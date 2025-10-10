Iphone 17 Pro Max i Iphone Air su ogromni i prepuni trikova: Forbes analiza novih modela

Iphone Air je tanji i lakši nego ikad, ali mu nedostaju neki ključni dijelovi koje imaju Iphone Pro modeli. Kada bi bio mnogo jeftiniji, to bi bilo u redu, ali ovako nije. Uzmite Pro umjesto njega.

Iako Iphone već dominira globalnim tržištem telefona među ljudima sa raspoloživim prihodima, Apple nije zadovoljan. Svakih nekoliko godina izbace dodatni model koji je osmišljen da “pokupi” sve one koji još uvijek ne koriste iPhone.

Prije nekoliko godina Apple je pokušao sa Iphone Mini modelom, zatim sa Iphone Plus, a sada dolazi i Iphone Air. Ni Mini ni Plus se nisu dobro prodavali, jer su potrošači već upoznati sa direktnom strategijom kupovine Iphonea. Oni koji ne mare da potroše više kupiće Iphone Pro, a oni to ne mogu kupit će osnovni Iphone model. Iphone Air ne radi ništa drugačije, niti nudi nove opcije da bi razbio taj obrazac i stvorio treću grupu kupaca.

Iphone Air

Iphone Air, čitavo svoje postojanje zasniva na tome da je „veoma tanak i lagan“. I ove godine ga je posebno teško prodati, jer su i standardni i Iphone Pro modeli znatno unaprijeđeni, više nego ranije. Običan Iphone sada ima mnogo bolji ekran nego prethodnih godina, po prvi put podržavajući osvježavanje do 120Hz, dok Iphone Pro, posebno 17 Pro Max, ima poboljšan zoom objektiv i osvježen fizički izgled.

Čip

Ipak, postoje stvari koje se mogu voljeti kod Iphone Aira. Dolazi sa najnovijim Apple čipom (A19 Pro) i softverom (iOS 26 sa Liquid Glass), i dobija jednu od najvećih novih funkcija Iphonea ove godine. Znatno poboljšanu prednju kameru izgrađenu na većem kvadratnom senzoru koji se može kropovati vertikalno ili horizontalno. Titanijumski okvir je također izuzetno čvrst, jer je dokazano da telefon može preživjeti razne testove izdržljivosti kao što su uvrtanje i sjedenje na njemu.

Također, tanak dizajn Air-a ima određena ograničenja, kao što su nemogućnost snimanja ProRes LOG videa, ograničena žižna daljina kamere zbog toga što ima samo jednu zadnju kameru, i to što će se telefon mnogo brže zagrijavati od drugih Iphone modela zbog tanke konstrukcije. Ali posljednje ćete primijetiti samo ako igrate grafički zahtjevne igre duži vremenski period ili montirate 4K video zapise. U suprotnom, za 85% običnih korisnika, sve stvari koje vole kod Iphonea, od iOS-a do Siri, iMessage-a do optimizovanih aplikacija, sve je tu.

Iphone Air djeluje jednostavno. Ima samo jedan zvučnik, kao da je osnovni model Iphonea, ali po Pro cijeni.

Hardver



Na nivou izrade hardvera, također nema velike promjene kod Air-a. Da, sa 5,6 mm debljine i 165g težine, on jeste veoma tanak i lagan. Ali dosta preklopnih telefona, starosti od dvije godine, koji, kada se rasklope, imaju otprilike istu debljinu. Neki industrijski analitičari čak su se zapitali da li je Iphone Air zapravo Appleov eksperiment sa njihovim navodno nadolazećim preklopnim telefonom, kao da je Air zapravo polovina uređaja.

Energetski efikasan

Apple je napravio energetski efikasan uređaj. Air ima veoma malu bateriju od 3.149 mAh, ali telefon jedva izdrži 11 sati upotrebe tokom dana na jednom punjenju. Većin će ljudi Air biti dovoljan za normalan radni dan, ali ne i za cjelodnevne aktivnosti napolju. U tu svrhu, Apple je dizajnirao tanji baterijski dodatak koji se pričvršćuje na Air, ali samo postojanje tog dodatka navodi na pitanje: „Koja je poenta kupovine tako tankog telefona ako vam je odmah potrebna dodatna baterija?“.

