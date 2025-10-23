Musk nazvao „korporativnim teroristima“ firme koje se protive njegovim naknadama od bilion dolara

Izvršni direktor Tesle, Elon Musk, nazvao je dvije konsultantske firme za dioničare koje se protive njegovom predloženom paketu kompenzacije od bilion dolara (hiljadu milijardi dolara) “korporativnim teroristima”. To se dogodilo jučer tokom rasprave o kvartalnim rezultatima. Oštro ih je kritikovao nakon što je jedna od njih upozorila na “neublaženu zabrinutost” zbog spornog prijedloga o njegovoj plati.



Musk je dao ovu izjavu na kraju konferencijskog poziva o zaradi Tesle za treći kvartal. Rekao je da su preporuke Glassa Lewisa i Institutional Shareholder Services (ISS) da se glasa protiv njegovog paketa “idiotske”.



“Ti ljudi su korporativni teroristi”, rekao je Musk. Dodao je da “mnoge” od “pasivnih” indeksnih firmi koje imaju udjele u Tesli usklađuju svoje glasove s preporukama Glassa Lewisa i ISS-a.



Musk je rekao da su te firme “dale mnogo užasnih preporuka u prošlosti”, koje bi, ako bi bile usvojene, bile “izuzetno destruktivne” za budućnost Tesle.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Dioničari ih nisu poslušali.

Glass Lewis i ISS su ranije preporučili dioničarima da prošle godine glasaju protiv Muskovog paketa kompenzacije od 56 milijardi dolara, koji su dioničari Tesle ipak odobrili, ali je još uvijek u postupku sudskog postupka.



Muskovo bogatstvo se procjenjuje na 487,5 milijardi dolara, što ga čini najbogatijim čovjekom na svijetu. Iza njega su osnivač Oraclea Larry Ellison (Larry Ellison, 331 milijarda dolara) i osnivač Mete Mark Zuckerberg (Mark Zuckerberg, 251,2 milijarde dolara).

Teslini rezultati nisu uspjeli

Foto: Reuters/Francis Mascarenhas

Teslini rezultati za treći kvartal djelimično su podbacili u odnosu na očekivanja. Proizvođač električnih automobila ostvario je prihod od 28,09 milijardi dolara. To je iznad očekivanja Wall Street Journala od 26,5 milijardi dolara. Međutim, zarada po dionici iznosila je 0,50 dolara, što je ispod prognoza od 0,56 dolara. Dionice Tesle završile su dan s nešto nižom vrijednošću jučer, a zatim su pale za više od 3,5% u trgovanju nakon radnog vremena.



Povećanje prihoda uslijedilo je nakon što je Tesla izvijestila o kvartalnim isporukama nešto više od 497.000 vozila. To je iznad očekivanja kompanije (oko 443.079) i analitičara (456.000). A to je ujedno i najveća isporuka Tesle do sada.

Problemi s kompenzacijskim paketom

Musk se više puta suočavao s preprekama u pokušaju da dobije odobrenje za svoje izuzetno visoke pakete kompenzacija. Prijedlog od 56 milijardi dolara nastao je prije nekoliko godina, ali ga je u januaru 2024. godine blokirala sutkinja iz Delawarea, Kathaleen McCormick. Ukazala je na bliski odnos koji neki članovi odbora imaju s Muskom. Procijenila je da dioničarima nije pruženo dovoljno informacija da donesu informiranu odluku o prijedlogu.



Dioničari Tesle ponovo su odobrili paket prošlog juna, dok se kompanija žalila na odluku sudije. Međutim, McCormick je ponovo odbacila plan od 56 milijardi dolara u decembru.



Teslin pravni tim i dalje pokušava da navede sudiju da obnovi paket u postupku koji bi mogao biti završen u narednim mjesecima. Teslini investitori i više vladinih zvaničnika sada pozivaju dioničare da glasaju protiv Muskovog novog plana kompenzacija. On bi mogao vrijediti i do bilion dolara ako kompanija ispuni određene ciljeve u narednoj deceniji.



Musk je čak prijetio da će napustiti Teslu prije nego što je njegov prijedlog za kompenzaciju od bilion dolara formalno predstavljen. Milijarder je “iznio mogućnost da bi se mogao posvetiti drugim interesima i napustiti Teslu” ako mu se ne osigura 25% prava glasa.

Antonio Pequeño IV, Forbes

Please enable JavaScript

