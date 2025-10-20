EU dogovorila postepeno ukidanje uvoza ruskog gasa do 1. januara 2028. godine

Ministri energetike Evropske unije u ponedjeljak su podržali prijedlog kojim se predviđa postepeno ukidanje uvoza ruske nafte i gasa do početka 2028. godine.

Odluka je donesena na sastanku u Luksemburgu, a kako je saopćilo Vijeće Evropske unije, plan podrazumijeva zabranu novih ugovora o uvozu ruskog gasa od januara 2026. godine, ukidanje kratkoročnih ugovora od juna iste godine te prekid važenja dugoročnih ugovora u januaru 2028.

Zakon još nije konačan jer ga moraju usaglasiti države članice i Evropski parlament, koji trenutno raspravlja o svom zvaničnom stavu. Ovaj korak dio je šire strategije Unije da se Moskvi uskrate ključni prihodi kojima finansira rat u Ukrajini.

Prije ruske invazije 2022. godine, gotovo polovina uvoza gasa u EU dolazila je iz Rusije. Danas taj udio iznosi oko 12 posto, a među državama koje i dalje primaju ruski gas nalaze se Mađarska, Francuska i Belgija.

Evropska komisija pažljivo je koncipirala prijedlog kako bi dobio podršku uprkos ranijem protivljenju nekih članica, posebno Mađarske i Slovačke, koje još uvoze rusku naftu. Za usvajanje je bila potrebna kvalifikovana većina, što znači da jedna ili dvije zemlje nisu mogle same blokirati odluku. Tekst zakona uključuje i posebne fleksibilnosti za zemlje bez izlaza na more, među kojima su upravo Mađarska i Slovačka, piše REUTERS.

Pipelines for the transport of oil natural gas

Slovački premijer Robert Fico branio je svoje protivljenje postepenom ukidanju uvoza ruskih energenata i novim sankcijama protiv Rusije, koje zahtijevaju jednoglasnost svih članica. Slovačka je ranije blokirala posljednji paket sankcija zbog zahtjeva vezanih za završetak tranzita ruskog gasa preko Ukrajine.

Paralelno s tim, Unija pregovara o novom paketu sankcija koji bi zabranio uvoz tečnog prirodnog gasa iz Rusije već od januara 2027. godine. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da bi taj paket mogao biti odobren već ove sedmice.

Ova odluka predstavlja značajan politički i energetski zaokret za Evropsku uniju, koja nastoji smanjiti zavisnost od ruskih energenata i ojačati energetsku sigurnost uoči završetka tranzita gasa preko Ukrajine. Time EU jasno signalizira dugoročnu strategiju prekida energetskih veza s Moskvom i nastavak podrške Ukrajini.