Stanić Grupa i HEINEKEN obilježili 30 godina uspješnog partnerstva u Bosni i Hercegovini

U veličanstvenom ambijentu sarajevske Vijećnice, Stanić Grupa obilježila je 30 godina partnerstva i uspješne suradnje s kompanijom HEINEKEN na tržištu Bosne i Hercegovine. Svečanost je, uz zaposlenike Stanić Grupe, okupila i brojne uzvanike iz poslovnog svijeta, partnere, suradnike i prijatelje kompanije, uz svečani program u znaku zajedništva, zahvalnosti i slavlja.

U ime domaćina, uzvanicima se obratio Svjetlan Stanić, vlasnik i predsjednik uprave Stanić Grupe, istaknuvši važnost povjerenja, predanosti i timskog rada:

„Uspjeh se ne mjeri samo brojkama i poslovnim rezultatima – on se mjeri ljudima. Naši zaposlenici i partneri srce su ove priče. Hvala svima koji su svojim radom i vjerom gradili snagu Stanić Grupe i HEINEKENA u BiH. Trideset godina je veliko postignuće. Ali to nije kraj – to je tek nova stanica. Jer sada na scenu dolaze nove generacije. Generacije koje donose svježinu, nove ideje i novu energiju. Naša misija je osigurati da ova priča traje i dalje, da se razvija, da ostane vjerna svojim vrijednostima, ali uvijek otvorena za inovacije i budućnost.“

Stanić Grupa

U ime HEINEKENA, prisutnima se obratila Maud Meijboom-van Wel, predsjednica Uprave HEINEKEN Hrvatska, koja je u svom govoru podsjetila na same početke suradnje – od skromnog početka s jednim prodanim kontejnerom piva, do današnjeg tržišnog uspjeha koji donosi više od 100 milijuna trenutaka radosti godišnje.

+15 Pogledajte galeriju

„Ovo nije samo obljetnica; ovo je slavlje prijateljstva, pionirskog duha i predanosti koji su nas od prvih koraka doveli do iznimnog uspjeha. Zajedno stvaramo radost istinskog zajedništva – jer svako pivo, svaka zdravica i svaki susret spajaju ljude i stvaraju trenutke koji se pamte.“

Maud je naglasila da partnerstvo između Stanić Grupa, Boreas i HEINEKENA tima danas obuhvaća raznoliki portfelj brendova – Heineken®, Heineken 0.0, Karlovačko, Zaječarsko, Laško i Laško Malt – te da upravo ta širina i inovativnost omogućuju dugoročan uspjeh i zadovoljstvo potrošača u BiH.

Tijekom večeri uručene su posebne zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, Mladenu Nikoliću i Alojzu Staniću, kao priznanje za njihov doprinos i predanost. Program je upotpunila Ilma Karahmet uz pratnju baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo, a svečanost je zaokružio koncert Petra Graše.

Ova obljetnica označila je ne samo pogled unatrag, već i novu etapu zajedničkog puta, u kojoj Stanić Grupa i HEINEKEN nastavljaju dijeliti iste vrijednosti – povjerenje, kvalitetu i viziju budućnosti.

O Stanić Grupi:

Stanić Grupa jedna je od vodećih regionalnih proizvodnih i distribucijskih kompanija na tržištu pića, duhanskih proizvoda i tehničke robe. Tijekom tri desetljeća poslovanja izgradila je prepoznatljiv brend temeljen na kvaliteti, pouzdanosti i partnerskom odnosu.

Please enable JavaScript

