Nepovratno izgubljeno blago: Stručnjaci upozoravaju da opljačkani dragulji iz Louvrea možda nikada neće biti pronađeni

Muzej Louvre u Parizu saopštio je da će ostati zatvoren u ponedjeljak, dok se nastavlja istraga o izuzetno smjeloj krađi historijskog nakita počinjenoj u nedjelju. Stručnjaci upozoravaju da su šanse za pronalazak opljačkanog blaga izuzetno male.

U objavi na platformi X, muzej je izrazio žaljenje zbog zatvaranja, dok Francuska tek počinje shvatati razmjere drske pljačke u kojoj su lopovi pobjegli s artefaktima iz francuskih kraljevskih dragulja, datiranih iz Napoleonove ere.

Lopovi su pomoću kamiona s montiranom ljestvom pristupili Galeriji Apolona — jednoj od najsvečanijih prostorija Louvrea — kroz prozor. Naoružani alatom, uključujući brusilicu i autogeni aparat, za samo sedam minuta provalili su u dva visokosigurnosna izložbena ormarića, saopćile su vlasti.

Od devet ukradenih predmeta, osam ih još uvijek nije pronađeno, među kojima su tijara i ogrlica koje su nosile kraljica Marie-Amélie i kraljica Hortense.

Francuski ministar pravde Gérald Darmanin priznao je da je krađa razotkrila ozbiljne sigurnosne propuste u muzeju.

“Možemo se zapitati, na primjer, zašto prozori nisu bili osigurani, ili zašto je korpa-lift bila ostavljena na javnom putu,” rekao je za France Inter radio. “Ono što je sigurno jeste da smo podbacili.”

“Cijeli francuski narod osjeća se pokradenim,” dodao je.

Senatorka Natalie Goulet, članica centra, u intervjuu za BBC radio pesimistično je odgovorila na pitanje o mogućnosti pronalaska nakita:

“Nikakve.”

“Nakit će biti raskomadan, prodan i korišten za pranje novca,” rekla je. “To je najlakši način da se ‘opere’ prljavi novac.”

Goulet je dodala da je pljačka vjerovatno povezana s organiziranim kriminalom.

“Oni nemaju apsolutno nikakav moral,” istakla je. “Nakit za njih nije dio historije, već sredstvo za prikrivanje nelegalnog novca.”

Elaine Sciolino, autorica knjige “Avanture u Louvreu: Kako se zaljubiti u najveći muzej na svijetu”, takođe je izrazila sumnju u mogućnost povratka dragulja.

“Mogu biti rastavljeni, izrezani i prodani na crnom tržištu,” rekla je za BBC Radio. “Malo je vjerovatno da će svi biti vraćeni u izvornom obliku.”

Sciolino je naglasila simboličnu težinu krađe u Louvreu, koji je prvobitno građen kao tvrđava, a kasnije postao kraljevska palata.

“Ovaj napad je zaista bodež u srce Francuske i njene historije,” rekla je.

Chris Marinello, izvršni direktor organizacije Art Recovery International, koja se bavi pronalaženjem ukradenih umjetnina, smatra da francuska policija ima veoma kratak vremenski okvir za povrat dragulja.

“Trka je već počela,” rekao je za BBC World Service. “Ako lopovi ne budu uhvaćeni u narednih 24 do 48 sati, ti predmeti će vjerovatno zauvijek nestati.”

Marinello je pojasnio:

“Lopovi ih sigurno neće čuvati u izvornom stanju — raskomadaće ih, istopiti plemenite metale, prebrusiti dragocjene kamenove i ukloniti svaki trag zločina.”

“U takvom slučaju gotovo da ne postoji način da se dragulji pronađu,” dodao je. “Mogu uhvatiti kriminalce, ali ne i vratiti nakit.”

