Energoinvest traži korekciju cijene plina, šta će odlučiti vlada

Federacija Bosne i Hercegovine spremna je za smanjenje cijene plina, nakon što je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dalo pozitivno mišljenje. Ministarstvo je podržalo zahtjev državnog uvoznika Energoinvesta za smanjenje tarifne cijene za 1,6%. Ovo smanjenje je uvjetovano dešavanjima na svjetskom tržištu gasa i nafte.

Kako prenosi Fena, Vlada FBiH treba da se izjasni o zahtjevu danas ili sutra na hitnoj sjednici.Prema riječima ministra energije Vedrana Lakića, i Federalno ministarstvo trgovine izrazilo je podršku za korekciju, što povećava vjerovatnost da će Vlada dati zeleno svjetlo.

Ako se odobri, nova cijena počela bi se primjenjivati od 1. oktobra, za sve tarifne potrošače u Federaciji.

Vlada FBiH je 26. januara 2025. godine donijela odluku o smanjenju veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH za 2%, sa 825,36 KM/1.000 Sm³ na 808,85 KM/1.000 Sm³, što je 0,80885 KM/Sm³ bez uračunatog PDV-a.

Energoinvest je 6. oktobra 2025. godine proslijedio Vladi FBiH zahtjev za smanjenje cijene gasa za tarifne kupce za 1,63%, sa dosadašnjih 808,85 KM/1.000 Sm³ na 795,67 KM/1.000 Sm³, s primjenom od 1. oktobra 2025. godine.

Cijena prirodnog gasa za domaćinstva u FBiH trenutno iznosi 1,1291 KM po Sm³ (sa PDV-om) u Sarajevu, dok je veleprodajna cijena 0,80885 KM/Sm³. Planirano smanjenje cijene za tarifne kupce očekuje se od 1. oktobra 2025. godine.