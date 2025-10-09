Mark Zuckerberg i Jake Paul nose milionske satove na borilačkim mečevima

Zvijezda društvenih mreža Jake Paul nosio je jedinstveni sat od 5,5 miliona dolara brenda Jacob & Co., ukrašen sa više od 700 smaragda dok je promovisao svoj predstojeći Netflix meč protiv boksera Gervonte Davisa, dok je Mark Zuckerberg nedavno viđen na UFC događaju sa specijalizovanim satom koji je, moguće, imao sedmocifrenu cijenu.

Na konferenciji za medije 23. septembra u Miamiju, Paul je nosio model Jacob & Co. Billionaire III, izrađen od 18K bijelog zlata i optočen sa 714 prirodnih smaragada na kućištu, unutrašnjem prstenu, mostovima mehanizma i narukvici, ukupne težine 147,65 karata.

Mega-luksuzni komad

Foto: Shutterstock

Sljedećeg vikenda, milijarder Zuckerberg je pokazao sopstveni mega-luksuzni komad na događaju UFC 320 u Las Vegasu: Astronomic Souveraine proizvođača F.P. Journe.

Zuckerberg je, čini se, nosio prilagođenu verziju sata od titanijuma sa crnim brojčanik koja nije u javnoj prodaji, ali slični primjerci ovog brenda prodavali su se po cijeni i do dva miliona dolara.

Conor McGregor je također ubacio luksuzne satove u ring tokom vikenda kada je svom poslovnom partneru Davidu Feldmanu, poklonio Rolex pred punom arenom na događaju BKFC 82 u Newarku, New Jersey. McGregor je poklonio ono što izgleda kao Rolex Sky-Dweller u nehrđajućem čeliku i žutom zlatu sa crnim brojčanikom, procijenjene vrijednosti oko 25.000 dolara.

Jacob & Co. je od 2015., napravio nešto više od dvadeset satova Billionaire, i svaki je jedinstveni primjerak prodat privatno. Prvi, optočen sa 260 karata dijamanata rezanih kao smaragdi (po i do tri karata svaki), na kraju je prodat bivšem profesionalnom bokseru Floydu Mayweatheru za 18 miliona dolara. Švicarski brend F.P. Journe, koji je 1999. osnovao François-Paul Journe, omiljen je među kolekcionarskim satovima Zuckerberga. Viđan je sa F.P. Journe Chronomètre Bleu Byblos procijenjenim na oko 250.000 dolara i komadom iz Souveren kolekcije procijenjene na oko 50.000 dolara, među drugim satovima.

Procjene Forbesa

Zuckerberg, treći najbogatiji čovjek u svijetu, imao je imovinu procijenjene neto vrijednost od 244 milijarde dolara zaključno s ponedjeljkom. Kreator sadržaja koji je postao bokser, Paul, rangiran je kao treći na Forbesovoj listi najplaćenijih kreatora u 2025., sa oko 50 miliona dolara zarade do juna. McGregor je bio među najplaćenijim sportistima svijeta u 2022., sa procijenjenih 43 miliona dolara zarade te godine.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Mark Zuckerberg, Jake Paul Rock Multi-Million-Dollar Watches At Combat Sport Events