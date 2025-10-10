Trump ostao bez Nobela – nagrada za mir otišla Mariji Corini Machado iz Venecuele

Nobelova nagrada za mir za 2025. godinu dodijeljena je venecuelanskoj opozicionoj liderki i aktivistici Maríi Corini Machado, objavio je Norveški Nobelov institut u Oslu. Kako su naveli u obrazloženju, nagrada ide hrabroj i posvećenoj braniteljici mira, ženi koja održava plamen demokratije zapaljenim usred rastuće tame. Machadoo je prepoznata zbog napora u promovisanju demokratije i ljudskih prava u svojoj zemlji.

Inženjerka, osnivačica liberalne političke stranke Vente Venezuela i bivša članica Nacionalne skupštine, “godine svog života provela je boreći se za slobodu svog naroda”, saopštio je Norveški Nobelov komitet, između ostalog dodajući kako je odoljela prijetnjama smrću u svojoj borbi protiv predsjednika Nicolasa Madura.

Odbor ju je izabrao zbog “neumornog rada na promociji demokratskih prava i i zbog njene borbe za postizanje pravednog i mirnog prelaska iz diktature u demokratiju.

Nobelov komitet je saopštio i da je Machado bila prisiljena da se krije, ali je ostala u Venecueli, nazvavši to “izborom koji je inspirisao milione ljudi”.

Cijena borbe

Kada su je novinari pitali koju cijenu svoje borbe plaća, svojevremeno je kazala: “Nisu mi dozvolili da napustim Venecuelu više od deset godina. Nisam mogla letjeti domaćim letom više od sedam godina. Posljednji privatni avion kojim sam letjela bio je zaplijenjen. Kretala sam se samo u svom automobilu. Posljednjih mjeseci, režim je čak blokirao ceste kako bi me spriječio da prelazim gradove. Zatvorili su i kaznili hotele i restorane u kojima sam odsjedala. To je postao žestoki lov”, izjavila je za Corierre della Sera.

Nobelova nagrada se dodjeljuje u šest kategorija: Nagrada za mir, književnost, hemiju, fiziku, fiziologiju ili medicinu, kao i Nagrada za ekonomske nauke. Ova kategorija nije bila u originalnoj oporuci Alfreda Nobela, već je ustanovljena kasnije, 1968. godine.

Nobelova nagrada za mir naročito je ove godine bila u fokusu, budući da američki predsjednik Donald Trump nije krio ambiciju da je dobije, tvrdeći da je zaslužuje zbog svojih napora na Bliskom istoku i u rješavanju međunarodnih sukoba. Među 338 podnesenih nominacija. bila je i nominacija za Trumpa. Kako izvještavaju mediji, tokom proteklih sedmica vlaala je neumorna kampanja lobiranja da Nobel ode u ruke američkog predsjednika, međutim, Odbor u Švedskoj je drugačije odlučio, a objava o dobitnicima je uslijedila nedugo nakon njegovog sporazuma o primirju u Gazi ove sedmice.

Nakon medicine, fizike, hemije, književnosti i mira, ciklus Nobelovih nagrada zatvorit će se nagradom za ekonomiju 13. oktobra, Foto: Reuters

Medalja i 11 miliona švedskih kruna

Nina Graeger, direktorica Instituta za istraživanje mira u Oslu, izjavila je za Sky News da je sporazum o Gazi vjerovatno došao prekasno za ovogodišnju nagradu.

Međutim, rekla je da ako to dovede do “trajnog i održivog mira, odbor će gotovo sigurno morati to ozbiljno uzeti u obzir na raspravama sljedeće godine”.

Svaki dobitnik Nobelove nagrade dobija zlatnu medalju, diplomu i ček na 11 miliona švedskih kruna, što je ekvivalentno približno milionu eura.

Ova nagrada se razlikuje od ostalih jer izbor ne donosi švedska institucija, već Norveški Nobelov komitet.

Nakon medicine, fizike, hemije, književnosti i mira, ciklus Nobelovih nagrada zatvorit će se nagradom za ekonomiju 13. oktobra.