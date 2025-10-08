Ronaldo postao prvi milijarder među fudbalerima – evo kako je akumulirao bogatstvo

Uz ime Cristiana Ronalda dolaze rekordi, bilo da je riječ o broju postignutih golova, osvojenih sportskih nagrada ili broja pratilaca na društvenim mrežema, a ovoga puta postigao je još jedan rekord – postao je prvi milijarder među fudbalerima. Prema Bloomberg Billionaire Indexu, vrijednost njegove imovine iznosi 1.4 miliona dolara, što je rezultat i produžetka njegovog ugovora sa saudijskim prvakom Al-Nassr u junu ove godine. Portugalac je produžio ugovor na dvije godine, vrijedan više od 400 miliona dolara.

Ova suma pozicionirala ga je na prvo mjesto po zaradi među sportistima, te je iza sebe ostavio svog rivala Lionela Messija. Poređenja radi, Messi je tokom karijere zaradio oko 600 miliona dolara, prije oporezivanja.

“Nije vijeme za penziju”

Portugalski fudbaler bogatstvo je akumulirao iz nekoliko izvora, osim fudbalskih visokih plata, prihode je ostvario i iz sponzorskih ugovora i poslovnih poduhvata. Njegova plata tokom igranja u Evropi uglavnom je bila visoka, te je nosio epitet jednog od najplaćenijih sportista. Ali je bila uporediva sa Messijevom. Međutim, preokret se dešava 2023. godine kada potpisuje ugovor i prelazi u klub u Saudijskoj Arabiji Al Nassr.

Ovaj prelazak Ronaldu je, prema izvještaju saudijskih medija donio godišnju platu od 200 miliona dolara, oslobođeno poreza, ali i dodatnih 30 miliona dolara u bonusima.

Iako je napunio 40 godina, te osvojio sve što se u fudbalu može osvojiti, u izjavi za Chanel 11 priznao je da se još uvijek ne namjerava penzionisati.

“Ljudi, a naročito moja porodica kažu: ‘Vrijeme je da staneš. Sve si postigao. Zašto želiš postići i hiljaditi gol?’ Međutim, ja ne mislim tako, jer i dalje pružam dobre stvari kao sportista, pomažem svom klubu i reprezentaciji, i zašto to ne nastaviti? Sigiran sam da ću, kada završim karijeru, biti ispunjen, jer sam od sebe dao sve. Svjestan sam da nemam još mnogo godina, ali u ovih nekoliko, želim uživati u potpunosti”, kazao je Ronaldo.

Pridružio se Federeru i Jordanu

Popularnost na terenu donijela su mu vrijedna sponzorstva izvan njega. Sponzorski ugovor na deset godina koji je sklopio sa Nike-om, godišnje mu donosi zaradu oko 18 miliona dolara, dok partnerstva sa brendovima Armani i Castrol dodaju oko 175 miliona dolara na njegovo bogatstvo.

Osim toga, Ronaldo je značajan dio sredstva zaradio i od vlastitih biznisa. Lansirao je vlastiti brend CR7 pod kojim su hoteli, teretane i moda. Također vlasnik je i nekoliko luksuznih posjeda, jedan od njih Quinta da Marinha, golf rizort u blizini Lisabona, koji navodno vrijedi 20 miliona dolara. Ronaldo je i najpraćenija osoba na Instagramu. Sa 600 miliona followersa, on i kroz plaćene objave akumulira značajan dio bogatstva.

Ulaskom u klub milijardera, Ronaldo se pridružio košarkaškoj legendi Michaelu Jordanu i teniseru Rogeru Federeru koji su ranije završili na listi milijardera.