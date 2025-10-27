U pogon pušten najviši most na svijetu

Najviši most na svijetu, Huajiang Grand Canyon Bridge, otvoren je u kineskoj provinciji Guizhou, preuzevši titulu od drugog mosta iz iste pokrajine.

Most se uzdiže oko 625 metara iznad rijeke i kanjona u južnom dijelu Kine, što ga čini više nego dvostruko višim od čuvenog Royal Gorge Bridgea u američkoj saveznoj državi Kolorado, koji se nalazi 291 metar iznad rijeke Arkansas i drži rekord kao najviši most u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema izvještajima kineskih državnih medija, novi most u Guizhouu postavlja još jedan rekord – najduži je most na svijetu izgrađen u planinskom području, s ukupnom dužinom od oko 1.400 metara.

Proglašen najnovijim “čudom kineske infrastrukture”, most je osmišljen kako bi potaknuo turizam i ekonomski razvoj u jednom od najsiromašnijih dijelova zemlje.

Trucks are driven in batches onto the Huajiang Canyon Bridge in Guizhou Province for load testing, Zhenfeng County, Qianxinan Prefecture, Guizhou Province, China on August 25, 2025.

Ovaj megaprojekat, čija je izgradnja trajala gotovo četiri godine, skraćuje putovanje između dvije strane kanjona s dva sata na svega dvije minute i povezuje nekoliko ključnih turističkih destinacija.

Tehničar na projektu, Tian Hongrui, izjavio je da je ponosan što je “ostavio svoj trag”. “Odlazak sada budi pomiješane emocije, ali ovo nije kraj – ovo je početak novog poglavlja,” rekao je za državnu televiziju CCTV News.

Most je opremljen brzom staklenom dizalicom koja posjetioce vodi do kafića smještenog 800 metara iznad rijeke, a nudi i mogućnost bungee jumpinga te šetnju po staklenoj stazi na visini od 580 metara.

