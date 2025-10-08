Kompanija Tesla predstavila jeftinije verzije modela Y i 3 – koliko će koštati

Kompanija Tesla jučer je predstavila planove za prodaju jeftinijih verzija svojih automobila Model Y i Model 3. To je prvo predstavljanje novih proizvoda nakon više godina. Kompanija Elona Muska kreirala je pristupačnije opcije za svoja najprodavanija vozila. Očigledno kako bi nadoknadila nedavni gubitak poreskih olakšica za kupovinu električnih vozila.



Kompanija Tesla je postavila cijenu za Model Y Standard i Model 3 Standard na 37.990 i 34.990 dolara (32.680 i 30.100 eura). Premium verzije koštaju 44.490 i 41.990 dolara.



Posljednje Teslino predstavljanje proizvoda bilo je 2019. godine, kada je Mausk promovisao Cybertruck. Isporuke tog vozila bile su odložene do novembra 2023. zbog problema u proizvodnji i ograničenja u snabdijevanju baterijama.

Manje premium materijala

Model Y je činio 7,4% globalnog tržišta električnih vozila u prvom kvartalu 2025. Ostao je najprodavanije električno vozilo na svijetu, ispred Modela 3 i BYD-ovog Seagulla, prema podacima kompanije Autovista Group, specijalizovane za automobilsku industriju.



Tesla će koristiti manje premium materijala za proizvodnju novih vozila kako bi ublažila gubitak federalnog poreskog kredita od 7.500 dolara za Amerikance koji kupuju električna vozila. On je istekao prošle sedmice, objavio je Bloomberg, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.



Proizvodnja pristupačnijeg modela počela je u junu, rekli su Teslini izvršni direktori investitorima u julu, ali nisu naveli detalje. Musk je, međutim, sugerisao da je riječ o modelu Model Y. „Želja da se kupi automobil je veoma velika, samo ljudi nemaju dovoljno novca na računu da ga kupe“.

Očekuju se dobri rezultati

Tesla je tokom trećeg kvartala isporučila 497.099 vozila, što je rekordna kvartalna cifra. Od toga, oko 97% činili su modeli 3 i Y.

Posljednjih dana kruže glasine o novom proizvodu, nakon Teslinih promotivnih reklama proteklog vikenda u kojima su prikazana samo svjetla automobila. Fotografije vozila za koje se činilo da je varijanta Modela Y podijeljene su na društvenim mrežama ranije ovog mjeseca, podstičući spekulacije da će najnovija objava proizvođača obuhvatiti upravo Model Y.

Musk godinama obećava pristupačnije varijante Teslinih električnih automobila, iako je, prema izvještajima, prošle godine odustao od planova da napravi model od 25.000 dolara, u korist jeftinijih verzija postojećih modela. Drugi su spekulisali da bi proizvod mogao biti Roadster koji je Musk obećao još 2017. godine, jer je prošlog mjeseca izjavio da je “novi Roadster nešto posebno, izvan automobila”. Musk, koji je 2021., rekao da će Roadster moći da “leti”, najavio je prošle godine da će automobil biti redizajniran u saradnji sa njegovom kompanijom SpaceX.



Tesla će objaviti rezultate za treći kvartal 22. oktobra. Wall Street očekuje da će Muskova kompanija prikazati dobit od 0,49 dolara po akciji i prihod od 25,1 milijardu dolara. To je povećanje od 22,5% i 11,6% u odnosu na prethodni kvartal, prema podacima FactSet-a.

Ty Roush, novinar Forbes