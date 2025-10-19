Trumpov plan za obnovu Gaze: “Odbor za mir” pod njegovim vodstvom i međunarodni nadzor rekonstrukcije

Prema Trumpovom planu za prekid vatre, Pojas Gaze bi upravljala palestinska tehnokratska administrativna struktura, dok bi nadzor nad njom preuzeo međunarodni organ pod nazivom “Odbor za mir” (Board of Peace). Na čelu tog odbora bio bi sam Donald Trump, zajedno s bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom, koji je imao značajnu ulogu u podršci američkoj invaziji na Irak — događaju koji je pokrenuo sektaško nasilje i doprinio usponu ISIS-a.

Plan predviđa raspoređivanje 200 američkih pripadnika koji bi pružali podršku privremenim međunarodnim snagama zaduženim za stabilizaciju sigurnosne situacije u Gazi.

Međutim, još uvijek nije poznato koje će države učestvovati u tim snagama, koliko dugo će biti raspoređene niti kako će tačno biti strukturirane. SAD je jasno poručio da njegove trupe neće direktno ulaziti u Gazu.

Na mirovnom samitu u Sharm el-Sheikhu, Trump je obećao da će „mnogo novca doći u Gazu“, te se pohvalio da će najbogatije zemlje regije ulagati ogromne sume u obnovu teritorije.

Ipak, ta sredstva još nisu stigla, a cijela inicijativa uveliko ovisi o tome da li će Trump ostati politički angažovan i uspjeti održati prekid vatre.

Zajednička procjena Ujedinjenih nacija (UN), Svjetske banke i Evropske unije pokazala je da bi obnova Gaze mogla koštati oko 70 milijardi dolara, dok bi prvih 20 milijardi bilo potrebno u prvih tri godine samo da bi se obnovile osnovne funkcije: škole, bolnice i fabrike — mnoge od kojih su potpuno uništene ili neupotrebljive.

Gazu treba obnoviti iz temelja, i to u trenutku kada su čak i osnovne životne potrepštine — poput hrane — i dalje ogroman izazov. Stanovništvo je i dalje teško zavisno od humanitarne pomoći, što će, prema svim procjenama, potrajati godinama, jer je Izrael uništio i okupirao većinu plodnog poljoprivrednog zemljišta kojim je Gaza nekada raspolagala.

U augustu, inicijativa podržana od strane UN-a, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), proglasila je glad u dijelovima Gaze, posebno u gradu Gaza — humanitarnu katastrofu koja se ne može riješiti preko noći. Ova objava izazvala je globalnu osudu i potakla Izrael da poveća nivo pomoći koji ulazi u pojas. Od početka primirja, tok pomoći se znatno povećao, ali UN upozorava da je to i dalje “kap u moru” u odnosu na stvarne potrebe. Prema dogovoru o prekidu vatre, Izrael bi trebao dozvoliti ulazak 600 kamiona pomoći dnevno, ali to još uvijek nije realnost.

Kamioni natovareni humanitarnom pomoći čekaju s egipatske strane prelaza Rafah kako bi ušli u Gazu.

Tom Fletcher, koordinator za hitnu pomoć UN-a, izjavio je ove sedmice:

“Ograničavanje humanitarne pomoći ne smije biti predmet političkih pregovora. Potrebne su nam ogromne količine pomoći koje kontinuirano moraju pristizati u Gazu.”

Cijene osnovnih namirnica poput povrća, ulja i brašna drastično su porasle od početka rata. U avgustu su, primjerice, cijene luka bile 400 puta više nego prije početka sukoba. Iako cijene sada u nekim dijelovima polako padaju, većina stanovništva ih i dalje ne može priuštiti.

Bez pristupa plinu za kuhanje, gotovo dvije trećine domaćinstava prinuđeno je da koristi otpad kao gorivo, pokazuju podaci UN-a. Gaza je ekonomski potpuno devastirana, s minimalnim zaposlenjem i gotovo nikakvim pristupom gotovini, zbog čega stanovnici nema drugog izbora osim oslanjanja na pomoć.

Mona Khalil izgubila je sina kada je dron napao dok je bio na putu prema kiosku sa falafelom.

„Molila sam Boga za sina, i nisam ga imala dugo — prije nego što je nestao,“ rekla je za CNN.

„Izašao je da kupi falafel i nikada se nije vratio.“

„Rat je stao, ali ako se vrati — neka. Moj sin je otišao. Šta sam ja dobila?“

Trumpov plan za obnovu Gaze predstavlja kombinaciju političkog nadzora, međunarodnih snaga i velikih obećanja o pomoći, ali ključna pitanja ostaju neodgovorena: ko će osigurati sredstva, kako će se implementirati sigurnosni okvir, i hoće li međunarodna zajednica zaista održati dugoročnu posvećenost.

Dok se političke elite bave planovima i odborima, stanovnici Gaze i dalje žive u ruševinama, boreći se svakodnevno za hranu, vodu i osnovno dostojanstvo.