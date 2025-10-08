Gaza na prodaju: Kushner se vraća da pretvori ruševine u rezort

Među zvaničnicima Hamasa, katarskim i egipatskim diplomatama te šefom turske obavještajne službe koji se okupljaju na mirovnim pregovorima o Gazi u egipatskom ljetovalištu Sharm El-Sheikh, nalazi se i ključni američki posrednik: zet američkog predsjednika Donalda Trumpa – Jared Kushner.

Iako ne nosi službenu titulu u novoj Trumpovoj administraciji, Kushnerova uključenost tumači se kao signal ozbiljnosti s kojom Trump pristupa pokušaju okončanja izraelskog rata protiv Gaze.

Kushner i američki izaslanik Steve Witkoff, Trumpov milijarderski prijatelj, očekuju se u Egiptu u srijedu. Prema izvještajima izraelskih medija, Trump im je dao jasnu naredbu: ne napuštajte Egipat bez postignutog dogovora.

– Ovo je pozitivan korak jer povećava šanse za primirje i otežava nastavak etničkog čišćenja Gaze – izjavio je za Middle East Eye Rob Geist Pinfold, stručnjak za međunarodnu sigurnost s King's Collegea u Londonu.

– Kushner i Witkoff igraju ogromnu ulogu u administraciji, naročito s obzirom na Trumpovo ignorisanje tradicionalne diplomacije. Njihov dolazak signalizira da je Trump ozbiljan u vezi s primirjem – dodaje Pinfold.

Kushnerova prisutnost na ovim pregovorima potvrđuje trend da Trump u vanjsku politiku uključuje uski krug ljudi – porodicu i dugogodišnje prijatelje. Witkoff, njegov partner u pregovorima, savršeno se uklapa u taj obrazac, kao i Tom Barrack, Trumpov ambasador u Turskoj i glavni izaslanik za Siriju i Liban.

Pregovori u Sharm El-Sheikhu predstavljaju Kushnerov povratak bliskoistočnoj diplomatiji. Tokom prve Trumpove administracije, bio je glavni arhitekta propalog plana “Dogovor stoljeća” kojim se pokušao riješiti izraelsko-palestinski sukob.

Nakon izlaska iz Bijele kuće, Kushner je osnovao Affinity Partners, fond privatnog kapitala koji kombinuje njegove interese za luksuzne nekretnine, geopolitiku i avanturizam. Jedan od najambicioznijih projekata je izgradnja luksuznog rizorta vrijednog 1,4 milijarde dolara na albanskom ostrvu Sazan – bivšoj vojnoj bazi.

Fond je snažno podržan kapitalom iz bogatih zaljevskih država. Saudijska Arabija je glavni investitor, s uloženih 2 milijarde dolara preko svog državnog fonda. UAE i Katar su zajedno uložili dodatnih 1,5 milijardi dolara.

Kushner je tokom rada u Bijeloj kući izgradio bliske veze sa zaljevskim liderima, naročito sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom – toliko bliske da su zajedno igrali video igrice, prema riječima jednog američkog zvaničnika. Kushner bi često direktno komunicirao sa MBS-om preko WhatsAppa, mimo diplomatskih kanala.

Takođe je bio pod uticajem Yousefa al-Otaibe, moćnog ambasadora UAE u Washingtonu, koji mu je postao mentor po dolasku u prijestonicu.

Čak i nakon što je napustio funkciju, Kushner je ostao dobrodošao gost u zaljevskim državama – 2022. bio je smješten u VIP loži tokom Svjetskog prvenstva u Kataru.

Kushnerovo ponovno uključivanje u pregovore izaziva zabrinutost među Palestincima.

Tokom prethodne administracije, bio je poznat po svom neprijateljskom stavu prema Palestinskoj upravi, a bivši zvaničnici su ga optuživali da je sabotirao američku saradnju s tom institucijom.

“Dogovor stoljeća” predviđao je izraelsku aneksiju 30% okupirane Zapadne obale i osnivanje palestinske kvazi-države bez sigurnosnih garancija, uz 50 milijardi dolara ekonomske pomoći kao mamac – plan koji je bio odlučno odbijen.

U februaru 2024, Kushner je na Harvardu govorio o potrebi za prisilnim raseljavanjem Palestinaca i potencijalu nekretnina u razrušenoj Gazi.

– Gaza ima izlaz na more, to bi mogla biti vrlo vrijedna imovina – izjavio je. – Situacija je tamo pomalo nesretna, ali iz izraelske perspektive, ja bih pokušao premjestiti ljude i sve to očistiti.

Kasnije, kada je Trump predstavio svoj plan “Sredozemne rivijere”, otkriveno je da su se Kushnerovi saradnici interesovali za rad profesora ekonomije koji je zagovarao preseljenje Palestinaca u Egipat.

Do oktobra 2025, Trumpov novi plan eksplicitno isključuje aneksiju Zapadne obale i prisilno raseljavanje stanovništva iz Gaze – što stručnjaci vide kao ključne ustupke zaljevskim državama koje Trump treba da bi osigurao podršku za primirje i obnovu Gaze.

Dok su mnogi muslimanski lideri razočarani ustupcima prema Izraelu u Trumpovom 20-tačkastom planu, neki diplomati smatraju da je to dobar početak i da će pregovori u Egiptu razjasniti ključna pitanja, uključujući potpuni izraelski povratak iz Gaze.

Zato, uprkos Kushnerovim ranijim stavovima i bliskosti s Netanyahuom, neki analitičari vjeruju da bi upravo njegov odnos s bogatim zaljevskim državama mogao biti odlučujući faktor u uspjehu pregovora.

– Novi Trumpov plan ima sve karakteristike uticaja Zaljeva – kaže Pinfold. – Kushnerova uključenost pokazuje da je Vijeće za saradnju u Zaljevu dalo zeleno svjetlo. On je osoba u administraciji s najjačim vezama s tim državama. Njegovo prisustvo ulijeva povjerenje i osnažuje poziciju zaljevskih zemalja kao Trumpovih savjetnika iz sjene.