Bilo ko, samo ne Mamdani: Ovi milijarderi troše ogroman novac da ga spriječe da postane gradonačelnik New Yorka

Mamdani kaže da milijarderi ne bi trebali postojati. Neki od njih su odlučili iskoristiti svoje bogatstvo kako bi ga spriječili da vodi najveći američki grad.

Zohran Mamdani trenutno je u usponu. Tridesetčetverogodišnji demokratski socijalista i član Skupštine države New York i dalje ima značajnu prednost nad bivšim guvernerom Andrewom Cuomom i domaćinom Curtisom Sliwom u utrci za gradonačelnika New Yorka. Uprkos tome što je stekao više neprijatelja na visokim pozicijama. “Milijarderi poput Billa Ackmana i Ronalda Laudera uložili su milione dolara u ovu utrku jer kažu da smo egzistencijalna prijetnja”, rekao je Mamdani na skupu 13. oktobra. “Dozvolite mi da ovdje nešto priznam: U pravu su.”



Upravitelj hedge fonda Ackman je, prema službenim podacima, do 22. oktobra uložio 1,75 miliona dolara u političke grupe koje se bore protiv Mamdanija, službenog kandidata Demokratske stranke. Nasljednik kozmetičke kompanije Lauder dao je još 750.000 dolara. Ali iako je dvojicu milijardera spomenuo lider u utrci za gradonačelnika, oni nisu jedini koji otvaraju svoje ogromne kase kako bi se suprotstavili Mamdaniju. U stvari, 26 milijardera i članova njihovih porodica bogatih milijardu dolara iz cijele zemlje donirali su najmanje po 100.000 dolara kako bi podržali Cuoma (koji se sada kandiduje kao nezavisni kandidat) ili jednog od drugih kandidata koji se kandiduju protiv Mamdanija, prema analizi Forbesa. Ukupno su ovi milijarderi donirali više od 22 miliona dolara za kampanje protiv njega. Oni preplavljuju televiziju i poštanske sandučiće stanovnika Velike Jabuke porukama protiv Mamdanija.

Počeli su u ranoj fazi izbora

Više od polovine tih donacija, oko 13,6 miliona dolara, stiglo je prije nego što je Mamdani pobijedio na demokratskim predizborima 24. juna. Više od polovine te sume dao je bivši gradonačelnik New Yorka, Michael Bloomberg. On je podržao Cuoma i platio grupi Fix The City, Inc. 8,3 miliona dolara u junu. (Od tada su se Bloomberg i Mamdani navodno sastali na “kurtoaznom” razgovoru). Drugi veliki liberalni donatori – na primjer, suosnivač Netflixa Reed Hastings i medijski poduzetnik Barry Diller – također su poslali po 250.000 dolara organizaciji Fix The City prije predizbora. Neki konzervativni donatori i Trumpovi saveznici također su se uključili u utrku. Poput kazino magnata Stevea Wynna, koji je dao pola miliona dolara u oktobru. Kao i naftni baron John Hess, koji je dao prvu donaciju u maju, a od tada ukupno milion dolara protiv Mamdanija.



Mamdani, član parlamenta ove države tri mandata, predstavio je lijevo-populistički program. „Ne mislim da bismo trebali imati milijardere. Jer, iskreno, to je previše novca u vrijeme tolike nejednakosti“, rekao je za NBC News u junu. Iako se u posljednjih nekoliko mjeseci navodno sastajao s poslovnim liderima u pokušaju da pridobije njihovu podršku. Ili barem smiri njihove strahove. Njegova platforma za gradonačelnika ne poziva na ukidanje milijardera. Ali obećava zamrzavanje stanarina u stanovima s kontroliranom stanarinom, besplatan gradski autobuski prijevoz i univerzalnu brigu o djeci, što bi se u teoriji financiralo povećanjem najviše porezne stope u New Yorku za dva postotna poena i povećanjem porezne stope na dobit preduzeća sa 7,25% na 11,5% u New Jerseyju.

Važnost New Yorka

Nije iznenađenje da 16 od 26 milijardera koje je Forbes identifikovao žive u New Yorku. Uključujući Bloomberga, Dillera i porodicu Tisch. Posljednji, glavni donatori New York Univerziteta i vlasnici dionica New York Giantsa, uložili su najmanje 1,2 miliona dolara u grupe koje pokušavaju svrgnuti Mamdanija. To je posebno zanimljivo jer je Jessica Tisch komesarka policije grada New Yorka. Mamdani joj je navodno obećao da će je zadržati u svojoj administraciji ako bude izabrana.

