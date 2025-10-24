Luksuzni hotel u pećini na jugu Italije je čudo od pet zvjezdica

Poslije osam godina priprema, nedavno otvoreni Vetera Matera je najnoviji projekat regenerativnog turizma u italijanskoj pokrajini Basilicate. I istovremeno, prelijepo ljubavno pismo drevnom gradu koji ga okružuje.

Drevni italijanski grad Matera je priča o uspjehu regenerativnog turizma. Za samo 50 godina, grad je prešao put od „srama Italije“ do dragulja na UNESCO listi svjetske baštine. Pojavljivanja u filmovima poput Pasija i James Bond filma No Time to Die pomogla su da se privuku posjetioci, a sve veći broj hrabrih hotelijera počeo je da pretvara prirodne pećinske kuće starog grada u luksuzni smještaj.

Hotel Vetera Matera

Najnoviji u tom klubu je Vetera Matera, hotel od pet zvjezdica otvoren u aprilu. Odmah je primljen u Relais & Châteaux, dijelom vjerovatno i zbog reputacije i kvaliteta njegovog sestrinskog hotela, klasičnog i živopisnog Bellevue Syrene u Sorrentu. Ali jasno je da je njegova prijava zadovoljila sve kriterijume i još više od toga.

Kao i drugi pećinski hoteli u Materi (uključujući i zasluženo hvaljeni Sextantio), Vetera je čudo inženjeringa i arhitekture. Mnoge od njegove 23 sobe nalaze se u vertikalno složenim pećinskim kućama od krečnjaka u jednom od gradskih Sassi kvartova. (Sassi označava dva brdovita naselja, gdje su porodice živjele u lošim uslovima sa životinjama unutra sve do 1952. godine, kada je 20.000 stanovnika preseljeno). Nekoliko soba se nalazi u novijoj zgradi i imaju klasičan hotelski stil sa velikim prozorima, ali istinska atrakcija su pećine.

Kuće muzeji i crkve u stijeni

U blizini se nalaze kuće-muzeji koji pokazuju snalažljiv način života ljudi (oštar kontrast u odnosu na romantične vizije hotelijera), dok obnovljene crkve u stijeni imaju freske iz 13. vijeka, ali gotovo ništa drugo unutra. Vrijedno je pogledati ih, jer je tehnologija u Vetera hotelu toliko glatko integrisana da je lako uzeti je zdravo za gotovo. Postoje klima uređaji, utičnice i USB priključci, i vjerovatno previše prekidača za svjetlo ugrađenih u zidove i u najudaljenijim djelovima pećina. Rasvjeta je dovoljno topla da nadomesti činjenicu da prirodno svjetlo dolazi samo sa ulaznih vrata. Tu su standardni toaleti, dvostruki umivaonik i prostrane tuš kabine sa toplom vodom. Neke sobe imaju velike đakuzije u unutrašnjim dijelovima.

Obnova i izgradnja trajala oko osam godina

Nije iznenađenje što je obnova i izgradnja trajala oko osam godina. Bio je to čin ljubavi italijanskog stomatologa, koji je postepeno kupovao pećinske kuće i samostalne zgrade, sanjajući o stvaranju hotela. Njegovu viziju su oživjeli u partnerstvu sa porodicom Russo-Attanasio, italijanskim hotelijerima. Duboko su istražili historiju, odajući počast hiljadama ljudi koji su ovde živjeli prije, dok su unosili savremeni namještaj i obilje udobnosti.

Također su investirali u ugostiteljsku stranu, okupljajući prijateljski i pažljiv tim profesionalaca koji odgovaraju na pitanja na recepciji, donose kapućino u intimno dvorište na nivou ulice za doručak, i pripremaju aperitiv koji se služi na jednoj od mnogobrojnih malih terasa na krovu kasnog popodneva, kada su kremasto obojeni zidovi Sassi kvartova okupani zlatnom svjetlošću zalaska sunca. (Planirano je uskoro otvaranje bara na krovu).

Nakon toga slijedi ozbiljnija kulinarska ponuda, servirana u ogromnom podzemnom restoranu sa istom stilizovanom pećinskom estetikom kao i sobe. Izvršni kuhar Eduardo Estatico kombinuje ideje iz svog napuljskog djetinjstva sa sastojcima iz Basilicate i Puglie. Njegov ambiciozni degustacioni meni se često mijenja, ali uvijek donosi visok nivo tehnike u jelima, poput predjela od crvenih škampa u slanom ekleru sa panna cotta od mladog luka, i pastu špagetoni iz Pastificio 28 Pastai (kultna tjestenina iz Gragnana, nedaleko od Napulja) sa ostrigama, zelenim čilijem, morskim planktonom i kavijarom od limete.

Spa centar

Pored toga, postoji kompletan spa u jednoj drugoj pećini, sa kaldarijumom i velikim toplim bazenom. Također organizuju aktivnosti van hotela, u jednom od najfascinantnijih gradova južne Italije. Njihovi odabrani vodiči vode ture kroz Sassi, dok druga tura goste upoznaje sa tradicijom pravljenja hljeba u Materi, sa zaustavljanjima u Panificio Perrone Il Forno di Gennaro za praktičnu lekciju pravljenja visokih, karakterističnih vekni, i susretom sa talentovanim majstorom drveta, koji pravi prepoznatljive pečate za hljeb (tradicija iz vremena zajedničkih peći, kada je svaki pekar morao da označi svoje vekne), dok posjetioci uživaju u raskošnom haosu njegove potpuno naseljene pećinske radionice.

Kontrast sa pojednostavljenim luksuzom Vetera hotela je upečatljiv – i povratak u hotel djeluje kao trijumf snova. Njegove raskošne sobe djeluju prostrano, čak i prozračno. Dok je istorija Matera i dalje ponosno prikazana, sadašnjost je neosporno luksuzna.

Ann Abel, saradnica Forbesa

Matera’s Newest Luxury Cave Hotel Is A Five-Star Italian Stunner