Najveći problem sa Iphone Airom je taj što djeluje nepotrebno. Da li ste ikada sreli nekoga kome su osnovni Iphone modeli bili previše debeli ili teški? Ne govorimo o supervelikom Pro Maks modelu, već o standardnom Iphoneu 17, ili 16, ili 15 prije njega. Dakle, ako su ti telefoni po svojoj veličini i težini u suštini „u redu“, zašto nam treba nešto malo slabija, ograničenija verzija koja je „tanja i lakša“, a uz to i skuplja?

Iphone Pro Max

Pređimo sada na Iphone 17 Pro Max, koji je ove godine zaista odličan. Pro Max je veći model i ima zaista cjelodnevnu bateriju (izdrži napolju 13–14 sati intenzivne upotrebe, uz više od 20% baterije na kraju dana). Manji Pro model bi tehnički trebalo da ima nešto kraći vijek trajanja baterije, ali i dalje bi trebalo da može da izdrži 13–14 sati konstantne upotrebe napolju. Na oba Pro modela nalazi se novi poboljšani telefoto zum objektiv koji omogućava snimanje kinematične video snimke.

Objektiv

Novi zoom objektiv snima na 100 mm (ili oko 4x), a pošto je dobio povećanje broja megapiksela (na 48 megapiksela ove godine) i veći senzor, objektiv je znatno kvalitetniji nego prošle godine, gdje se može uraditi uverljiv crop u senzoru i dobiti sliku od 200 mm (8x).

Fotografija

Najbolji modeli telefona kompanija Vivo i Xiaomi i dalje imaju superiorne zoom objektive, sa većim senzorima slike, što rezultira fotografijama sa izraženijim zamućenjem pozadine i dubljom slikom. Ali Iphoneov zoom objektiv je dovoljno dobar za većinu ljudi, a razlika između njega i naprednijih kineskih kamera za zumiranje se smanjila u odnosu na prošlu godinu.

Osim toga, prednost kineskih telefona postoji samo kada je riječ o fotografiji, jer kada se radi o videografiji, Iphone 17 Pro Max je bolji. Zahvaljujući tečnom i gotovo neprimjetnom prebacivanju između objektiva, Pro Iphone modeli također mogu da snimaju u ProRes LOG formatu, Appleovom LOG formatu koji zadržava što je moguće više informacija o slici kako bi omogućio naknadnu colour korekciju. Vrijedi napomenuti da LOG format nije ekskluzivan za Apple, svi glavni proizvođači kamera ga nude, ali Appleov ProRes LOG se smatra jednim od boljih i najšire podržanih.

Komora za hlađenje

Takođe, Appleov A19 Pro čip je vrhunski performer, kao što se i očekivalo, naročito u 17 Pro Max modelu sa većim kućištem (koje omogućava bolje odvođenje toplote). Ove godine Pro modeli telefona imaju novu komoru za hlađenje parom koja dodatno pomaže da telefon ostane hladan.

Također, od prednosti se izdvaja i novi dvobojni dizajn Pro Iphonea. Pomaže i to što su ovogodišnji Iphone modeli ponovo dobili hrabre i živopisne boje nakon dvije godine blijedih i prigušenih tonova.

Ekrani Pro Iphonea su također svijetliji i živopisniji od ostalih Iphone modela (uključujući i Air). Dostižu do 3.000 nita maksimalne osvjetljenosti, što omogućava da ekran ostane jasan i vibrantan čak i pod jakim kalifornijskim suncem.

S obzirom na to da Ajfon Air košta 999 dolara, dok osnovni standardni Iphone 17 počinje od 799 dolara, a Pro Iphone modeli od 1.099 dolara, veoma je teško preporučiti Air. Ali Pro Iphone modeli ove godine predstavljaju najbolji i najmoćniji Iphone hardver (u odnosu na najbolje Android telefone) koji je Apple kreirao u poslednjih nekoliko godina.

Ben Sin, saradnik Forbes