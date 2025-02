Plinsko-političke igre preko leđa građana i privrede BiH

Cijeli dan je javnost zaokupljena presudom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, prijetnjama po stabilnost, mitingom. Na kraju dana došla je informacija da je popravljen kvar na gasovodu ka Sarajevu a podsjećamo da je ranije iz “Sarajevo Gas” iz Istočnog Sarajeva rečeno da kvar ne može biti saniran sve dok se radnici ove kompanije ne vrate sa minitga podrške Miloradu Dodiku koji je bio u Banjaluci.

Građani nisu čuli pojašnjenje o tome kako je došlo do kvara, ali jesu o tome zašto radnici firme Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva nisu pristupili momentalnoj popravci.

“Problem je generalno što su ljudi pod velikim stresom zbog ove presude predsjedniku, a ljudi koji su pod stresom, koji rade sa zapaljivim materijalima, morate shvatiti da moramo biti oprezni, da to sve utiče na njih i zato radimo polako, ali sigurno to ide sve po planu. Nadam se da ćemo završiti ranije i da će to sve biti uredu”, kazao je Nedeljko Elek, direktor Sarajevo-Gasa Istočno Sarajevo.

Iz KJKP “Sarajevogas su ranije slali poruke da se potrošnja svede na minimum.

“Odmah smo rano jutros počeli s isključenjem svih kupaca koji imaju alternativno gorivo, sva velika privreda, kupci velike privrede, Toplane i sve ostale objekte za koje imamo evidenciju da imaju alternativna goriva”, rekao je Nusret Palavra, direktor “Sarajevogasa” za tehničke poslove.

Pojedine visokoškolske ustanove i srednje škole, su danas prešli na online nastavu.

A zalihe plina, i to zahvaljujući racionalizaciji na koju se neprestano apeluje i visokim temperaturama – dovoljna bi bila tek za dan ili dva. I situacija je dovoljna za podsjećanje da ovo i ovo pitanje suštinske brige prema građanima – ostaje pitanje odnosa i pokazivanja moći.

Shutterstock

“Imamo gasovod koji je star preko 45 godina. Tako da, jednostavno, faktor sigurnosti Bosne i Hercegovine u snabdijevanju prirodnim gasom je nula. Samim tim, prijeka potreba je da se izradi alternativni pravac i da zaključimo ovu priču, da nema ovih igara i glumljenja lokalnog baje na gasovodu i igranja sa živcima ljudi”, upozorio je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

“Poruka se šalje ‘mi možemo da utičemo na nešto što je vama bitno’. Sve političke tenzije se na kraju preliju na ekonomiju, a na kraju dana troškovi plate građani”, smatra stručnjak za energetiku Goran Radosavljević.

Iz Energoinvesta su ranije iskazali sumnju da kvar uopće postoji poručivši su da su zatečeni obrazloženjem Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo, koji su, prema propisima, popravci morali pristupiti odmah. Zato je dopis upućen i inspekciji i Tužilaštvu BiH.

Autor Melika Balihodžić