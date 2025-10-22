Šef uvijek odgovara na isti način: „Odličan posao, moraš raditi još brže“

Čipovi nisu jedina zvijezda velikog posla između AMD-a i OpenAI-a. Softverski napori su polako pretvorili AMD u dostojnog konkurenta Nvidiji.

Svaki put kada Vamsi Boppana, viši potpredsjednik za umjetnu inteligenciju u kompaniji AMD, izvještava izvršnu direktoricu Lisu Su o napretku u razvoju softvera, ona uvijek odgovara na isti način: „Odličan posao. Moraš raditi još brže.“

Možda se čini čudnim da kompanija za poluprovodnike pridaje toliki značaj softveru, ali upravo softver oslobađa snagu željenih čipova koji su temelj industrije vještačke inteligencije. On izvlači više performansi iz silicija i optimizuje funkcionalnost. Omogućava inženjerima da upravljaju i programiraju hardver. Što je još važnije, veže ih za njega – kada inženjeri u jednoj kompaniji nauče koristiti softversku platformu proizvođača čipova, teško im je preći na drugu.

Prema Boppani, softver je dio onoga što je pomoglo AMD-u da ostvari jednu od najvećih pobjeda u svojoj više od 50-godišnjoj historiji: dogovor vrijedan milijardu dolara kojim će kreator ChatGPT-a, OpenAI, koristiti AMD-ove MI450 čipove kako bi obezbijedio šest gigavata računarske snage za svoje popularne AI proizvode.

Prema sporazumu, OpenAI će moći kupiti do 160 miliona dionica, ili 10 posto, AMD-a. Partnerstvo je ogroman plus za AMD, koji pokušava sustići lidera na tržištu, Nvidiju.

Partnerstvo i savjetovanje

Korijeni ovog dogovora datiraju iz 2023. godine, kada je OpenAI prvi put počeo koristiti AMD hardver za neke od svojih modela. U godinama koje su uslijedile, ovaj AI gigant je savjetovao AMD o dizajnu njihovih novih MI450 čipova. „OpenAI je također utjecao na AMD-ov softver“, rekao je Boppana za Forbes.

„Kako se naš odnos s OpenAI-jem produbljivao, proširili smo našu saradnju na cijelo poslovanje, a svakako i na softver“, rekao je Boppana. Na primjer, AMD je sarađivao s OpenAI-jem na razvoju Tritona, svog programskog jezika otvorenog koda za GPU, koji je kompatibilan s AMD čipovima. (Ranije je podržavao samo Nvidia GPU-ove.)

AMD i OpenAI su postigli dogovor u vrijeme kada je potražnja za računarskom snagom postala gotovo nezasita. Ranije ove godine, američki predsjednik Donald Trump, OpenAI, Oracle i SoftBank najavili su Projekt Stargate, investiciju od 500 milijardi dolara u američke podatkovne centre i infrastrukturu umjetne inteligencije. Apple je nekoliko sedmica kasnije najavio sličnu investiciju od 500 milijardi dolara.

Prilika je prevelika za jednog pobjednika

Ludilo za umjetnom inteligencijom transformiralo je Nvidiju, ranije poznatu prvenstveno po svojim čipovima za igranje, u diva vrijednog 4,5 biliona dolara. Krajem prošlog mjeseca, OpenAI je sklopio partnerstvo s Nvidijom vrijedno 100 milijardi dolara kako bi osigurao 10 gigavata računarske snage.

U međuvremenu, nova generacija startupa za poluprovodnike, uključujući Cerebras, SambaNova, Groq i d-Matrix, nastojala je razviti specijalizirane AI čipove optimizirane za specifična radna opterećenja, za razliku od velikih igrača na tržištu koji favoriziraju općenitiji pristup.

„Eksplozija AI usluga u posljednjih nekoliko godina znači da neće postojati jedinstven pristup u pružanju računarske snage po kojem pobjednik uzima sve“, kaže Sid Sheth , izvršni direktor d-Matrixa. „Prilika je toliko velika da OpenAI ne može samo raditi s Nvidijom“, rekao je za Forbes. „Kupci su sada spremni naučiti sve što im je potrebno da bi radili s AMD softverom.“

Nvidijina prednost je ograničena

Stručnjaci iz industrije dugo su vjerovali da Nvidia ima prednost nad rivalima uglavnom zbog svog vlasničkog softvera. Na primjer, CUDA, alat koji omogućava programerima da pišu programe, uveliko je ojačao svoju konkurentsku prednost kada je u pitanju obučavanje AI modela. Ali kada su u pitanju procesi zaključivanja ili računarska snaga potrebna za stvarno pokretanje modela, razlike su manje, jer je proces manje složen.

I upravo za to OpenAI planira koristiti AMD čipove. „Nvidia ovdje nema tako snažnu dominaciju, tako da je s vremenom manje bolno ako korisnici pređu na druge proizvođače (poput AMD-a)“, kaže Sheth.

Boppana ističe da je sama brzina industrije umjetne inteligencije širom otvorila vrata. „Kad bi svijet bio nekako statičan i ne bi evoluirao, već biste imali mnogo klasičnog softvera s istim arhitekturama, onda bi dominacija i konkurentska prednost glavnih igrača u industriji definitivno bile ogromne“, dodaje. Ali s brzim razvojem umjetne inteligencije, softver za programiranje čipova postaje lakši za korištenje. „Mislim da će to učiniti konkurentsku prednost etabliranih kompanija sve manje važnom u budućnosti.“

OpenAI vodi izvršni direktor Sam Altman, dok AMD-om upravlja izvršna direktorica Lisa Su, Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Novo doba za AMD

Sporazum s OpenAI-jem znači da je AMD sada daleko od stanja u kojem je bio kada je Su preuzeo vodstvo 2014. godine. U to vrijeme, činilo se da je kompanija na rubu kolapsa, otpustila je četvrtinu svoje radne snage, a cijena dionica joj se kretala oko 2 dolara. (Danas dionice vrijede više od 235 dolara, a tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 382 milijarde dolara.)

AMD je propustio priliku u segmentu mobilnih uređaja, a prodaja računara je bila slaba. Su je morala preokrenuti stvari, osvajajući poslove od vlasnika gigantskih podatkovnih centara i velikih pružatelja usluga u oblaku poput Googlea i Amazona. Njen cilj je sada pretvoriti svoju kompaniju u glavnog igrača u novom valu tehnologije: umjetnoj inteligenciji.

„Mislim da je pred AMD-om nova era“, rekao je Su u intervjuu za naslovnu priču Forbesa 2023. godine. „Morali smo dokazati da smo dobra kompanija. Mislim da smo to i uspjeli. Ponovo dokazati da ste sjajni i da je vaš doprinos svijetu trajan – to su za mene zanimljivi izazovi.“

Ako sve bude išlo po planu, ugovor o podršci od šest gigavata računarske snage mogao bi dovesti do još takvih ugovora u budućnosti. A ako AMD postane glavni dobavljač za OpenAI, to bi svakako moglo pomoći u pokretanju ove nove ere.

Originalni članak napisao je Richard Nieva, Forbes.