Tri četvrtine radnika promijeni posao bar jednom: Ovo su četiri dobre početne pozicije

Početak ili promjena posla je velika odluka, ali pogodite šta? Većina ljudi to radi. Oko 78% radnika promijeni posao bar jednom, a prosječno jedan radnik ima tri ili više promjena pozicije prije penzionisanja.

Dakle, ako se osjećate zaglavljeno ili nesigurno, niste sami. Uvijek govorim ljudima ovo: početna pozicija je više od plate. Zamislite je kao startnu liniju vaše karijere.

Tu učite osnove, upoznajete ljude koji vam mogu otvoriti vrata i postavljate temelje za ono što dolazi. Ali postoji caka: nisu sve početne pozicije iste.

Neke samo popunjavaju prostor u CV-u, dok druge mogu značajno ubrzati vašu karijeru. Hajde da pričamo o četiri takve pozicije.

Predstavnik za razvoj prodaje

Prije nego što se neki posao sklopi, mnogo toga se dešava iza kulisa, poslovi na ovoj poziciji su ti koji drže sve pod kontrolom. Oni upravljaju ranim fazama prodajnog procesa – pronalaze potencijalne klijente, edukuju ih i procjenjuju koje su prilike vrijedne daljeg istraživanja.

Iako ne zatvaraju prodaju sami, oni osiguravaju da se timovi fokusiraju na prave ljude, što pravi ogromnu razliku.

Shutterstock

Prema podacima sajta Glassdoor, SDR (Sales Development Representative) u SAD zarađuju u prosjeku 80.491 dolara godišnje.

Iako je ovo početna pozicija, zahtijeva odlične istraživačke vještine, jaku komunikaciju i sposobnost efikasnog upravljanja prodajnim procesom.

Ako želite da uđete u ovu karijernu putanju, treninzi i onlajn kursevi mogu vam pomoći da izgradite prave vještine i povežete se s ljudima iz industrije.

Neki poslodavci preferiraju kandidate sa diplomom, ali praktično iskustvo je podjednako važno. Ako ste ranije radili u prodaji, bilo u maloprodaji ili nekoj drugoj oblasti, već imate korisne vještine poput rješavanja prigovora i razumijevanja potreba kupaca.

Pozicije SDR su odlična polazna tačka za svakoga ko želi da uđe u svijet prodaje. Pruža stvarno iskustvo, pomaže u razvoju ključnih vještina i otvara vrata većim prilikama u budućnosti.

Marketing asistent

Jeste li se ikada zapitali kako vas reklame prate svuda, od društvenih mreža do vašeg inboksa? To je marketing na djelu, a marketing asistenti pomažu da se sve to realizuje.

Ove pozicije donose prosječnu godišnju platu u Americi od 60.086 dolara i pružaju praktično iskustvo u raznim oblastima. Od pisanja marketinških materijala, upravljanja društvenim mrežama, kreiranja vizuala i video sadržaja, pa do koordinacije saopštenja za javnost.

Iako obuhvata i neke administrativne zadatke, takođe ćete sarađivati sa timovima za prodaju, oglašavanje i istraživanje tržišta, učeći kako da kreirate kampanje koje zaista donose rezultate.

Pošto mnoge kompanije koriste marketinške alate poput HubSpot-a ili Canve, poznavanje ovih platformi može vam dati prednost prilikom konkurisanja za posao.

Nemate prethodnog iskustva? Nema problema

Iako su prakse i studentske pozicije korisne, nisu obavezne. Diploma iz marketinga, biznisa, komunikacija ili čak psihologije može biti prednost, ali još su važniji kreativnost, organizacija i razumijevanje kako privući pažnju publike.

Ako želite da započnete karijeru u marketingu, ova pozicija je odlična polazna tačka.

Omogućava vam praktično iskustvo, razvoj ključnih vještina i pripremu za veće uloge, poput menadžera brenda ili marketing menadžera.

Koordinator operacija

Ako ste se ikada pitali kako kompanije funkcionišu iznutra, pozicije koordinatora operacija može biti savršen izbor. Zamislite ovu ulogu kao lijepak koji sve drži na okupu. Radićete sa različitim sektorima, pomažući timovima da ostanu organizovani i efikasni, dok se prilagođavaju potrebama firme.

Koordinatori operacija upravljaju zadacima, usklađuju procese, prate produktivnost i osiguravaju da svakodnevni rad teče bez problema.

Foto: Shutterstock

Različiti zahtjevi, ali jasne mogućnosti napredovanja

Zahtjevi za ovu poziciju zavise od poslodavca, ali srednjoškolska diploma ili ekvivalent je obično dovoljna.

Ipak, kandidati sa diplomom iz upravljanja operacijama, poslovne administracije ili srodnih oblasti često se izdvajaju. Ako već imate iskustvo u sličnom poslu – još bolje. Poslodavci vole kandidate koji mogu odmah da preuzmu odgovornost i doprinesu timu.

Plata i mogućnosti napredovanja

Koordinatori operacija zarađuju oko 68.187 dolara godišnje, a mogućnosti za napredovanje su odlične.

Možete napredovati do pozicija kao što su viši koordinator operacija, menadžer operacija, ili čak preći u oblasti lanca snabdijevanja ili upravljanja projektima. Ako volite rješavanje problema, poboljšavanje procesa i optimizaciju poslovanja, ova pozicija može biti odlična odskočna daska za vašu karijeru.

Predstavnik korisničke podrške

Ako želite da naučite kako da komunicirate sa različitim ljudima i rješavate izazove, korisnička podrška je savršeno mjesto za početak.

Svakoj kompaniji su potrebni ljudi koji mogu jasno komunicirati, rješavati probleme i održavati zadovoljstvo kupaca.

Kao predstavnik korisničke podrške, vi ste prva linija komunikacije. Odgovaraćete na pitanja, rješavati probleme i osiguravati da kupci imaju odlično iskustvo. Bilo da radite uživo, preko telefona ili onlajn, vi ste lice (ili glas) kompanije.

Plata i mogućnosti rasta

Prosječna godišnja plata za predstavnike korisničke podrške iznosi 69.440 dolara, a pošto svaka industrija – od tehnologije i maloprodaje do finansija i zdravstva treba timove za podršku, mogućnosti su gotovo neograničene.

Najbolji dio? Ogroman potencijal za napredovanje. Mnogi zaposleni u korisničkoj podršci brzo prelaze na pozicije menadžera korisničkog servisa ili čak prelaze u prodaju, marketing ili operacije. Oni koji se istaknu mogu napredovati veoma brzo, posebno ako razvijaju vještine liderstva, analize podataka i unapređenja procesa.

Minimalni zahtjevi, maksimalne prilike

Većina poslova u korisničkoj podršci ne zahtijeva prethodno iskustvo – dobre komunikacione vještine i volja za učenjem su najvažniji faktori. Ako ste radoznali, strpljivi i volite da pomažete ljudima, brzo ćete usvojiti vještine komunikacije, rješavanja problema i odnosa sa kupcima.

Još jedna prednost? Mnoge kompanije nude rad na daljinu, što znači da možete izgraditi karijeru od bilo kog mesta u svijetu.

Završna poruka

Na kraju dana, prava početna pozicija nije samo posao – već prilika za rast. Ne morate imati sve odgovore od prvog dana. Ono što je zaista važno jeste napraviti prvi korak, ostati otvoreni za učenje i iskoristiti svaku priliku.

Uloga koja sada djeluje mala može postati odskočna daska za nešto veće nego što ste ikada zamišljali. Navijam za vas!

Sho Dewan, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript