U pogon pušten najviši most na svijetu
Najviši most na svijetu, Huajiang Grand Canyon Bridge, otvoren je u kineskoj provinciji Guizhou, preuzevši titulu od drugog mosta iz iste pokrajine.
Most se uzdiže oko 625 metara iznad rijeke i kanjona u južnom dijelu Kine, što ga čini više nego dvostruko višim od čuvenog Royal Gorge Bridgea u američkoj saveznoj državi Kolorado, koji se nalazi 291 metar iznad rijeke Arkansas i drži rekord kao najviši most u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prema izvještajima kineskih državnih medija, novi most u Guizhouu postavlja još jedan rekord – najduži je most na svijetu izgrađen u planinskom području, s ukupnom dužinom od oko 1.400 metara.
Proglašen najnovijim “čudom kineske infrastrukture”, most je osmišljen kako bi potaknuo turizam i ekonomski razvoj u jednom od najsiromašnijih dijelova zemlje.
Ovaj megaprojekat, čija je izgradnja trajala gotovo četiri godine, skraćuje putovanje između dvije strane kanjona s dva sata na svega dvije minute i povezuje nekoliko ključnih turističkih destinacija.
Tehničar na projektu, Tian Hongrui, izjavio je da je ponosan što je “ostavio svoj trag”. “Odlazak sada budi pomiješane emocije, ali ovo nije kraj – ovo je početak novog poglavlja,” rekao je za državnu televiziju CCTV News.
Most je opremljen brzom staklenom dizalicom koja posjetioce vodi do kafića smještenog 800 metara iznad rijeke, a nudi i mogućnost bungee jumpinga te šetnju po staklenoj stazi na visini od 580 metara.