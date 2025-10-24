Globalne cijene nafte porasle za pet posto nakon što je Trump uveo sankcije ruskim kompanijama

Globalne cijene nafte skočile su jutro nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela novi set sankcija usmjerenih na dvije najveće ruske naftne kompanije, Rosneft i Lukoil, i zaprijetila dodatnim mjerama ukoliko Moskva ne pristane na prekid vatre u svom aktuelnom ratu protiv Ukrajine.

Ključne činjenice

Globalni reper Brent Crude Futures porastao je više od 5,3%, na skoro 66 dolara po barelu u četvrtak ujutru;

Američki reper West Texas Intermediate Futures (WTI) porastao je 5,4%, na 61,69 dolara po barelu;

Američke sankcije objavila je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD, koja je potez opravdala „nedostatkom ozbiljne posvećenosti Rusije mirovnom procesu za okončanje rata u Ukrajini“.

Ministar finansija Scott Bessent rekao je da sankcije ciljaju dvije najveće ruske naftne firme „koje finansiraju ratnu mašinu Kremlja“ i upozorio da je spreman da preduzme „dalje korake ako bude potrebno, kako bi podržao Trumpove napore da okonča još jedan rat“;

Rosneft i Lukoil su prošle sedmice već pogođeni sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva, dok je Evropska unija u srijedu odobrila novi paket sankcija koji uključuje zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG).

Šta znamo o kupovini ruske nafte u Indiji

Prema izvještaju agencije Bloomberg, očekuje se da će kupovine ruske sirove nafte od Indije pasti gotovo na nulu nakon najnovijeg paketa sankcija koje su SAD uvele Rusiji.

Rusija je od 2023. godine bila najveći snabdjevač nafte Indiji, što je izazvalo trgovinske tenzije između New Delhija i Washingtona.

Međutim, posljednje sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije učinit će tako velike uvozne tokove gotovo nemogućim, navodi se u izvještaju koji se poziva na neimenovane visoke rukovodioce u indijskim rafinerijama. Reuters također prenosi da državne rafinerije u Indiji preispituju kupovinu ruske nafte kako bi se uvjerile da isporuke ne dolaze direktno od Rosnefta i Lukoila.

Trump, koji je Indiji uveo visoku carinu od 50% zbog uvoza ruske nafte, rekao je da mu je indijski premijer Narendra Modi obećao da New Delhi „neće kupovati mnogo nafte iz Rusije“.

Foto: Reuters/Kent Nishimura

Ključni citat

U saopštenju Ministarstva finansija SAD navedeno je: „Sjedinjene Države će nastaviti da se zalažu za mirno rješavanje rata, a trajan mir u potpunosti zavisi od spremnosti Rusije da pregovara u dobroj vjeri. Ministarstvo finansija će nastaviti da koristi svoja ovlaštenja u podršci mirovnom procesu“.

Šta je Trump rekao o sankcijama protiv Rusije?

Sankcije su objavljene dok se predsjednik sastajao sa generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, u Ovalnom uredu. Kada su ga novinari pitali o sankcijama, Trump je rekao: „Pogledajte, ovo su ogromne sankcije. Zaista velike. Jer su usmjerene protiv njihove dvije najveće naftne kompanije i nadamo se da neće dugo ostati na snazi. Nadamo se da će rat uskoro biti okončan“.

Trump je trebalo da se sastane sa svojim ruskim kolegom, Vladimirom Putinom, u Mađarskoj, kako bi razgovarali o mogućem prekidu vatre u ratu u Ukrajini, ali je sastanak otkazan. U srijedu je Trump rekao novinarima: „Otkazali smo sastanak sa predsjednikom Putinom — jednostavno mi nije djelovalo ispravno. Nije mi se činilo da ćemo doći do tačke do koje treba da dođemo. Zato sam ga otkazao, ali ćemo to učiniti u budućnosti“.

Siladitya Ray, Forbes

