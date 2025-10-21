Muškarci traže bliskost, žene slobodu – šta zaista kaže nauka o vezama

Među omiljenim romantičnim komedijama Amerikanaca su „Pretty Woman“, “Sleepless in Seattle“ i „Sixteen Candles“, prema nizu anketa koje je sprovela organizacija YouGov tokom 2023. godine.

U tim i brojnim sličnim filmovima, zaplet je prilično jednostavan: ženska junakinja čezne za muškarcem, oni se na kraju spoje – često nakon niza simpatičnih nesporazuma i slučajnih susreta. Kraj. Taj obrazac ponavlja staro vjerovanje o odnosima između muškaraca i žena, prenosi CNBC.

„Postoji svojevrsni stereotip da žene više žele ili trebaju veze nego muškarci“, kaže Justin Lehmiller, viši istraživač u Kinsey Instituteu, „i da su žene sklonije tome da se brže emocionalno i formalno vežu u vezi.“

Ali novo istraživanje portala DatingNews.com i Kinsey instituta, sprovedeno na 2.000 neudatih Amerikanki i neoženjenih Amerikanaca, pobija tu pretpostavku.

Prema rezultatima, više od četvrtine muškaraca (28,6%) reklo je da bi ubrzali odluku o zajedničkom životu, a 18,8% da bi se vjenčali ranije nego što su planirali.

Za poređenje, 18,8% žena bi se uselilo brže u zajednički stan, a 13,7% bi se odlučilo na brak ranije.

Prema nalazima Kinsey instituta, glavni motiv muškaraca je finansijski – više njih bi ubrzalo ove korake radi uštede novca.

I to ne bi trebalo da čudi, s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju – usporeno zapošljavanje, manji broj otvorenih radnih mjesta i rast cijena zbog carina. Ali, stručnjaci kažu da nije sve u novcu, navodi CNBC.

Muškarcima su romantične veze glavni izvor podrške

Foto: Shutterstock

Za heteroseksualne muškarce posebno, romantične veze često postaju primarni izvor društvene i emocionalne podrške, objašnjava Lehmiller. „Kada muškarci to nemaju u svom životu, vidimo da im je psihološko blagostanje niže,“ kaže on.

Taj trend dobro poznaje i Geoff MacDonald, profesor psihologije na Univerzitetu u Torontu i istraživač koji proučava život i sreću samaca.

Njegova laboratorija, poznata kao MacLab, fokusira se na dobrobit samaca i otkrila je da su žene sklonije biti srećne bez partnera nego muškarci.

„Žene jednostavno bolje pronalaze tu vrstu podrške kroz prijateljstva i porodične odnose“, kaže Makdonald. „Muškarci se s tim više muče sami.“

Kultura muškarcima otežava emocionalnu bliskost

Prema Lehmilleru, to može biti posljedica kulturnog pritiska. Tradicionalni koncepti muškosti ograničavaju kada i kako muškarci mogu izražavati emocije, kaže on.

„Zbog toga obično ne ostvaruju duboku bliskost s muškim prijateljima, niti imaju druge ljude s kojima njeguju intimne odnose.“

Romantične veze, zato, muškarcima pomažu da ispune te emocionalne potrebe.

Muškarci i u praksi više traže savjete o vezama

Ovu pojavu ne primjećuju samo istraživači.



Kyle Scheinkman, koji radi u kompaniji Relationship Hero od 2018. godine, najprije kao lični trener za veze, a sada kao direktor sektora za savjetovanje, kaže da je i u praksi jasno da su muškarci skloniji da traže pomoć u vezi.

Njegova firma ima oko 100 savjetnika, koji prvenstveno pružaju usluge u okviru romantičnih odnosa, od jačanja veza do pomoći onima koji traže partnera.

„Uopšteno govoreći, muškarci su ti koji češće traže savjetovanje“, kaže Scheinkman. „Vjerovatnije je da će zakazati više sesija i da će dugoročno potrošiti više novca na savjetovanje.“