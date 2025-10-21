Najplaćeniji NBA košarkaši: Stephen Curry preuzeo tron, kraj 11-godišnje vladavine LeBrona Jamesa

Zvijezda Golden State Warriorsa, Stephen Curry, postao je najplaćeniji NBA igrač sezone 2025, prekinuvši impresivnu 11-godišnju dominaciju LeBrona Jamesa na vrhu Forbesove liste.

Curry će ove sezone zaraditi rekordnih 159,6 miliona dolara prije oporezivanja — 59,6 miliona na terenu i čak 100 miliona van njega, zahvaljujući sponzorskim ugovorima i vlastitim biznisima, uključujući liniju Curry Brand u okviru Under Armour-a.

REUTERS

Time je nadmašio LeBrona Jamesa, koji je s ukupnih 137,6 miliona dolara pao na drugo mjesto. Treći je Kevin Durant (104,3 miliona), zatim Giannis Antetokounmpo (99,1 miliona) i Jayson Tatum (79,1 milion).

Prema Forbesu, deset najplaćenijih NBA igrača zajedno će ove sezone zaraditi rekordnih 902 miliona dolara, što je 15% više u odnosu na prošlu godinu. Od toga čak 380 miliona dolazi van terena – više nego u bilo kojoj drugoj sportskoj ligi na svijetu, uključujući NFL, MLB i fudbal.

Curry, koji ulazi u svoju 17. NBA sezonu, ujedno je prvi igrač koji će 2026/27. preći granicu od 60 miliona dolara godišnje plate. Osim što dominira trojkama, Curry uspješno gradi poslovno carstvo kroz kompaniju Thirty Ink i producentsku kuću Unanimous Media, te je nedavno objavio i knjigu Shot Ready.

Top 5 najplaćenijih NBA igrača 2025.

Stephen Curry (Golden State Warriors) – $159,6 miliona LeBron James (Los Angeles Lakers) – $137,6 miliona Kevin Durant (Houston Rockets) – $104,3 miliona Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – $99,1 milion Jayson Tatum (Boston Celtics) – $79,1 milion

Ukupno, NBA je postala najunosnija sportska liga svijeta, zahvaljujući novim TV ugovorima vrijednim 76 milijardi dolara i stalnom rastu limita za plate igrača.

