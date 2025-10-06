Kako će Federacija BiH utrošiti 1,3 miliona KM na razvoj turizma

Kroz program “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za ovu godinu, federalne vlasti će uložiti ukupno 1,3 miliona konvertibilnih maraka u projekte koji bi trebali ojačati domaću turističku ponudu i infrastrukturu. Od toga, 1,1 milion KM namijenjen je sufinansiranju projekata izgradnje turističke infrastrukture i unapređenja ponude, dok je 200.000 KM usmjereno na podršku razvoju održivog turizma na destinacijama od posebnog prirodnog i kulturno-historijskog značaja. Na prvi program apliciralo je 37 korisnika, a na drugi 11.

Ovim ulaganjima, Federacija BiH želi potaknuti lokalne zajednice da bolje iskoriste vlastite resurse i stvore prepoznatljive turističke destinacije, uz naglasak na održivost i zaštitu okoliša.

Ovogodišnji javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma po prvi je put proveden digitalno, uz podršku UNDP-a BiH.

„Posebno nas raduje činjenica da su spremne projekte imali od Tešnja, pa do Ustikoline i Drvara, od Ključa do Konjica, Livna, Jajca, Bihaća, Neuma, Gruda…“, izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder na današnjem potpisivanju ugovora. Među prisutnima su bili gradonačelnik Livna, načelnik Jajca te predstavnici općina Ključ, Bosanski Petrovac, Konjic, Neum, Grude i Široki Brijeg.

Livno će sredstva usmjeriti u uređenje pristupne ceste na Visoravan Kruzi, poznatu po krdu divljih konja koje privlači sve veći broj turista. „Naš cilj je zaštita prostora i stvaranje uslova za održivo gospodarenje krdom“, rekao je gradonačelnik Darko Čondrić.

Općina Jajce sredstva će uložiti u rekonstrukciju visećeg pješačkog mosta preko Vrbasa, koji povezuje vodopad s desnom obalom rijeke. „Tako ćemo dodatno povezati stazu prema Kraljevom grobu“, kazao je načelnik Edin Hozan.

Turizam u BiH nastavlja bilježiti rast: 1,94 miliona turista posjetilo je zemlju prošle godine, ostvarivši više od 4 miliona noćenja, dok je u prvih šest mjeseci 2025. zabilježeno 855.727 dolazaka i 1,78 miliona noćenja.