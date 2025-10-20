Tajni projekti sa stotinama miliona dolara: AI startupi grade humanoidne robote koji će konkurisati Tesli i Figure AI

Val globalnog AI booma prelio se i na jedno od najtežih područja hardverskog razvoja — humanoidnu robotiku. Prema saznanjima Forbesa, dvije startap kompanije iz Silicijske doline, svaka sa više od 100 miliona dolara investicija, u tajnosti razvijaju robote u ljudskom obliku koji bi jednog dana mogli obavljati poslove koje danas rade ljudi.

Prva kompanija, Rhoda AI iz Palo Alta, prikupila je u aprilu 2025. godine impresivnih 162,6 miliona dolara u Series A rundi, čime je ukupno finansiranje naraslo na 230 miliona dolara, a procijenjena vrijednost kompanije se približila 1 milijardi dolara, prema podacima Pitchbooka.

Rhoda AI radi na takozvanoj „općonamjenskoj platformi za bimanualnu manipulaciju” — jednostavnije rečeno, humanoidnom robotu s dvije ruke. Prema dokumentima koje je Forbes pregledao, jedna od ključnih inovacija ove kompanije je robot sposoban za podizanje teških tereta, što je dugogodišnji izazov u industrijskoj robotici. Današnji humanoidi često imaju problema s podizanjem više od 20–25 kg uz održavanje ravnoteže i stabilnosti.

Osnivač Rhoda AI je Jagdeep Singh, bivši osnivač i CEO kompanije Quantumscape (trenutna tržišna kapitalizacija: 9,65 milijardi dolara) i Infinera, koju je Nokia kupila 2024. godine za 2,3 milijarde dolara. Među članovima osnivačkog tima su i profesor sa Stanforda Gordon Wetzstein te Vincent Clerc, koji je radio na Softbankovom humanoidnom robotu Pepper. Rhoda AI je odbila komentarisati detalje projekta.

REUTERS/Nicoco Chan

Genesis AI: Lakši, jeftiniji, sigurniji roboti

Drugi igrač je Genesis AI, kompanija koja razvija „full-stack” robotska rješenja. Ranije ove godine prikupili su 105 miliona dolara seed kapitala, između ostalog i od investitora kao što su Khosla Ventures i Eric Schmidt.

Prema dokumentima, Genesis AI razvija humanoidnog robota koji ima dvije ruke, ali umjesto nogu — točkove. Cilj im je da na tržište izbace robote koji su jeftiniji, lakši i sigurniji od konkurenata poput Teslinog robota Optimus.

Generalni direktor Zhou Xian pojasnio je da Genesis AI sarađuje s dobavljačima hardvera na izradi prilagođenih robota, dok se interno fokusiraju na razvoj softverskih modela koji će tim robotima upravljati.

Rhoda AI i Genesis AI pridružuju se rastućoj grupi startapa koji prikupljaju ogromna sredstva za izradu humanoidnih robota namijenjenih industrijskim zadacima, poput rada na proizvodnim linijama ili kućnim poslovima, npr. slaganja veša.

Ova oblast je postala vrlo atraktivna za investitore. Kompanija Figure AI je u septembru objavila da je prikupila više od milijardu dolara uz procjenu vrijednosti od čak 39 milijardi dolara. Među glavnim konkurentima su i Tesla, koja razvija humanoidnog robota Optimus, te norveška kompanija 1X, koja navodno prikuplja 1 milijardu dolara.

REUTERS/Tingshu Wang

Ogroman potencijal, ali i veliki izazovi

Iako je industrija još u ranoj fazi, entuzijazam je ogroman. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidije, izjavio je ove godine da bi humanoidni roboti mogli postati „jedna od najvećih industrija ikada”.

Elon Musk je više puta ponovio da vjeruje kako će odjel za Optimus robote jednog dana biti najvredniji dio Tesle, iako je do sada proizvedeno vrlo malo ovih robota, a razvojni tim se suočio sa značajnim tehničkim i proizvodnim preprekama.

Ipak, neki investitori upozoravaju da tržište još nije spremno za masovnu komercijalizaciju.

“Nakon uspjeha velikih jezičkih modela, investitori sada gledaju ka robotici kao sljedećoj velikoj stvari, što stvara ogroman hype,” rekao je Kane Hsieh, generalni partner u Root Ventures, fondu koji ulaže u hardverske startape.

“Ali ono što djeluje neobično je prelazak s zanimljivih istraživanja na seed runde od stotinu miliona dolara.”

Autor Anna Tong, Forbes

Please enable JavaScript

