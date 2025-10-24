Trump pomilovao milijardera i osnivača Binancea

Predsjednik SAD Donald Trump pomilovao je Changpenga Zhaoa (Čangpenga Žaoa), milijardera i osnivača kripto-berze Binance – koji je nakon Trumpove pobjede na izborima aktivno pomagao u razvoju porodičnog kripto-biznisa World Liberty Financial, saopštila je Bijela kuća.

„Predsjednik Trump iskoristio je svoje ustavno ovlaštenje i izdao pomilovanje“, navela je portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt u saopštenju, dodajući da je Zhao bio „procesuiran od strane Bidenove administracije u njihovom ratu protiv kriptovaluta“.

Prema pisanju Wall Street Journala, Trump je pomilovanje potpisao u srijedu, pozivajući se na izvore upoznate s odlukom.

Zhao je u aprilu 2024. osuđen na četiri mjeseca zatvora, nakon što je ranije priznao krivicu za kršenje zakona o pranju novca, u okviru nagodbe s Ministarstvom pravde vrijedne 4,3 milijarde dolara, što je uključivalo i njegovo povlačenje s mjesta izvršnog direktora Binancea.

Binance je igrao ključnu ulogu u kripto-poduhvatima porodice Trump – kompanija je u maju uvrstila USD1, stabilni novčić koji je stvorila Trumpova firma World Liberty Financial, a svega nekoliko dana kasnije, Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) povukla je tužbu protiv Binancea.

Jedan od osnivača World Liberty Financial-a, Zach Witkoff, izjavio je u maju da će Binance dobiti ulaganje od dvije milijarde dolara u obliku USD1, nakon što se Zhao sastao s njim i drugim osnivačima te firme nekoliko mjeseci ranije na konferenciji u Abu Dhabiju.

Binance nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar koji je uputio Forbes.

Procjena bogatstva

Prema podacima Forbesa, Zhao posjeduje bogatstvo procijenjeno na 85,6 milijardi dolara (stanje u četvrtak), što ga svrstava na 21. mjesto među najbogatijim ljudima svijeta.

Iako se povukao s čela Binancea, Zhao i dalje posjeduje oko 90% kompanije i značajnu količinu njenih BNB tokena.

Trumpovo bogatstvo procjenjuje se na 7,1 milijardu dolara, a njegov posljednji finansijski izvještaj pokazuje da je u 2024. godini zaradio više od 57 miliona dolara kroz poslovanje firme World Liberty Financial.

BNB token Binancea skočio nakon pomilovanja

Vrijednost BNB tokena porasla je u četvrtak 5%, poništivši ranije gubitke i skočivši s oko 1.079 na više od 1.131 dolara u roku od jednog sata nakon što je vijest o pomilovanju objavljena.

U proteklu godinu, vrijednost BNB-a porasla je za više od 96%, čime je postao četvrta najveća kriptovaluta na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, iza Tethera, Ethera i Bitkoina, prema podacima sajta CoinMarketCap.

Pozadina slučaja

Zhao je osnovao Binance 2017. godine, a platforma je ubrzo postala najveća svjetska kripto-berza, sa više od 300 miliona korisnika.

Godine 2023, Binance i Zhao priznali su krivicu za kršenje zakona o pranju novca, neovlašteno prenošenje novčanih sredstava i kršenje sankcija, u okviru sporazuma s Ministarstvom pravde SAD.

Optužbe su uslijedile nakon tvrdnji Ministarstva finansija i Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC), dok je tadašnja ministrica finansija Janet Yellen izjavila da je Binance „zatvarao oči pred svojim zakonskim obavezama u potrazi za profitom“ i nije spriječio sumnjive transakcije između grupa kao što su Hamas, Palestinski islamski džihad i Al Kaida.

Binance je pristao da plati ukupno 4,3 milijarde dolara kazni, iako još nije jasno da li je kompanija u potpunosti izmirila tu obavezu.

Odnosi Binancea i Forbesa

U februaru 2022., Forbes je najavio da će Binance investirati 200 miliona dolara u kompaniju kao dio SPAC dogovora, ali ta investicija nikada nije realizovana.

Predloženo ulaganje uslijedilo je nekoliko mjeseci nakon što su Zhao i Binance povukli tužbu za klevetu protiv Forbesa.

