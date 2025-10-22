Plate rastu, život poskupljuje: Realna vrijednost zarade u BiH opet u padu

Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u augustu ove godine iznosila je 1.579 konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Nakon višemjesečnog rasta, zabilježen je pad – nominalno za 1,4 posto, dok je realni pad iznosio 1,2 posto u odnosu na juli.

Iako su mjesečni pokazatelji pali, godišnji trend i dalje bilježi rast. U poređenju s istim mjesecom prošle godine, prosječna plata veća je za 13,5 posto, a realna vrijednost porasla je za devet posto. Takav odnos ukazuje da se nominalni rast i dalje osjeća, ali inflacija i rast cijena potrošačke korpe umanjuju stvarnu kupovnu moć građana.

Najviše plate i dalje se isplaćuju u sektorima koji nose privredu – informacijskim tehnologijama, finansijama i osiguranju, te energetici. U tim granama prosjek premašuje dvije hiljade maraka, dok su na suprotnom kraju ljestvice zaposleni u ugostiteljstvu i građevinarstvu, gdje prosječna primanja jedva prelaze hiljadu maraka, javlja FENA.

Pixabay

Kada se posmatra bruto iznos, prosječna plata u augustu iznosila je 2.449 KM, što također predstavlja pad od 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjem nivou, međutim, bruto plata je viša za 13,7 posto.

Ukupno gledano, podaci pokazuju da su plate u BiH u godišnjem rastu, ali realni efekat tog povećanja sve više nagriza inflacija, pa radnici iz mjeseca u mjesec raspolažu s gotovo istom ili manjom kupovnom moći. August je, čini se, potvrdio da rast plata ne znači nužno i bolji životni standard.

