od najpoznatijih ličnosti u svjetskom tenisu, nakon što je osvojila US Open 2023. godine sa samo 19 godina, a zatim pobijedila Arinu Sabalenko u finalu Roland Garrosa 2025. godine.

Danas je ona najplaćenija sportistkinja na svijetu, sa ukupnom zaradom od 37,2 miliona dolara u 12 mjeseci zaključno sa augustom – uključujući 12,2 miliona dolara od nagradnog fonda i 25 miliona dolara od sponzorstava, oglašavanja i drugih aktivnosti van terena.

Goff je ove godine bio jedan od 20 igrača koji su poslali zajedničko pismo organizatorima Grand Slam turnira, tražeći povećanje nagradnog fonda i veću ulogu sportista u donošenju odluka.

Ta kampanja je urodila plodom – nagradni fond US Opena porastao je na rekordnih 90 miliona dolara, što je postavilo novi standard jednakosti i transparentnosti u svijetu tenisa.

#14. Cindy Parlow Cone

, predsjednica Američkog fudbalskog saveza

Kategorija: Administracija i menadžment (Recepcija)

Kao predsjednica Nogometnog saveza Sjedinjenih Američkih Država – nacionalnog upravnog tijela koje nadgleda profesionalne lige poput NWSL i MLS, kao i nacionalne timove i omladinske programe, Cindy Parlo Cohn igra ključnu ulogu u vođenju američkog nogometa na svim nivoima.

Od preuzimanja dužnosti 2020. godine, Cohn je nadgledao jedan od najtransformativnijih perioda u historiji američkog fudbala.

Kao prva žena na toj poziciji, postala je simbol promjene i jednakosti, posebno nakon što je predvodila put ka historijskom sporazumu o jednakoj plaći od 24 miliona dolara između američkog fudbala i ženske reprezentacije.

Cohn će se ponovo kandidovati na izborima u februaru, a ove godine je ojačala svoj kredibilitet postavši članica Vijeća FIFA-e.

Ako osvoji još jedan mandat, Cindy Parlo Cohn bi mogla postati najuticajnija žena u američkom fudbalu, baš kada se Sjedinjene Američke Države pripremaju za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2026. godine.

#15. Centar Aje Wilson

, Las Vegas Aces

Kategorija: Ženski sportisti

Fotografija: Shutterstock

Nakon što je osvojila WNBA prvenstvo 2025. godine i osigurala rekordnu četvrtu nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP), Aija Wilson je učvrstila svoj status jedne od najtalentovanijih i najuticajnijih košarkašica svoje generacije.

Međutim, njegov uticaj prevazilazi granice polja.

U decembru je potpisala šestogodišnji ugovor sa kompanijom Nike, jedan od najunosnijih u historiji ženske košarke, a već u maju je lansirala svoju dugo očekivanu liniju patika i sportske odjeće pod brendom Nike.

Wilson je također postigla uspjeh kao autorica, jer je njena knjiga “Dear Black Girls” postala bestseler 2024. godine.

Kako se približava statusu slobodne agencije, Aija Wilson nikada nije imala veći utjecaj u pregovorima – niti više pažnje usmjerene na njen sljedeći potez.

Ostali na listi:

#16. Rosalyn Durant,

izvršna potpredsjednica, ESPN

Kategorija: Izvršni direktori

#17. Kara Northman

Suosnivačica, Angel City FC; generalna direktorica, Monarch Collective

Kategorija: Vlasnici i investitori

#18. Simone Biles (Simone Biles)

olimpijska prvakinja

Kategorija: Ženski sportisti

#19. Portia Archer

, izvršna direktorica, Ženska teniska asocijacija – WTA (Ženska teniska asocijacija)

Kategorija: Administracija i menadžment (Recepcija)

#20. Dawn Staley

Trener, University of South Carolina Gamecocks

Kategorija: Lideri i promotori ženskog sporta

#21. Nelly Korda (Nelly Korda)

Golferka

Kategorija: Ženski sportisti

#22. Becky Hammon (Becky Hammon)

Trener, Las Vegas Aces (Las Vegas Aces)

Kategorija: Lideri i promotori ženskog sporta

#23. Billie Jean King

Osnivačica, Fondacija za ženski sport

Kategorija: Pionirke i liderke ženskog sporta

#24. Val Ackerman (Val Ackerman)

Komesar, Velika istočna konferencija

Kategorija: Administracija i menadžment (Recepcija)

#25. Erin Kane (Erin Kane)

Potpredsjednica, Excel Sports Management

Kategorija: Izvršni direktori

