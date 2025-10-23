Luksuzni gigant LVMH razmatra da proda udio u kompaniji slavne pjevačice

Luksuzni konglomerat LVMH razmatra prodaju svog 50-postotnog udjela u kompaniji Fenty Beauty, koju u suvlasništvu ima sa slavnom pjevačicom i preduzetnicom Rihannom, rekli su za Reuters četiri neimenovana izvora upoznata sa slučajem.

Tri izvora su navela da kompanija u planiranoj prodaji sarađuje s investicionom bankomEvercore.

Godine 2017. Robyn Rihanna Fenty je, uz podršku LVMH-ovog inkubatora za ljepotu Kendo Brands, lansirala brend Fenty Beauty. Prema izvorima, LVMH i Rijana posjeduju po polovinu vlasništva u kompaniji.

Iz LVMH-a i Everkora nisu željeli da komentarišu. Predstavnici Fenty Beautyja i pjevačice Rihanne nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Foto: Reuters/Stephanie Lecocq

Fenty Beauty, koji je 2024. godine ostvario oko 450 miliona dolara prihoda od prodaje, mogao bi da vrijedi između jedne i dvije milijarde dolara, navela su dva izvora.

Rihanna, rođena na Barbadosu, koja je i vlasnica brenda donjeg rublja Savage X Fenty, osnovala je Fenty Beauty s ciljem da stvori liniju šminke prilagođenu širokom spektru tonova i tipova kože – uključujući tamnopute, latinoameričke i azijske žene.

Proizvodi, među kojima su šminka, preparati za njegu kože, kose i parfemi, prodaju se u prodavnicama kozmetike Sephora i na onlajn platformi Amazon.

Na tržištu kozmetike trenutno se dešavaju veliki potresi. Najveći konkurent LVMH-a, francuski konglomerat Kering, takođe prodaje svoj kozmetički biznis kompaniji L’Oreal za oko četiri milijarde eura, kako bi smanjio svoj dug.

Please enable JavaScript

