Šta ako neko jezdi gradom u vašem autu, a vi mislite da je bezbjedno parkiran: Evo kako to spriječiti

Većina garaža je više zainteresovana da vaš automobil bude bezbjedan dok ste odsutni, nego da ga neko koristi za duže “vožnje iz zabave”. Ali Jay Nieves iz kompanije Premiere Parking Spot u Cocou, Florida, nedavno je bio izuzetak.

Nieves je uhvaćen zahvaljujući GPS uređaju koji je novinar Jeff Deal postavio u Corvetteu iz 2012. godine. Uređaj je otkrio da je automobil bio u pokretu svega nekoliko sati nakon što je ostavljen. Naknadni video-nadzor pokazao je Nievesa kako juri gradom, vozi po zemljanim putevima, pa čak i tovari drvenu građu u Corvettu dok je pas slobodno šetao unutra. Kada je automobil vraćen, “bezbjedno parkirani” sportski auto imao je više od 100 kilometara više na brojčaniku.



Ovo nije bila greška ili kratka vožnja oko bloka. Bila je to prava vožnja odraslog čovjeka plaćenog da automobil čuva — i drži ga na mjestu.

Dešava se češće nego što mislite

Koliko god da su Nievesove ludorije bile šokantne, one nimalo nisu jedinstvene. Širom zemlje mušterije otkrivaju da njihovi automobili odlaze na vožnje za koje nikada nisu dali dozvolu.



U Silverdaleu, u saveznoj državi Washington, vlasnik BMW-a otkrio je da je njegova kamera na kontrolnoj tabli snimila mehaničara kako vozi 182 km/h na javnim putevima. Prolazi kroz crvena svjetla, pušta muziku do daske i ponaša se kao da je automobil njegov lični trkački bolid.



U Barlingtonu, Sjeverna Karolina, dva radnika auto-salona uhvaćena su kako voze Corvettu Z06 iz zabave — a čitav incident zabilježen je kamerom automobila.



U Baton Rougeu, Louisiana, jedan radnik auto-limarske radionice odvezao je BMW mušterije na “mali krug”.

U Sacramentu, Kalifornija, radnik jedne auto-mehaničarske radionice izvezao je automobil klijenta i doživio udes. Sve je zabilježila sigurnosna kamera.



Ovo nije mladalačka euforija ili trenutni propust. Ovo je zloupotreba tuđe imovine, a pritom potkopava povjerenje u garaže, radionice i auto-salone.

Zašto je to posebno ozbiljno

Svi koji su ikada ostavili automobil znaju onaj nelagodan osjećaj kada ga predaju. Povjeravate strancima jednu od svojih najskupljih stvari. Često vrjedniju od vašeg godišnjeg prihoda. Kada se to povjerenje iznevjeri, nije stvar samo u kilometraži ili gorivu — već u kršenju činjenice da ste predali ključeve i da ste izdani.

Kako da se zaštitite

Ne možete da kontrolišete šta se dešava iza vrata radionice, ali možete nešto da preduzmete. Evo jednostavne kontrolne liste “Prije nego što predate ključeve“.

Dokumentujte – Slikajte brojač kilometara i postarajte se da kamera na kontrolnoj tabli snima.



Kontrolišite pristup – Dajte samo ključ. Telefon, novčanik i druge vrijedne stvari ponesite sa sobom.



Ovo je lično iskustvo. Jednom sam parkirao „bentleya“ u Inwoodu, na Manhattanu, i tek kasnije shvatio da sam zaboravio mobilni telefon u autu. Pošto mi nije bio potreban, nisam se vraćao po njega. Sljedećeg dana otkrio sam niz poziva ukupnog trajanja od oko tri sata upućenih u Santo Domingo.

Uklonite iskušenje – Zamolite radionicu da upiše kilometražu u zapisnik o prijemu. To pokazuje da obraćate pažnju. Nije na odmet ni da ostavite bakšiš unaprijed, ako ste u mogućnosti. Ali najvažnije je da im stavite do znanja da nadgledate situaciju.



Pratite – Skriveni GPS uređaj ili kamera na tabli sa opcijom “cloud” prenosa čine rizičnim svaku neovlašćenu vožnju.



Provjerite nakon preuzimanja – Kada vam vrate auto, pregledajte kilometražu, gorivo i eventualne snimke ako sumnjate na neovlašćenu upotrebu.



Podignite prašinu ako su se vozikali – Svakako pozovite nadležne, i to ne samo zbog sebe, već i zbog budućih mušterija koje također ne žele da im neko “pozajmljuje” auto. Ne radi se o tome da glumite važnog vlasnika skupog automobila. Radi se o onome što je ispravno.

Većina radi pošteno

Većina garaža i mehaničara radi svoj posao pošteno. Devet godina sam parkirao najrazličitije egzotične automobile u toj garaži u Inwoodu, a da nisu imali ni ogrebotinu. Ali slučaj Jaya Nievesa – koji je u međuvremenu zatvorio svoj biznis i još duguje novac – pokazuje da “vožnje iz zabave” automobilima nisu nešto što se dešavalo samo u filmu „Slobodan dan Ferrisa Buelllera“.

