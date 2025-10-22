Ukradeni dragulji iz Louvrea vrijedni 88 miliona eura

Vrijednost krunskih dragulja ukradenih u nedjelju ujutro iz muzeja Louvre u Parizu procijenjena je na 88 miliona eura, odnosno 102 miliona dolara, objavila je u utorak pariška tužiteljica Laure Beccau, koja vodi istragu o incidentu. Ova krađa već se ubraja među najveće i najglasnije pljačke muzeja u posljednjih nekoliko decenija.

Prema agenciji AP (Associated Press), više od stotinu istražitelja radi na identifikaciji počinilaca koji su usred bijela dana odnijeli dragulje iz muzeja i na pronalaženju nestalih predmeta.

Beko je precizirao da se gornja procjena odnosi samo na tržišnu vrijednost dragulja, ali ne i na njihov historijski značaj za Francusku.

Francuska ministrica kulture Rachida Dati izjavila je da je sigurnosni sistem muzeja bio aktivan u trenutku pljačke. Lopovi su se, kako se sumnja, približili vanjskom prozoru Louvrea uz pomoć pokretne korpe (platforme lifta), razbili vitrine u Galeriji Apollo i pobjegli s vrijednim draguljima.

Tijara carice Evgenije, Foto: Muzej Louvre/Handout via Reuters

Lopovima je trebalo sedam minuta da ukradu dragulje, uključujući manje od četiri minute provedene u muzeju.

Prema riječima francuskog ministra unutrašnjih poslova Laurenta Nuñeza, alarm muzeja se aktivirao u trenutku kada je prozor provaljen, ali su lopovi već pobjegli prije nego što su stražari stigli do dvorane Apollo, gdje su se nalazili krunski dragulji, izvještava AP.

Beko je u utorak za radio stanicu RTL rekao da bi bilo “vrlo loša ideja” ako bi lopovi pokušali rastaviti i prodati dragulje u dijelovima.

“Možemo se nadati da će razmisliti o tome i da neće uništiti ove dragulje bez ikakvog razuma”, rekao je tužilac.

Broš carice Evgenije, Foto: Muzej Louvre/Handout via Reuters

Šta je ukradeno iz Louvrea?

Nedostajuće stavke uključuju:

biserna tijara i broš u obliku mašne koji su pripadali carici Eugeniji, supruzi Napoleona III,

ogrlica i naušnice sa smaragdima koje su pripadale carici Mariji Lujzi, drugoj supruzi Napoleona Bonapartea,

safirna tijara, ogrlica i jedna naušnica sa safirom koje su nosile francuske kraljice Marie-Amélie i Hortense u 19. vijeku,

broš za relikvijare.

Istražitelji su također objavili da je kruna carice Evgenije pronađena oštećena na putu, tokom bjekstva razbojnika.

Louvre – simbol francuske kulture

Muzej Louvre se smatra najposjećenijim muzejom na svijetu, sa 8,7 miliona posjetilaca prošle godine.

Galerija Apollo, gdje se dogodila krađa, čuva francuske krunske dragulje od 1887. godine.

Ovo je prva krađa u Louvreu u gotovo 30 godina – od 1998. godine, kada je nestala slika “Put za Sèvres” slikara Jean-Baptiste-Camillea Corota (Jean-Baptiste-Camille Corot) i nikada nije pronađena.

Krađe dragulja iz muzeja su rijetke – slike su mnogo češće meta pljački – ali se dešavaju.

Tako je 2019. godine iz muzeja Grünes Gewölbe u Njemačkoj ukradeno dijamanata u vrijednosti od preko 120 miliona dolara (većina je kasnije pronađena), dok je 2023. godine iz Britanskog muzeja prijavljen nestanak zlatnog nakita i dragog kamenja.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

