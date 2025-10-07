Cijena zlata dostigla rekordne vrijednosti

Cijena zlata se danas prvi put popela iznad granice od 3.900 dolara za 31,1 gram (trojska unca) i dostigla 3.949 dolara, prije nego što je ponovo blago pala.

Cijena zlata je od početka godine porasla za više od 50 posto, a u posljednje tri godine za više od 130 posto.

Povećana potražnja rezultat je bijega ka sigurnim investicijama, nakon što je jen zabilježio najveći pad vrijednosti u odnosu na američki dolar u posljednjih pet mjeseci. Pad jena uzrokovao je izbor novog lidera vladajuće stranke i premijera u Japanu, Sanae Takaichija.

Zlato je već dostiglo rekordne vrijednosti u protekloj sedmici zahvaljujući budžetskoj krizi u SAD-u i zatvaranju saveznih vladinih agencija. Rast je podstaknut rastućim očekivanjima da će američke Federalne rezerve (Fed) nastaviti smanjivati ​​kamatne stope, navodi Reuters.

nvesticiona banka Goldman Sachs je u aprilu podigla svoju prognozu, zajedno sa upornim rastom cijene zlata. Analitičari banke, predvođeni Linom Thomas, očekivali su da će cijena zlata do kraja godine porasti na 3.700 dolara za 31,1 gram (trojsku uncu). Taj prag je sada pređen.

U to vrijeme, oni su također prognozirali da će cijena zlata porasti na 4.000 dolara za 31,1 gram do sredine 2026. godine. A kako sada izgleda, s daljnjim rastom, taj prag bi se mogao dostići mnogo ranije.

