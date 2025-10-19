Da li će BYD predvoditi ekspanziju električnih vozila u Evropi?

Mali gradski automobil BYD Dolphin Surf mogao bi postati prvi električni automobil koji će se prodavati u velikim količinama u Evropi zahvaljujući svojoj cijeni i kvalitetama. A ne zbog podsticaja finansiranih od strane poreskih obveznika ili vladinih propisa.

Pojava jeftinih, ali vrlo sposobnih malih gradskih automobila zapravo bi mogla spasiti neuspjeli pokušaj Evropske unije da prisili svoje građane da koriste električne automobile koje ne žele i ne mogu si priuštiti.

Do sada, većina električnih vozila nije uspjela zainteresirati privatne kupce niti lansirati masovno tržište zbog visokih cijena, slabo razvijenih mreža za punjenje i loših performansi na dugim relacijama.

Čini se da je teško postići ciljeve prodaje električnih vozila koje je postavila EU bez pojave masovnog tržišta.

EU namjerava prodavati samo električna vozila od 2035.

Nikoga nije trebalo podsticati da kupi moderni mobilni telefon. Ali prodaja električnih automobila u Evropi bila je prisiljena da kupci ispune zahtjev EU o postepenom ukidanju motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, sve do 2035. godine kada će se moći prodavati samo novi električni automobili.

Ovo se zasniva na emisiji ugljičnog dioksida, tako da će jedina realna kupovina u 2035. godini sa nultom emisijom ugljičnog dioksida gotovo sigurno biti električno vozilo.

Proizvođači moraju postepeno povećavati udio električnih vozila u svojoj prodaji. Cilj EU za 2025. godinu je oko 28 posto, a do 2030. godine mora dostići oko 80 posto, a do 2035. godine 100 posto.

Prodaja u 2025. godini mora se povećati za oko 50 posto u odnosu na prošlu godinu kako bi se ostvario cilj.

Ovi ciljevi su prisilili proizvođače automobila da naprave sve vrste nelogičnih poteza kako bi naveli nevoljne kupce da pređu na električna vozila. Na primjer, podizanje cijena vrlo popularnih i profitabilnih automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem kako bi se potaknula prodaja električnih vozila koja posluju s gubitkom – samo da bi se ispunila kvota.

Propisi EU favorizuju teža električna vozila

Propisi Evropske unije, koji dozvoljavaju teža i skuplja električna vozila, dodatno su iskrivili tržište na štetu pristupačnih, lakših limuzina i SUV vozila.

Međutim, u Kini to nije slučaj. Tamo su proizvođači razvili čitav niz jeftinih i jednostavnih malih električnih vozila za gradsku vožnju, koja se mogu kupiti za samo 7.000 dolara, prije oporezivanja.

Sada pronalaze svoj put do Evrope, s poboljšanim sigurnosnim standardima i usklađenošću s propisima. Predvode ih modeli kao što su Dacia Spring, Leapmotor TO3 i sada BYD Dolphin Surf. Cijene počinju od oko 18.000 eura (21.000 dolara), a u prosjeku iznose oko 21.000 eura (24.500 dolara).

Dacia je u vlasništvu Renaulta, a model Spring se proizvodi u Kini. Stelantis posjeduje 21 posto udjela u kineskoj kompaniji Leapmotor, a model TO3 se proizvodi po licenci u Poljskoj.

Gdje se proizvodi kineski BYD?

Kineski BYD je najveći proizvođač električnih vozila na svijetu. U budućnosti se očekuje da će model Surf proizvoditi u novim fabrikama u Mađarskoj ili Turskoj.

Vjeruje se da se ovo vozilo trenutno isporučuje iz fabrike u Tajlandu, čime se izbjegavaju carine EU.

Felipe Munoz, globalni automobilski analitičar iz kompanije JATO Dynamics, kaže da su Evropljani lišeni malih automobila i da će im se svidjeti vozila poput Surfa.

„Vozači u Evropi i dalje vole male automobile, a Surf ima mnogo karakteristika koje im se sviđaju. Istina je da nije tako jeftin kao što se očekivalo, ali je konkurentniji od drugih električnih gradskih automobila koje nude tradicionalni proizvođači“, rekao je Munoz.

„Ipak, 21.000 eura za gradski automobil je previše. I zato još uvijek mislim da još nismo dostigli cilj. Fiat će, na primjer, uskoro predstaviti benzinsku verziju Grande Pande, s početnim cijenama od 15.000 eura (17.500 dolara). Kada imate ograničen budžet, 6.000 eura može napraviti ogromnu razliku“, rekao je.

Prema riječima Michaela Putza, glavnog partnera u konsultantskoj firmi Automodicted, u Evropi postoji potencijalno tržište za male gradske električne automobile od oko 30.000 jedinica godišnje, vrijedno oko 750 miliona eura.

„Uprkos skromnoj veličini trenutnog tržišta, kineski proizvođači djeluju s dugoročnom strateškom namjerom. Ako se Evropa drži svoje agende dekarbonizacije, potražnja za malim električnim vozilima mogla bi porasti na oko dva miliona jedinica godišnje, u vrijednosti od oko 50 milijardi eura do 2035. godine. Za kineske proizvođače, uspostavljanje prisustva brenda sada je preduslov za postizanje tog budućeg rasta“, rekao je Puc.

(Evropski proizvođači automobila trenutno pokušavaju ublažiti ciljeve EU u vezi s emisijama ugljika do 2035. godine, ali još nije jasno koliko bi te promjene mogle biti drastične).

Pitanje egzistencije

“Ova ekspanzija nije oportunistička, već egzistencijalna. Intenzivna konkurencija u Kini izazvala je destruktivni rat cijenama, koji nagriza profitabilnost cijelog sektora. Većina kineskih proizvođača trenutno ne posluje profitabilno na svom domaćem tržištu. To objašnjava veliku razliku u cijenama između Kine i Evrope”, rekao je Puc.

Kineski proizvođači moraju prodavati više proizvoda na stranim tržištima. S obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države zatvorene zbog visokih carina, Evropa predstavlja ogromnu priliku za profit, prema Puci.

Masovno tržište električnih automobila u Evropi je još uvijek dalek cilj.

Volkswagen je na sajmu IAA Mobility 2025 u Münchenu predstavio svoj najjeftiniji električni automobil. Model ID.2, koji je preimenovan u ID Polo, prodavaće se po cijeni ispod 25.000 eura, a u prodaju će se pojaviti tek sljedeće godine. Još jeftiniji model ID.1 očekuje se tek 2027. godine, sa početnom cijenom od oko 20.000 eura.

Međutim, neki evropski mali električni automobili već su na tržištu, kao što su Citroën e-C3 (Citroën e-C3) i Fiat Grande E. Prema Pucu, oni imaju dvije velike prednosti.

„Imaju dvije strukturne prednosti: prepoznatljivost brenda i povjerenje potrošača, koje često nadmašuju manje razlike u cijenama“, rekao je.

Jamel Taganza (Djamel Taganza), potpredsjednik francuske konsultantske kompanije za automobilski sektor Inovev, rekao je da se konkurencija od strane Volkswagena i Renaulta priprema, ali da tržište ima najmanje pet godina da ostvari ciljeve, ako oni ostanu nepromijenjeni.

Hoće li Evropljani ikada moći da se takmiče cijenom? “Ne mislim da će evropski proizvođači automobila moći da se takmiče bez podrške kroz tarife EU, a još manje bez preispitivanja svog ukupnog ekonomskog modela”, rekao je Taganza.

Kineski proizvođači ne žele još jedan rat cijenama

“Ali također, nije sigurno da će kineske kompanije htjeti započeti rat cijenama kao što je slučaj u Kini. To bi mogla učiniti neka revolucionarna kineska kompanija, ali trenutno su kompanije poput BYD-a također zainteresirane za ostvarivanje solidnog profita u Evropi i prilagođavanje cijene odgovarajućem nivou, malo ispod konkurencije, ali ne s ogromnim razlikama”, rekao je.

Prema Puci, sektor malih gradskih automobila ne može značajno doprinijeti ciljevima EU za smanjenje emisija plinova.

„Najvažnije je da sami mali električni gradski automobili ne mogu značajno pomaknuti Evropu prema ciljevima emisije ugljičnog dioksida do 2030. godine. Većina potencijala za smanjenje emisija nalazi se u većim kategorijama vozila, posebno SUV-ovima, gdje je trenutni intenzitet emisija mnogo veći“, rekao je.

BYD Dolphin Surf Comfort:

Elektromotor – 154 KS

Obrtni moment – 220 Nm

Mjenjač – automatski

Baterija – 43,2 kWh LFP oštrica

Naznačeni domet – 460 km

Pogon – prednji točkovi

Ubrzanje – 0-100 kilometara na sat za 8,9 sekundi

Maksimalna brzina – 150 km na sat

Ugljen-dioksid – nula tokom vožnje

Cijena – oko 20.700 eura nakon poreza

Neil Winton, saradnik Forbesa

