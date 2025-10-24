Veliki NBA skandal: Evo sedam utakmica povezanih s lažnim povredama i klađenjem

Tužilaštvo je navelo sedam NBA utakmica iz 2023. i 2024. godine za koje tvrdi da su bile meta kladionica. Nezakonito su ulagali novac nakon što su navodno dobili povjerljive informacije o igračima i utakmicama od ljudi iz same NBA lige. A zatim su profitirali od tih opklada.

9. februar 2023.: Lakersi – Bucksi

Bivši NBA igrač Damon Jones, koji je radio kao “neformalni pomoćni trener” za Los Angeles Lakerse tokom sezone 2022/23, optužen je za davanje povjerljivih medicinskih informacija o igraču kladioničaru, koji se potom kladio protiv Lakersa.

“Uložite veliku opkladu na Milwaukee Buckse večeras prije nego što se pročulo! [Igrač 3] ne igra večeras”, navodno je Jones poslao saučesnika.

23. marta 2023.: Hornetsi – Pelikansi

Tužilaštvo je optužilo Terryja Roziera (Terry Rozier), tadašnjeg igrača Charlotte Hornetsa (Charlotte Hornets), da je rekao saučesniku Deniru Lasteru da će se “povući iz igre” zbog navodne povrede. Laster je prodao informacije uz obećanje dobitka od 100.000 dolara od opklade. Više kladioničara se potom kladilo protiv Roziera u nekoliko različitih kompanija. Zajedno su ostvarili profit od preko 160.000 dolara, prema optužnici objavljenoj jučer. Laster je zatim novac donio kući Rozieru. Tamo su “prebrojali novac”, navodi se u sudskom dokumentu.

24. marta 2023.: Trail Blazers – Bullsi

Neimenovani saučesnik (čiji opis odgovara glavnom treneru Portlanda Chaunceyju Billupsu – stanovniku Oregona koji je igrao u NBA ligi od 1997. do 2014. godine, a trener je od 2021. godine) navodno je rekao optuženom Ericu Earnestu da će Portland Trail Blazersi namjerno izgubiti utakmicu protiv Chicago Bullsa kako bi osigurali bolju poziciju na draftu. Također mu je rekao da nekoliko najboljih igrača neće igrati. Ernest je navodno koristio te povjerljive informacije da obavijesti druge o opkladama protiv Blazersa u vrijednosti većoj od 100.000 dolara.

6. april 2023: Magic – Cavaliers

Optuženi Marvis Farley je navodno iskoristio “lični odnos” saučesnika sa starterom Orlando Magica kako bi saznao da neće igrati sa cijelom početnom postavom u utakmici protiv Cleveland Cavaliersa. Farley je potom uložio 11.000 dolara protiv Magica – i pobijedio, navodi se u optužnici.

15. januar 2024.: Lakersi – Thunder

Jones je navodno prodao medicinske informacije o jednom igraču Lakersa optuženom za to Marvsu Fairleyju za 2.500 dolara prije utakmice protiv Oklahoma City Thundera. Fairley se potom navodno kladio na 100.000 dolara protiv Lakersa. Kada se ispostavilo da je informacija lažna – Lakersi su pobijedili – Fairley je zahtijevao povrat novca. Jones mu je tvrdio da su njegove informacije pouzdane.

26. januar 2024.: Raptorsi – Clippersi i 20. mart 2024.: Raptorsi – Kingsi

Krilni igrač Toronto Raptorsa Jontay Porter, koji je prošle godine doživotno suspendovan iz NBA lige zbog klađenja, navodno je obećao kladioničaru da će napustiti teren dvije utakmice ranije “zbog navodnih povreda” kako bi Fairley, optuženi Shane Hennen i drugi mogli da se klade protiv njegove igre. I kasnije su dobili te opklade.

Optužnice i istraga FBI-a

Jučer su FBI i druge agencije objavile dvije optužnice protiv desetina ljudi. Neki od njih su povezani s NBA ligom. Oni su, kako tvrde, učestvovali u ilegalnim klađenjima.

Rozier, Jones i još četvero osoba optuženi su za trgovanje povjerljivim informacijama radi dobijanja ilegalnih sportskih opklada. Dvojica neimenovanih saučesnika identificirani su kao bivši NBA igrači, a jedan kao Rozierov rođak.



Druga optužnica, koja optužene tereti za organiziranje namještenih poker igara povezanih s mafijom, imenuje Jonesa i Billupsa. Obojica su optuženi za pomaganje u privlačenju igrača na igre. Obećali su im priliku da igraju s bivšim profesionalnim sportistima.



“Desetine miliona dolara”, prema riječima direktora FBI-a Kasha Patela na konferenciji za novinare, ukrali su prevaranti putem ove dvije sheme.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