S obzirom na simboličku važnost upravljanja najvećim gradom u zemlji, milijarderi iz cijele zemlje šalju novac preko državnih granica kako bi podržali Mamdanijeve protivnike. Ukupno 10 milijardera živi izvan New Yorka, uključujući nasljednicu Walmarta Alice Walton iz Teksasa, menadžera hedge fonda iz Floride Daniela Ocha (bivšeg Njujorčanina) i Johna Fisha iz Bostona. Njegovi projekti u Suffolk Constructionu u gradu uključuju hotel Waldorf Astoria, koji se renovira. I novi supervisoki neboder na 5. aveniji.

Iznosi se povećavaju

Troškovi su se povećali u posljednjih nekoliko sedmica. Suosnivač Airbnb-a, Joe Gebbia, koji također ima ulogu u Trumpovoj administraciji, investirao je 15. oktobra tri miliona dolara u tri različite grupe protiv Mamdanija. Ackman, koji je prošle sedmice investirao 1,25 miliona dolara u utrku, napisao je na X-u da će Mamdanijeva politika “stvoriti više kriminala, manje javne sigurnosti, manje radnih mjesta i niže poreske prihode”. Predstavnik Barryja Dillera kaže da je medijski mogul investirao još četvrt miliona u program “Fix The City”. To još nije prikazano u službenim izvještajima.

Jedan kritičar, s bogatstvom od 7,1 milijarde dolara, koji nije donirao, ali koristi svoj ogromni megafon da napadne kandidata, je predsjednik Donald Trump. Nakon pobjede na predizborima nazvao je Mamdanija “100% komunističkim luđakom”.



Kada je kontaktirana za komentar, glasnogovornica Mamdanijeve kampanje, Dora Pekec, rekla je:



“Milijarderi se okupljaju iza kandidata koji je mjesecima jurio njihovo odobravanje i novac umjesto da razgovara s radničkom klasom Njujorčana. Cuomo se kandiduje na osnovu istih starih ciničnih politika koje su stvorile krizu priuštivosti. I protjerale Njujorčane iz grada. Zohran Mamdani praktikuje politiku koja Njujorčane stavlja na prvo mjesto, a ne milijardere.”



Glasnogovornik Cuoma nije odgovorio na zahtjeve za komentar.

Milijarderi koji su donirali više od 100.000 dolara

Forbes je pregledao sve doprinose veće od 50.000 dolara grupama koje se bore protiv Mamdanija ili podržavaju drugog kandidata, dostupne putem državnih evidencija, zaključno s 22. oktobrom.

Milijarderi navedeni u nastavku su oni koji su donirali više od 100.000 dolara.

Michael Bloomberg: 8,3 miliona dolara

Grupe koje podržava: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 110 milijardi dolara, Bloomberg LP

Iako je dugogodišnji demokrata, Bloomberg je tri mandata služio kao gradonačelnik New Yorka kao republikanac. Kandidovao se za predsjednika 2020. godine kao demokrata, potrošivši skoro 1,1 milijardu dolara na vlastitu kampanju, najviše u historiji. Joseph Gebbia: 3 miliona dolara

Grupe koje podržava: Popravi grad, Odbrani New York, Stavi New York na prvo mjesto

Prebivalište: Austin, Teksas

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 7,9 milijardi dolara, Airbnb

Na X-u Gebbia, koji trenutno obavlja funkciju “glavnog direktora za dizajn” u Trumpovoj administraciji, podržava Cuoma. Pozvao je Sliwa da odustane i ponovo objavio post drugog korisnika koji je Mamdanija nazvao “teroristom”. Porodica Lauder: 2,6 miliona dolara

Podržane grupe: Fix the City, Sensible City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 25,9 milijardi dolara, Estée Lauder

Sjećanja na Estéeine unuke Williama i Garyja uključuju donacije od 1 milion dolara, odnosno 25.000 dolara organizaciji Fix the City. Njen sin Ronald dao je 750.000 dolara, a njegova supruga Jo Carole još 250.000 dolara. Ronaldov unuk Jack Zinterhofer dao je ukupno 500.000 dolara. I još 50.000 za posebnu grupu Sensible City. Bill Ackman : 1,75 miliona dolara

Grupe koje podržava: Popravi grad, Odbrani NYC

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 9,2 milijarde dolara, hedž fondovi

Ackman već mjesecima okuplja pro-Cuomove i anti-Mamdanijeve snage na X-u. Nedavno je pozivao Sliwu da odustane, tvrdeći da time odvlači anti-Mamdanijeve glasače od Cuoma. Dana 21. oktobra, izvršni direktor Pershing Squarea rekao je za CNBC da će izgraditi “zlatnu statuu [Sliwe] na Times Squareu” ako Sliwa napusti utrku. Porodica Tisch : 1,2 miliona dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 10,1 milijarda dolara, Loews Corp i New York Giants

