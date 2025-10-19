Trgovinski spor SAD-a i Kine zbog nepoznatog nizozemskog proizvođača čipova mogao bi zaustaviti proizvodnju automobila i dodatno povećati cijene

Malo koji kupac automobila je čuo za Nexperiju, ali ova holandska kompanija proizvodi čipove koji su ključni za proizvodnju vozila — a sada se nalazi u središtu trgovinskog spora koji bi mogao zatvoriti fabrike automobila širom svijeta i dodatno podići ionako rekordne cijene vozila.

Ovaj spor je samo dio šireg trgovinskog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine. Saga oko Nexperije ozbiljno je započela u decembru prošle godine kada je Ministarstvo trgovine SAD-a stavilo matičnu kompaniju Nexperije, kineski Wingtech Technologies, na listu subjekata koji se suočavaju s trgovinskim ograničenjima.

Zatim je u oktobru kinesko Ministarstvo trgovine zabranilo Nexperiji Kina i njenim podizvođačima izvoz određenih gotovih komponenti i podsestava proizvedenih u Kini. Nakon toga, nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad Nexperijom.

Ove napetosti izazvale su zabrinutost zbog mogućih obustava rada fabrika automobila, budući da su čipovi koje Nexperia proizvodi ključni za sklapanje automobila i kamiona. Strahuje se da bi trgovinski spor mogao zaustaviti proizvodnju Nexperijinih čipova, a njihova zamjena bila bi izuzetno teška.

Kada bi proizvodne linije mogle stati — još nije jasno. Međutim, slična nestašica čipova nakon pandemije već je ranije uzrokovala privremena zatvaranja fabrika i značajno smanjenje ponude novih vozila više od godinu dana, što je doprinijelo rastu cijena novih i polovnih automobila.

Savremena vozila danas su sve više ovisna o elektronskim komponentama — od podešavanja sjedišta, preko regulacije dovoda goriva u motor, do sistema kočenja. Bez tih komponenti, vozila jednostavno ne mogu biti završena.

Iako je Nexperia malo poznata široj javnosti, na svojoj web stranici navodi da ima više od 6.000 proizvoda odobrenih za automobilsku industriju, te da godišnje isporučuje 110 milijardi proizvoda. Kompanija zapošljava 12.500 radnika širom Evrope, Azije i SAD-a. Iz Nexperije su poručili da rade na planovima za kontinuitet poslovanja i da su „uvjereni da će se pronaći rješenje“.

Međutim, udruženja proizvođača automobila nisu jednako optimistična te upozoravaju na moguće obustave proizvodnje.

„Ako isporuka automobilskih čipova ne bude brzo nastavljena, to će poremetiti proizvodnju automobila u SAD-u i mnogim drugim zemljama te imati lančani efekat i na druge industrije,“ izjavio je John Bozzella, izvršni direktor Alliance for Automotive Innovation, lobističke grupe koja zastupa većinu najvećih proizvođača automobila. „Situacija je izuzetno ozbiljna. Pozivamo na brzo rješenje kako bi američka i globalna automobilska industrija ostala na pravom putu.“

Evropsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) navelo je da bi bilo potrebno nekoliko mjeseci da se pronađu nove zalihe komponenti koje su dosad nabavljali od Nexperije, dok će postojeće zalihe trajati samo nekoliko sedmica.

„Proizvođači automobila su posljednjih godina poduzeli korake za diverzifikaciju lanaca snabdijevanja, ali rizik se ne može svesti na nulu. Ovo je problem koji pogađa čitavu industriju, veliki broj dobavljača i praktično sve naše članove,“ rekla je Sigrid de Vries, generalna direktorica ACEA.

„Odjednom smo se našli u alarmantnoj situaciji. Zaista su nam potrebna brza i pragmatična rješenja svih uključenih zemalja.“

Prema riječima Iana Richesa, potpredsjednika za globalnu automobilsku praksu istraživačke firme TechInsights, Nexperia proizvodi oko 40% automobilskih čipova u segmentu tržišta koji uključuje tranzistore i diode.

Proizvođači automobila već se suočavaju s povećanim troškovima zbog carina uvedenih još za vrijeme administracije Donalda Trumpa. Iako mnogi od njih zasad apsorbuju troškove, Kelley Blue Book je prošle sedmice objavio da je prosječna cijena novog automobila u SAD-u po prvi put prešla 50.000 dolara.

Trgovinski sukob SAD-a i Kine oko holandskog proizvođača čipova Nexperia mogao bi izazvati ozbiljne poremećaje u globalnoj automobilskoj industriji, potencijalno dovesti do zatvaranja fabrika i dodatno povećati cijene vozila širom svijeta.

