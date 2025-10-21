Ko je čovjek koji je izgradio Burj Khalifu, a vodi milijarderske projekte u Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji…

Dok obilazi luksuzno egipatsko ljetovalište na obali Sredozemnog mora – projekat na kojem je radio više od deset godina – jedan od najutjecajnijih milijardera Zaljeva ne može proći bez da ga gosti zaustavljaju i traže selfije.

Mohamed Alabbar, najpoznatiji biznismen Ujedinjenih Arapskih Emirata, čovjek je iza najvećeg tržnog centra na svijetu – Dubai Malla – i najviše zgrade na planeti, Burj Khalife.

Njegov sve veći ugled izvan UAE-a označava novu fazu karijere ovog 68-godišnjaka, kojem se često pripisuje ključna uloga u izgradnji modernog Dubaija. Danas, osnivač državne kompanije Emaar ponovo širi svoje poslovno carstvo – ovaj put globalno.

Iako su njegovi prvi međunarodni pokušaji 2000-ih nailazili na prepreke, Alabbarovo carstvo danas se proteže od gigantskog kompleksa Marassi na egipatskoj obali, do Srbije, pa čak i Madagaskara – u skladu s politikom UAE-a da širi svoj utjecaj izvan granica.

„Mi smo mala zemlja“, rekao je Alabbar za Financial Times. „Ali ako ulažemo u zemlje koje zapadni investitori često zanemaruju, možemo li izgraditi ekonomiju s milijardu ljudi?“

U svom „drugom činu“ investicija, ovaj nekadašnji državni službenik vodi Eagle Hills, privatni investicioni fond koji podržavaju bogate porodice iz Abu Dhabija.

Istovremeno, sa saudijskim državnim fondom posjeduje većinski udio u Americani, najvećem lancu brze hrane na Bliskom istoku. Godine 2016. pokrenuo je Noon, e-commerce platformu koja se takmiči s Amazonom u regiji. Također predsjeda digitalnom bankom Zand Bank i upravlja Emaarom kao izvršni direktor – grupom koja vodi tržne centre i hotele širom svijeta.

Iako ga mnogi smatraju ekscentrikom, malo je ljudi van kraljevskih porodica koji u regiji imaju toliku bliskost s vlašću. Kao dugogodišnji saradnik vladara Dubaija, šeika Mohammeda bin Rashida al-Maktouma, Alabbar ima i bliske veze s vladarskom porodicom Abu Dhabija, te često prati predsjednika UAE-a šeika Mohammeda bin Zayeda al-Nahyana na međunarodnim putovanjima.

Giuseppe Marsocci, direktor Armanija, s kojim Alabbar sarađuje na luksuznim rezidencijama i hotelima, opisuje ga kao „kulturno otvorenog“ čovjeka s „nevjerovatnim osjećajem za detalje“. „Ne prihvata prvu ideju,“ kaže Marsocci. „Uvijek želi više.“

Foto: Pixabay

Od skromnog djetinjstva do Burj Khalife

Dok populacija Dubaija ubrzano raste, a tržište nekretnina bilježi rekorde, Alabbar se osjeća na vrhuncu. No njegov put nije bio lak.

Sin kapetana drvene arapske lađe – koji je dva puta doživio brodolom – i jedno od 13 djece, Alabbar je odrastao u dvosobnoj državnoj kući koju je dijelio s dvije krave. Samo spominjanje riječi „milijarder“ smatra nepristojnim u tradicionalnoj emiratskoj kulturi.

„Odrastao sam u socijalnom stanovanju“, kaže. „Tamo pripadam.“

Nakon što je 1981. diplomirao na Univerzitetu u Seattleu kao stipendista vlade UAE-a, radio je u centralnoj banci, a zatim postao direktor investicione firme u Singapuru. Upravo ga je azijsko tržište upoznalo s dinamikom savremene maloprodaje.

