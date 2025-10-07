AI groznica: Hoće li investicioni bum u data centre promijeniti svijet ili srušiti tržište

Kada se Sriram Krishnan, viši savjetnik Bijele kuće za politiku u oblasti umjetne inteligencije (AI), prošlog mjeseca pojavio na pozornici tokom jednog događaja u Washingtonu, iznio je prioritete administracije Donalda Trumpa za unapređenje AI revolucije.

„Pobrinimo se da izgradimo našu infrastrukturu“, rekao je Krishnan. „‘Gradi, gradi’, to govorimo ljudima.“

Ovaj borbeni poziv odjekuje Silicijskom dolinom. Izvršni direktori Mete kažu da očekuju da će do 2028. potrošiti 600 milijardi dolara na AI infrastrukturu, uključujući masivne centre za podatke. OpenAI i Oracle najavili su planove da ulože 500 milijardi dolara u projekat centra podataka pod nazivom Stargate, dok Amazon planira potrošiti više od 30 milijardi dolara na kapitalne izdatke (capex) u svakom od naredna dva kvartala.

Problem? Poslovni model AI-ja još uvijek nije dokazan

I dalje nije jasno hoće li prihod od AI proizvoda opravdati sve veće troškove. Ako uspije, to bi moglo pokrenuti ekonomiju na višu putanju rasta i transformisati cijele industrije. Ako ne uspije, posljedice bi mogle preoblikovati ekonomiju — od kolapsa berze do zajednica koje ostaju sa ogromnim, praznim centrima za podatke.

Business Insider je ranije ove godine objavio istraživanje o industriji data centara, kreirajući najdetaljniju mapu do sada o lokacijama ovih objekata u SAD-u. Istraživanje je otkrilo 1.240 centara za podatke koji su već izgrađeni ili odobreni za izgradnju do kraja 2024. godine — što je gotovo četverostruko povećanje u odnosu na 2010.

Ove godine, četiri od pet najvećih potrošača energije (Amazon, Meta, Microsoft i Google), mogli bi zajedno potrošiti 320 milijardi dolara na kapitalne izdatke, pretežno za AI infrastrukturu, prema analizi poslovnih izvještaja koju je proveo Business Insider. To je više od BDP-a Finske i skoro koliko je ExxonMobil ostvario prihoda u 2024.

Razmjeri ulaganja izazivaju zabrinutost zbog mogućeg balona i pucanja koje bi moglo srušiti tržište dionica sa rekordnih visina.

Za sada, investitori se ne čine uznemirenima. Tehnološki indeks Nasdaq porastao je za 19% ove godine. Nvidia (trenutno najveća svjetska kompanija po tržišnoj kapitalizaciji), Google i Microsoft bilježe rast od preko 25%. Dionice Oracle-a porasle su čak 75% ove godine.

Prema analizi Renaissance Macro Research, novac uložen ove godine u AI infrastrukturu i softver više je doprinio rastu BDP-a nego potrošnja potrošača.

Ovo je građevinski bum bez presedana u modernom dobu — transformiše pejzaže, crpi ograničene izvore vode i opterećuje već ionako prenapregnutu elektroenergetsku mrežu SAD-a. Ambicije su upoređene sa Apollo programom, izgradnjom autoputeva sredinom 20. vijeka i balonom optičkih vlakana krajem 1990-ih koji je ostavio milje tzv. “tamnih vlakana”.

AI kao željeznica 21. vijeka?

Finansijska direktorica OpenAI-a, Sarah Friar, nedavno je uporedila trenutni AI bum sa ranoindustrijskom izgradnjom željeznice.

„Mnogi porede AI eru sa izgradnjom željezničke infrastrukture jer se radi o izuzetno kapitalno intenzivnom procesu“, rekla je Friar za Yahoo Finance. „Mislim da smo tek na početku. Možda smo položili neke šine od New Yorka do Baltimorea, ali na kraju ćemo pokriti cijele SAD, pa i svijet.“

Ako se ulaganja isplate, AI bi mogao postati temelj sljedećeg tehnološkog ciklusa, gdje bi kompanije poput Amazona i Microsofta iznajmljivale „inteligenciju“ na isti način kao što sada iznajmljuju cloud prostor. AI agenti i prilagođeni modeli mogli bi postati novi izvor stabilnih, profitabilnih pretplata.

Ako ne uspije? Pogledajte samo željeznice: pretjerana ulaganja u drugoj polovini 1800-ih izazvala su dvije bankarske krize. Investitori su izgubili milijarde, dok je infrastruktura ostala neiskorištena godinama.

Trenutna AI infrastruktura se temelji na ideji da se performanse poboljšavaju kroz više podataka i više računarske snage. Ali, kritičari poput profesora Garyja Marcusa (NYU) smatraju da je „teorija skaliranja“ – pogrešna.

On tvrdi da povećanje broja podataka i računalne snage više ne donosi proporcionalno bolje modele. Kao primjer, OpenAI-jevo lansiranje GPT-5 u augustu mnogi su doživjeli kao inkrementalni napredak, a ne veliki korak naprijed.

Uprkos velikim ulaganjima, vodeći AI modeli i dalje prave osnovne greške, tzv. „halucinacije“, što narušava njihovu pouzdanost.

Nema dokazanog povrata ulaganja

Studije, uključujući onu sa MIT-a, pokazuju da 95% ranih korporativnih AI inicijativa nije donijelo povrat. Radnici prijavljuju tzv. „radni otpad“ – AI generisani sadržaj lošeg kvaliteta koji kolege moraju popravljati.

Bain & Company procjenjuje da će do 2030. industriji biti potrebno 500 milijardi dolara godišnje za kapitalske izdatke. Da bi se to opravdalo, firme bi morale generisati 2 biliona dolara godišnjeg prihoda, što je 800 milijardi više nego što se očekuje od ušteda putem AI efikasnosti.

OpenAI očekuje prihod od 13 milijardi dolara ove godine, ali je u septembru potpisao ugovor s Oracleom vrijedan 60 milijardi dolara godišnje za kapacitete data centara — pet puta više od očekivanih prihoda.

Data centri i GPU-ovi se masovno finansiraju kroz zaduživanje. Oracle je izdao 18 milijardi dolara obveznica za finansiranje, dok je firma CoreWeave prikupila 25 milijardi dolara putem duga i kapitala.

Meta je nedavno prikupila 29 milijardi dolara za nove centre od firmi poput PIMCO i Blue Owl Capital, bez prikazivanja punog iznosa u bilansu stanja. To je novi trend – tzv. strukturisani krediti, koji omogućavaju daljnje zaduživanje bez direktnog prikazivanja duga.

Nvidia je u septembru uložila 100 milijardi dolara u OpenAI s očekivanjem da će OpenAI tim novcem kupovati njihove čipove. Slični aranžmani su napravljeni s Microsoftom i AMD-om.

Ako AI ne ispuni očekivanja — ako više čipova ne znači bolje modele, a industrija ne pronađe nove načine zarade — onda bi se sve ove međusobno povezane investicije mogle obrušiti poput domina.

Čak i najveći zagovornici AI-ja priznaju da su ulozi veliki. „Mi smo veliki optimisti po ovom pitanju“, rekao je David Crawford iz Bain-a. „Ali poenta koju smo htjeli naglasiti je: ovo je ekstremno skupo.“