Braća Bob i Larry Tisch umrli su početkom 2000-ih, ali njihovi potomci su aktivni u njihovoj kompaniji i lokalnoj politici. Jonathan Tisch – Bobov sin – i njegova supruga Elizabeth donirali su 250.000 dolara organizaciji Fix the City, od čega je 200.000 dolara donirano u junu. Jonathanova sestra Laurie poslala je još 150.000 dolara. Andrew Tisch – Larryjev sin – i njegova supruga Ann su oboje donirali po 50.000 dolara. Andrewova snaha Alice donirala je 500.000 dolara 16. oktobra, a Larryjeve unuke Abigail i Maude poslale su svaka po 100.000 dolara 20. oktobra. Jessica Tisch, još jedna Larryjeva unuka koja nije donirala nijednoj kampanji, komesarka je policije New Yorka – a Mamdani je ove sedmice obećao da će je zadržati ako bude izabrana. John Hess i porodica: 1 milion dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 2,4 milijarde dolara*, nafta i plin Daniel Loeb: 775.000 dolara

Grupe koje podržava: Popravi grad, Njujorčani za bolju budućnost Gradonačelnik 25, Defend NYC

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 3,8 milijardi dolara, hedž fondovi Barry Diller: 500.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 5,1 milijarda dolara, online mediji.

Pored doprinosa od 250.000 dolara u aprilu, portparol je rekao da je on posljednjih dana odobrio dodatni ček od 250.000 dolara za program “Fix the City”, koji se još nije pojavio u javnim spisima. Steve Wynn: 500.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix The City

Prebivalište: Palm Beach, Florida

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 3,9 milijardi dolara, kazina i hoteli Marcella Guarino Hymowitz (supruga milijardera Gregga Hymowitza): 400.000 dolara

Podržane grupe: Popravi grad, Stavi New York na prvo

mjesto Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 2 milijarde dolara, upravljanje nekretninama David Walentas: 350.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix the City, Empower NYC

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 2,3 milijarde dolara, nekretnine Reed Hastings: 250.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix The City

Prebivalište: Santa Cruz, Kalifornija

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 6,5 milijardi dolara, Netflix John Fish: 250.000 dolara

Podržane grupe: Fix The City

Prebivalište: Boston, Massachusetts

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 2,3 milijarde dolara, Građevinarstvo David Lichtenstein: 250.000 dolara

Grupe koje podržava: Popravi grad, Njujorčani za bolju budućnost Gradonačelnik 25

Prebivalište: Monsey, New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 2 milijarde dolara, nekretnine

Lichtensteinova Lightstone Group, koja upravlja s oko 25.000 stambenih zgrada u 27 država, navedena je u javnim dokumentima kao izvor ovih donacija. Alice Walton: 200.000 dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: Fort Worth, Teksas

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 115 milijardi dolara, Walmart Deborah Simon (porodica Simon): 200.000 dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: Carmel, Indiana

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 11,6 milijardi dolara (porodica Simon), tržni centri Jerry Speyer: 150.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 2,2 milijarde dolara (porodica), nekretnine Stephanie Coleman (supruga milijardera Chasea Colemana III): 150.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 7,1 milijarda dolara, investicije Porodica Durst: 110.000 dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 8,1 milijarda dolara*, nekretnine Porodica Fisher: 110.000 dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 1,6 milijardi dolara, nekretnine Daniel Och: 100.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix the City, Sensible City

Prebivalište: Miami Beach, Florida

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 4,2 milijarde dolara, hedž fondovi Ken Langone: 100.000 dolara

Grupe koje podržava: Fix the City

Prebivalište: Sands Point, New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 9,4 milijarde dolara, investicije James i Kathryn Murdoch: 100.000 dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 23,4 milijarde dolara (porodica Murdoch), novinarstvo i televizija Bruce i Suzie Kovner: 100.000 dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 9 milijardi dolara, hedge fondovi Richard Kurtz: 100.000 dolara

Grupe koje podržava: Bilo ko osim Mamdanija

Prebivalište: Palm Beach, Florida

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 1 milijarda dolara, nekretnine Porodica Elghanayan: 100.000 dolara

Podržane grupe: Fix the City

Prebivalište: New York

Neto vrijednost i izvor bogatstva: 2,2 milijarde dolara*, nekretnine

Braća Henry, Kamran i Fred Elghanayan, nasljednici očevog bogatstva u nekretninama, donirali su 50.000, 25.000 i 25.000 dolara organizaciji Fix the City, respektivno.



*Neto vrijednost porodice Hess od 2023. Neto vrijednost porodice Durst od 2020. Neto vrijednost porodica Elghanayan i Fisher od 2015.