Po povratku u Dubai početkom devedesetih, osnovao je novo vladino odjeljenje za ekonomski razvoj i vodio više državnih kompanija. Kada je šeik Mohammed 1995. postao prijestolonasljednik i de facto vladar Dubaija, razvoj je eksplodirao – a Alabbar je pokrenuo prikupljanje kapitala za novu kompaniju za nekretnine. Tako je 1997. rođen Emaar, kojem je vlada dodijelila zemljište u zamjenu za udio u kompaniji.

Emaar i Alabbar teško su pogođeni krahom tržišta 2008. godine, kada je globalna finansijska kriza uzdrmala Dubai. Izgubio je milione u američkim nekretninama i afričkim rudnicima. Neki kolege ga smatraju previše ambicioznim, pa čak i „megalomanom“.

Ipak, njegova reputacija kao čovjeka koji projekte završava brže od konkurencije ostala je netaknuta.

„Njegova sposobnost isporuke bila je znatno bolja od rivala,“ kaže Jim Krane, autor knjige Dubai: Priča o najbrže rastućem gradu svijeta. „Zadržao je kredibilitet i nakon krize.“

„Tokom 20 godina napravio sam nekoliko grešaka,“ priznaje Alabbar. „Možda sam sada bolji menadžer.“

Foto: Pixabay

Carstvo bez granica

Emaar danas posluje u Egiptu i Indiji, dok Eagle Hills razvija višemilijarderske projekte u Beogradu, Rigi i na obali Albanije. U njegovom portfoliju su i hoteli u Hrvatskoj, Münchenu i Musqatu, a nedavno je najavio ulaganje od 5,5 milijardi dolara u Gruziji, uključujući i projekte u glavnom gradu Tbilisiju.

Alabbarov apetit za nove projekte čini se neutaživim. „Želim da izgradim svoj Bali,“ kaže o resortu koji planira na Madagaskaru. U Crnoj Gori radi na „nečemu zaista velikom“, a u Skoplju je već rezervisao zemljište. Čak razmatra i izgradnju ljetovališta u planinama Sjeverne Makedonije.

No globalno širenje izazvalo je i kritike. Egipatski projekat Marassi – ekskluzivna plaža duga sedam kilometara – mnogi nazivaju „kopijom Dubaija“ i optužuju ga za stvaranje elitističkog „zla obalnog pojasa“ nedostupnog običnim građanima. Slične optužbe prate i beogradski Waterfront, dok su opozicioni poslanici u Albaniji kritikovali netransparentne ugovore o gradnji luke Drač.

Alabbar odbacuje kritike, ističući da su ugovore revidirali nezavisni revizori, te da Albanija ranije nije mogla privući nijednog drugog investitora. „Ljudi uživaju u luksuzu u Singapuru, Pekingu, Beverly Hillsu, Mayfairu,“ kaže. „Zašto mi u Egiptu ne bismo imali svoj Mayfair? Dajte i nama komad bogatstva ovdje.“

Poznat kao zahtjevan šef, Alabbar priznaje da mnogi kandidati nisu ni dolazili na razgovore za posao u Emaaru. „Kada neko pogriješi, ne dajem dvije šanse,“ kaže otvoreno. „Postoji samo jedan kapetan broda.“

Iako širi svoje poslovno carstvo, poznat je po sitničavom upravljanju troškovima – nedavno je, na primjer, smanjio izbor čajeva u kancelariji sa tri vrste na jednu, a tokom septembra zabranio sastanke kako bi povećao produktivnost.

„Kada stvari idu dobro, ja maksimalno zatežem efikasnost,“ objašnjava. „Paranoičan sam čovjek.“

Tu naviku, kaže, duguje iskustvu iz Singapura i saradnji s menadžerima iz Indije, poznatim po štedljivosti.

Dugogodišnji saradnik Ramesh Prabhakar iz luksuzne grupacije Rivoli kaže da je Alabbar „nestrpljiv“, ali da to smatra vrlinom. „Na tržištima u razvoju nema sutra – sve moraš završiti danas.“

Please enable JavaScript

