Kako je 19-godišnji Barron Trump stekao bogatstvo od 150 miliona dolara

Trumpov najmlađi sin je svog oca naučio ponešto o kriptovalutama. Sada, kao student druge godine na NYU-u, gomila bogatstvo prije nego što napuni 20 godina.

„Imam veoma visokog sina koji se zove Barron . Je li iko ikada čuo za njega?“, našalio se Donald Trump na inauguracijskom događaju u januaru. Najmlađi predsjednikov sin, koji je visok oko 190 cm i rijetko se pojavljuje u javnosti, ustao je i mahnuo publici. „Rekao mi je: ‘Tata, moraš otići vidjeti Joea Rogana ‘“, pohvalio se Trump, pripisujući Barronovim uvidima zasluge za pridobijanje više mladih birača.

Trump također pripisuje zasluge svom 19-godišnjem sinu što mu je pokazao malo o kriptovalutama, izvoru predsjednikovog brzorastućeg bogatstva. Barron, koji je svom ocu objasnio šta je “novčanik”, suosnovao je World Liberty Financial, kripto kompaniju, sa svojim ocem i starijom braćom prošle godine, manje od dva mjeseca prije izbora 2024. Većina finansijskih savjetnika ne bi savjetovala roditeljima da se bave kriptovalutama, ali većina roditelja ne planira biti izabrana za predsjednika, a kada je njegov otac pobijedio, World Liberty je eksplodirao.

Forbes procjenjuje da je to dodalo više od 1,5 milijardi dolara bogatstvu porodice Trump – oko 10 posto, ili 150 miliona dolara, od toga ide Barronu. Rođen 2006. godine, od treće supruge svog oca, Barron je imao samo devet godina kada je Trump objavio svoju kandidaturu u Trump Toweru 2015. godine. Od sve predsjednikove djece, Barron se držao u najmanjoj prilici, preselivši se u Washington nekoliko mjeseci nakon što se njegov otac preselio u Bijelu kuću 2017. godine i navodno se upisao u privatnu školu u Marylandu gdje školarina iznosi više od 50.000 dolara godišnje.

Uspon nakon izbora

Prema biografiji “The Art of Her Deal” iz 2020. godine, Melania je 2018. godine ponovo pregovarala o svom predbračnom ugovoru kako bi sinu dala bolje uslove nasljeđivanja i veće učešće u porodičnom poslu. Izgleda da se Barron tek 2024. godine, kada je krenuo na fakultet dok je njegov otac pokretao svoju treću predsjedničku kampanju, pridružio poduhvatu World Liberty – ali se njegov prvi pokušaj pokazao izuzetno unosnim.

Kompanija koja drži udio porodice Trump u World Libertyju, DT Marks Defi LLC, primila je ukupno 22,5 milijardi kripto tokena pod nazivom $WLFI u septembru 2024. godine. U zamjenu za promociju i dozvolu za korištenje Trumpovog imena, kompanija je također primila 75 posto prihoda World Libertyja nakon prvih 15 miliona dolara zarade. Ranije ove godine, prema finansijskim izvještajima koje je Trump podnio kao predsjednik, posjedovao je 70 posto udjela u Trump Marks Defi LLC, dok je porodica držala preostalih 30 posto. Sinovi Eric , Don Jr. i Barron navedeni su kao suosnivači, tako da ako bi tih 30 posto podijelili podjednako, svaki bi posjedovao po 10 posto. Moguće je da su kasniji poslovi smanjili njihove udjele.

U početku, tih 10 posto nije mnogo značilo. Tokeni World Libertyja nisu se mogli preprodati ili prenijeti nakon kupovine, a prodaja je bila osrednja. Ali nakon Trumpove izborne pobjede, kripto poduzetnik i milijarder Justin Sun , koji je bio pod istragom Komisije za vrijednosne papire i berzu (SEC), objavio je da ulaže 75 miliona dolara u projekat. (Možda ne slučajno, Trumpova SEC je pauzirala istragu o Sunu u februaru.) Prodaja je gotovo odmah porasla.

Do augusta, World Liberty je prodao procijenjenih 675 miliona dolara u tokenima, na osnovu podataka koje su objavili kompanija i njeni kupci. Barronov udio, nakon oporezivanja, vrijedi oko 38 miliona dolara. U martu, World Liberty je najavio još jedan proizvod: stablecoin od 1 USD, vezan za američki dolar. Tržišna kapitalizacija valute kreće se oko 2,6 milijardi dolara, što sugerira da posao koji stoji iza nje vrijedi oko 880 miliona dolara. Entitet u vlasništvu porodice Trump izgleda posjeduje 38 posto poduhvata. Barronov udio bi mogao vrijediti oko 34 miliona dolara.

Trgovanje tokenima

Zatim je u augustu, World Liberty sklopio dogovor s javno trgovanom zdravstvenom kompanijom Alt5 Sigma, koja je nastojala postati trezorska kompanija za kriptovalute. Kao dio dogovora, Alt5 je efektivno zamijenio 750 miliona dolara u WLFI tokenima za milion dionica vlastitih dionica, 99 miliona warranta koji ne vrijede ništa ako dionica padne ispod 7,50 dolara (2. oktobra je bila 2,78 dolara) i 20 miliona warranta koji se mogu izvršiti po još višim cijenama. Alt5 je zatim dio prikupljenog novca iskoristio za kupovinu 717 miliona dolara u World Liberty Financial tokenima, usmjeravajući više od 500 miliona dolara Trumpovoj kompaniji i procijenjenih 41 milion dolara Barronu nakon oporezivanja.

Barron je također primio procijenjenih 2,25 milijardi World Liberty tokena – 10 posto od početnog paketa tokena od 22,5 milijardi dodijeljenih Trumpovoj kompaniji. Forbes ih je u početku procijenio na nula dolara jer se nisu mogli preprodati.

Ali u augustu su vlasnici tokena glasali za otključavanje 20 posto koina, osim onih u vlasništvu osnivača; očekuju se i dodatni glasovi o tome hoće li se otključati ostatak i hoće li se Trumpovima i njihovim partnerima dozvoliti da trguju vlastitim tokenima. Ograničena količina tokena na tržištu prodaje se za oko 20 centi po komadu, ali Forbes i dalje uveliko snižava cijenu tokena koji pripadaju Barronu – i drugim osnivačima – jer oni ostaju zaključani. Uzimajući sve to u obzir, Barronov pretpostavljeni udio od 10 posto danas vrijedi oko 45 miliona dolara.

Sveukupno, ukupan iznos iznosi nešto više od 150 miliona dolara – što nije mali iznos za 19-godišnjeg studenta druge godine. Barron, koji nema drugu poznatu imovinu, mogao bi platiti svoju školarinu od 67.430 dolara na NYU Stern School of Business više od 2.200 puta.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa

