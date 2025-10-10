Jeftiniji gas za distributere, hoće li domaćinstva vidjeti razliku na računima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je blago smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa, za 1,63 posto. Odluka je donesena jučer na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, i stupit će na snagu 1. oktobra 2025. godine.

Prema novom cjenovniku, veleprodajna cijena gasa za distributivne kompanije bit će smanjena sa 808,85 KM na 795,67 KM po 1.000 standardnih kubnih metara (Sm³), odnosno 0,79567 KM po Sm³, na osnovu donje toplotne vrijednosti od 34.075,60 kJ/Sm³. U navedenu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Zahtjev za korekciju cijene podnijelo je preduzeće Energoinvest d.d. Sarajevo, koje je zaduženo za uvoz prirodnog gasa u Federaciju BiH, navodeći tržišne okolnosti koje opravdavaju blago smanjenje cijene za povlaštene (tarifne) kupce. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije podržalo je prijedlog, uz ocjenu da postoje opravdani razlozi za korekciju naniže.

Šta će ovo smanjenje značiti za krajnje potrošače – domaćinstva, iz Sarajevogasa za Forbes BiH odgovaraju:

“Kao i ostala distributivna privredna društva u Federaciji BiH, i mi raspolažemo istim informacijama koje je objavila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa odlukom o davanju saglasnosti na smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa za 1,63 posto. Do trenutka objave odluke u Službenim novinama FBiH, ona se ne može primjenjivati, te stoga za sada ne raspolažemo službenim informacijama o eventualnim promjenama cijene prirodnog gasa za krajnje potrošače – domaćinstva.

Kada odluka postane konačna i stupi na snagu, Sarajevogas će, u skladu s propisanim procedurama, uskladiti svoje cijene i o svemu blagovremeno obavijestiti javnost”. naveli su.

Cijena prirodnog gasa za domaćinstva u FBiH trenutno iznosi 1,1291 KM po Sm³ (sa PDV-om) u Sarajevu.