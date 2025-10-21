Apple je sada druga najvrijednija kompanija na svijetu

Apple je u ponedjeljak pretekao Microsoft i postao druga najvrednija kompanija na svijetu, nakon što je rast cijene dionica podstaknut povećanom potražnjom za iPhoneom 17. To je najnoviji model ovog tehnološkog giganta, zbog kojeg je tržišna vrijednost kompanije blizu granice od 4 biliona dolara, po prvi put u historiji.

Dionice Applea su u ponedjeljak porasle za 3,9% i zatvorile dan na cijeni od 262,24 dolara, što je najviša zatvarajuća cijena u historiji ove kompanije.

iPhone 17 se prodaje bolje od svog prethodnika

Ovaj skok dolazi nakon izvještaja istraživačke firme Counterpoint Research, koji je pokazao da se iPhone 17 u prvih deset dana nakon izlaska (od 19. septembra) prodao 14% bolje nego iPhone 16 i to na ključnim tržištima, u SAD-u i Kini.

Prodaja osnovnog modela iPhonea 17 u SAD-u i Kini čini 22% ukupne prodaje novih Appleovih uređaja, što je povećanje od 31% u poređenju s prvim desetodnevnim rezultatima iPhonea 16.

Ukupno gledano, vrijednost Appleovih dionica porasla je za 5,9% u posljednjih sedam dana trgovanja. Tržišna vrijednost Applea u ponedjeljak popodne bila je 3,9 biliona dolara, čime je kompanija prestigla Microsoft, čija tržišna vrijednost iznosi 3,8 biliona dolara. Jedina kompanija koja trenutno vrijedi više je Nvidia, sa 4,4 biliona dolara.

“Kupovina ovog uređaja je logičan izbor, pogotovo kada se uračunaju popusti i kuponi koje nude prodajni kanali,” rekla je Mengmeng Zhang, viša analitičarka iz Counterpointa, u zvaničnoj izjavi. Navela je da novi model donosi brojne tehničke nadogradnje, a cijena mu je ostala ista kao kod iPhonea 16 pri izlasku.

“Jednostavno rečeno, nudi odličan omjer cijene i kvaliteta, a kineski potrošači to prepoznaju i nagrađuju Apple zbog toga.”

Uslovna izuzeća od carina

Appleove dionice porasle su za 5% od početka godine, ali ipak znatno zaostaju za širim tržišnim rastom. U aprilu su dionice pale na 172,42 dolara nakon što je tadašnji predsjednik Donald Trump najavio široke carine.

S obzirom na to da Apple zavisi od Kine za proizvodnju, kompanija je izgubila skoro 640 milijardi dolara tržišne vrijednosti nakon te objave.

Apple je ipak uspio osigurati uslovna izuzeća od carina za iPhone uređaje i poluprovodnike, u zamjenu za ulaganje 500 milijardi dolara u podršku Trumpovoj inicijativi za jačanje domaće proizvodnje.

Međutim, postoji rizik da izbije veći trgovinski rat s Kinom, jer je Trump najavio mogućnost uvođenja 100% carina na kinesku robu. Trenutno, Sjedinjene Američke Države već imaju stopu carine od 30% na proizvode iz Kine.

Antonio Pequeño IV, Forbes