Zašto cijena zlata ovoliko raste – i gdje bi mogla početi nova zlatna groznica

Cijena zlata ove sedmice dostigla je rekordnu vrijednost, premašivši 4.000 dolara po unci. Fjučersi za isporuku u decembru u New Yorku premašili su psihološki prag od 4.000 dolara po unci u ponedjeljak, 7. oktobra, navečer, po prvi put u historiji. Glavni okidač rasta su očekivanja da bi moglo doći do smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi za 25 baznih poena još ovog mjeseca, dok privremeni prekid rada Američke vlade, očekivano stvara zabrinutost i neizvjesnost kod investitora, te se okreću zlatu, kao sigurnom utočištu u vremenu političkih i monetarnih neizvjesnsoti.

Niže kamatne stope smanjuju prinos na obveznice i jačaju atraktivnost zlata, koje ne nosi kamatni prinos. Već sada se mogu čuti prognoze analitičara da ovo nije krajnja granica cijene zlata, i da 5.000 dolara po unci se može zamisliti kao izgledna opcija u narednom periodu.

Skok cijena zlata međutim, nije uzrokovan samo očekivanjima smanjenja kamatnih stopa, slabljenjem dolara, već i snažnim prilivom kapitala u fondove kojima se trguje na berzi i koji su podržani zlatom (ETF). Kako je izvijestilo Svjetsko vijeće za zlato u svom izvještaju od septembra, globalni ETF fondovi podržani fizičkim zlatom zabilježili svoj najveći mjesečni priliv u historiji, čime je ostvaren rekordan kvartal od 26 milijardi dolara.

Zlatne rezerve

Zanimljiv zaključak o rekordnim cijenama zlata daje Financial Times, prema kojem je “strah od propuštanja” glavni faktor historijskog rasta još od 1970-ih. Ovaj vid “straha” koji je inače rezervisan za društvene mreže i tehnološke balone, sada se preselio i u sefove, te kod investitora stvara poriv da usljed zabrinutosti zbog inflacije, mogućeg smanjenja kamatnih stopa, pa i privremenog prekida rada američke vlade, sve više kupuju zato, i ne zato što ga trebaju, nego da ga ne bi “propustili” i prepustili drugima.

Centralne banke globalno povećavaju svoje rezerve zlata, što je također jasan signal investitorima te podsticaj rasta.

U skoku cijena zlata koji iznosi više od 50% ove godine, raste i optimizam jedne regije vezano za dalje istraživanje vlastitih zlatnih rezervi.

Saudijska rudarska kompanija Maaden u izvještaju o finansijskim rezultatima za prvi kvartal ove godine, objavila je nove rezultate bušenja u rudniku zlata Mansourah–Massarah, koji su pokazali snažnu zlatnu mineralizaciju, te su istakli potencijal podzemne eksploatacije ispod postojećih otvorenih jama.

„Ova otkrića imaju potencijal da postanu središte sljedeće svjetske zlatne groznice i predstavljaju važan dio naše strategije rasta. Arapski štit ima ogroman potencijal za nova svjetski značajna otkrića, a ovo je prvo u nizu koje očekujemo u narednim godinama”, kaže direktor kompanije Ma’aden, Robert Wilt.