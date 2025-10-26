SAD i Kina zakazuju novi krug trgovinskih pregovora u Maleziji: Pokušaj spašavanja krhkih odnosa pred susret Trumpa i Xija

Američki i kineski zvaničnici održaće još jedan krug trgovinskih pregovora u Maleziji ovog vikenda, dok dvije rivalske sile nastoje spasiti napete odnose uoči dugo očekivanog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga.

Delegacije koje predvode američki ministar finansija Scott Bessent, trgovinski predstavnik Jamieson Greer i kineski potpredsjednik He Lifeng, pripremaće teren za razgovore između Trumpa i Xija, koji bi se trebali održati narednog četvrtka u Južnoj Koreji.

Peti krug trgovinskih pregovora dolazi u osjetljivom trenutku za odnose SAD-a i Kine, nakon što su obje zemlje jedna drugoj uvele široke trgovinske mjere poslije mjeseci prividnog zatišja.

Dvije zemlje su u maju postigle trgovinsko primirje nakon iscrpljujućeg carinskog rata, koji je produžen do 10. novembra, prije nego što su pale nove ekonomske “granate”.

Ranije ovog mjeseca, Kina je pooštrila ograničenja na izvoz rijetkih zemalja, potez za koji Peking tvrdi da je odgovor na širenje američkih restrikcija izvoza tehnoloških proizvoda. Kina trenutno kontroliše oko 90% globalne prerade kritičnih minerala, koji su ključni za lance snabdijevanja potrošačke elektronike, automobilske industrije i proizvodnje poluprovodnika.

Šokiran potezima Pekinga, Trump je obećao uvođenje dodatnih 100-postotnih carina na kinesku robu i kontrolu izvoza „ključnog softvera“ već od sljedećeg mjeseca, te je u jednom trenutku čak zaprijetio otkazivanjem sastanka sa Xijem.

Očekuje se da će mjere, od tehnoloških ograničenja do kontrole rijetkih zemalja, biti glavne tačke prijepora tokom predstojećih razgovora.

Prije odlaska u Maleziju u srijedu, Bessent je za Fox Business izjavio da je „umjereno optimističan“ u pogledu nadolazećih pregovora, ali nije isključio mogućnost novih eskalacijskih poteza ukoliko se ne postigne napredak u ublažavanju kineskih restrikcija.

„Nadam se da ćemo postići dogovor ovog vikenda kako bi naši lideri započeli razgovore u pozitivnijem tonu“, rekao je, ističući da sam summit Trumpa i Xija ne treba posmatrati kao „odgađanje problema“.

Agencija Reuters izvijestila je ranije ove sedmice da Trumpova administracija razmatra dodatno jačanje izvoznih ograničenja na širok spektar softverskih i tehnoloških proizvoda, od laptopa do mlaznih motora.

Na pitanje o mogućnosti novih restrikcija prema Kini, Bessent je kratko poručio da je „sve na stolu“.

„Ako dođe do ovih kontrola izvoza – bilo da se radi o softveru, motorima ili nečem trećem – vjerovatno će biti uvedene u koordinaciji sa našim saveznicima iz grupe G7“, dodao je.

Kinesko ministarstvo trgovine u četvrtak je potvrdilo da će dvije strane razgovarati o „ključnim pitanjima“ u skladu sa „važnim konsenzusom postignutim tokom nedavnih telefonskih razgovora između Xija i Trumpa“, ne navodeći dodatne detalje.

REUTERS

Pretrpan dnevni red

Lideri su posljednji put razgovarali sredinom septembra nakon runde trgovinskih pregovora u Madridu, koje su vodili Bessent i Li Chenggang, zamjenik kineskog ministra trgovine. Trump je tada pohvalio napredak u finalizaciji prodaje američkih operacija TikToka domaćim investitorima, kao i razgovore o trgovini, suzbijanju ilegalne trgovine drogom i situaciji u Ukrajini.

Na konferenciji za novinare u petak, kineski ministar trgovine Wang Wentao pozvao je na nastavak dijaloga kako bi se „pronašao pravi put suživota“ i naglasio da se Kina dosljedno protivi ekonomskom razdvajanju.

„Prva četiri kruga kinesko-američkih ekonomskih i trgovinskih konsultacija jasno su pokazala da su, na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnih razgovora, obje strane sposobne pronaći načine za rješavanje zajedničkih izazova“, rekao je Wang.

Uprkos Trumpovim tvrdnjama o mogućem „brzom dogovoru“ s Kinom i višestrukim rundama pregovora tokom godine, odnosi između dvije zemlje i dalje su turbulentni.

U aprilu je politika „oko za oko“ dovela do trocifrenog porasta carina na međusobnu robu. Peking je potom uveo novi sistem licenci kojim je ograničio izvoz pojedinih rijetkih minerala, što je, između ostalog, izazvalo poremećaje u globalnoj automobilskoj industriji.

Devedesetodnevno trgovinsko primirje postignuto je na prvom sastanku Bessenta i Greera s Heom u Ženevi u maju, kada su visoke carine smanjene na dvoznamenkaste stope. Nakon toga, pregovori su nastavljeni u Londonu i Stockholmu s ciljem produženja primirja i stabilizacije tržišta rijetkih zemalja, a zatim i prošlog mjeseca u Madridu.

Tokom jednog od susreta, razgovori su postali napeti kada je Bessent optužio Lija, ključnog kineskog pregovarača, da je „krajnje nepoštovan“ i „emocionalno neuravnotežen“. Ni Li ni kinesko ministarstvo trgovine nisu komentarisali te navode.

Predstojeći susret Trumpa i Xija

Teme koje će dominirati vikend-pregovorima u Maleziji vjerovatno će se prenijeti i na dugo najavljeni susret Trumpa i Xija naredne sedmice, na marginama godišnjeg samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

„Mislim da ćemo se dogovoriti o svemu“, rekao je Trump novinarima u srijedu u Ovalnom uredu. „Sklopićemo dogovor o rijetkim zemnim resursima.“

Američki predsjednik dodao je da očekuje i dogovor o trgovini sojom, te razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Kina, nekada najveći uvoznik američke soje, obustavila je kupovinu u maju zbog pojačanih bilateralnih tenzija.

„Razgovaraću s njim o tome kako da okončamo rat između Rusije i Ukrajine – bilo kroz energiju, naftu ili nešto treće. Mislim da će Xi biti otvoren za to“, izjavio je Trump.

Trump će u petak uveče napustiti SAD i krenuti na svoje prvo azijsko putovanje u drugom mandatu, s posjetama Maleziji, Japanu i Južnoj Koreji.

U nedjelju će se sastati s Anwarom Ibrahimom, premijerom Malezije i domaćinom ovogodišnjeg samita Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), a potom prisustvovati radnoj večeri lidera ASEAN-a. U utorak ga u Tokiju očekuje sastanak s novoizabranom japanskom premijerkom Sanae Takaichi.

Nakon toga, Trump će se u srijedu sastati sa južnokorejskim predsjednikom Lee Jae Myungom u Busanu, održati govor na poslovnom ručku APEC-a, te prisustvovati radnoj večeri američkih i azijsko-pacifičkih lidera.

